Регистрация в качестве продавца - страница 2
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Посылаю документы - фотографию паспорта 3-й раз и все отказывают в регистрации.
Непонятно в чем проблема.
Посылаю документы - фотографию паспорта 3-й раз и все отказывают в регистрации.
Непонятно в чем проблема.
у вас фамилия подозрительная.
Посылаю документы - фотографию паспорта 3-й раз и все отказывают в регистрации.
Непонятно в чем проблема.
Я знаю такую проблему, сам проходил регистрацию продавца. Просили моё фото на фоне сайта mql5.com. Возможно, увидели не очень юного и включили зелёный свет. Алексей, нужно набраться терпения.
Да, юностью я, действительно, не блещу, но десятилетний опыт в трейдинге - это, на мой взгляд, положительный момент.
Кстати, что Вы понимаете, под включением "зеленого света", раньше под этим понималось что-то типа "зеленой улицы", что, наоборот, облегчало процесс продвижения.
Да, юностью я, действительно, не блещу, но десятилетний опыт в трейдинге - это, на мой взгляд, положительный момент.
Кстати, что Вы понимаете, под включением "зеленого света", раньше под этим понималось что-то типа "зеленой улицы", что, наоборот, облегчало процесс продвижения.
Целая "зелёная улица" - это преувеличение. Просто: я отправил несколько фото своего лица на фоне сайта. Я думаю, что они сверили моё лицо с фото в паспорте. И всё. После этого они сообщили мне, что меня зарегистрировали в качестве продавца.
Целая "зелёная улица" - это преувеличение. Просто: я отправил несколько фото своего лица на фоне сайта. Я думаю, что они сверили моё лицо с фото в паспорте. И всё. После этого они сообщили мне, что меня зарегистрировали в качестве продавца.
Я тоже, кстати, математик-программист и, более того, посмотрев ту информацию, что Вы выложили о себе, почти во всем с Вами согласен, и о флете, когда мы имеем наиболее стабильное состояние рынка, что позволяет торговать с минимальными рисками и т.д. Я как раз написал ряд индикаторов, что описывают это состояние и предсказывают выход из него.
Алексей, пока я стабильно в плюс торговать не умею. И представления мои всё время понемногу трансформируются. Я продолжаю быть в поиске самого себя на форекс. Сейчас смотрю на USDCHF, он развернулся три дня назад и растёт. Я хочу прокатиться на этом росте. А ведь рост - это не флет, это тренд. Так что мои представления понемногу меняются. А информацию о себе я выложил около 8 месяцев назад. За это время имел иллюзию, что у меня появилась хорошая система, связанная с флетом (поэтому тогда я это и писал). Но флет кончается трендом и разрушает систему и торговый счёт. Сейчас я думаю про тренд.
Алексей, пока я стабильно в плюс торговать не умею. И представления мои всё время понемногу трансформируются. Я продолжаю быть в поиске самого себя на форекс. Сейчас смотрю на USDCHF, он развернулся три дня назад и растёт. Я хочу прокатиться на этом росте. А ведь рост - это не флет, это тренд. Так что мои представления понемногу меняются. А информацию о себе я выложил около 8 месяцев назад. За это время имел иллюзию, что у меня появилась хорошая система, связанная с флетом (поэтому тогда я это и писал). Но флет кончается трендом и разрушает систему и торговый счёт. Сейчас я думаю про тренд.
Интересный вопрос. От меня дополнительные сведения не требовали. С другой стороны, вся необходимая информация есть, например, в реквизитах на webmoney. Продавец привязывает свой кошелёк, присылает изображение паспорта, а это уже однозначно идентифицирует его и даёт возможность получить любые сведения.