Регистрация в качестве продавца - страница 2

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Посылаю  документы - фотографию паспорта 3-й раз и все отказывают  в регистрации.

Непонятно в чем проблема.  

 
Aleksei Ivanov:

Посылаю  документы - фотографию паспорта 3-й раз и все отказывают  в регистрации.

Непонятно в чем проблема.  


у вас фамилия подозрительная.

 
Aleksei Ivanov:

Посылаю  документы - фотографию паспорта 3-й раз и все отказывают  в регистрации.

Непонятно в чем проблема.  

Я знаю такую проблему, сам проходил регистрацию продавца. Просили моё фото на фоне сайта mql5.com. Возможно, увидели не очень юного и включили зелёный свет. Алексей, нужно набраться терпения.

 

Да, юностью я, действительно, не  блещу,  но десятилетний опыт в трейдинге - это, на мой взгляд, положительный момент.
Кстати,  что Вы  понимаете, под включением  "зеленого света", раньше под этим понималось что-то типа "зеленой улицы", что, наоборот, облегчало процесс продвижения.       

 
Aleksei Ivanov:

Да, юностью я, действительно, не  блещу,  но десятилетний опыт в трейдинге - это, на мой взгляд, положительный момент.
Кстати,  что Вы  понимаете, под включением  "зеленого света", раньше под этим понималось что-то типа "зеленой улицы", что, наоборот, облегчало процесс продвижения.       

Целая "зелёная улица" - это преувеличение. Просто: я отправил несколько фото своего лица на фоне сайта. Я думаю, что они сверили моё лицо с фото в паспорте. И всё. После этого они сообщили мне, что меня зарегистрировали в качестве продавца.

 
Victor Ziborov:

Целая "зелёная улица" - это преувеличение. Просто: я отправил несколько фото своего лица на фоне сайта. Я думаю, что они сверили моё лицо с фото в паспорте. И всё. После этого они сообщили мне, что меня зарегистрировали в качестве продавца.

Я тоже, кстати,  математик-программист  и, более того,  посмотрев  ту информацию, что Вы выложили о себе,  почти  во всем с  Вами  согласен,  и о  флете, когда  мы имеем наиболее  стабильное состояние рынка, что позволяет торговать с минимальными рисками и  т.д. Я как раз написал ряд индикаторов, что  описывают это  состояние и предсказывают выход из него. 
 
Aleksei Ivanov:
Я тоже, кстати,  математик-программист  и, более того,  посмотрев  ту информацию, что Вы выложили о себе,  почти  во всем с  Вами  согласен,  и о  флете, когда  мы имеем наиболее  стабильное состояние рынка, что позволяет торговать с минимальными рисками и  т.д. Я как раз написал ряд индикаторов, что  описывают это  состояние и предсказывают выход из него. 

Алексей, пока я стабильно в плюс торговать не умею. И представления мои всё время понемногу трансформируются. Я продолжаю быть в поиске самого себя на форекс. Сейчас смотрю на USDCHF, он развернулся три дня назад и растёт. Я хочу прокатиться на этом росте. А ведь рост - это не флет, это тренд. Так что мои представления понемногу меняются. А информацию о себе я выложил около 8 месяцев назад. За это время имел иллюзию, что у меня появилась хорошая система, связанная с флетом (поэтому тогда я это и писал). Но флет кончается трендом и разрушает систему и торговый счёт. Сейчас я думаю про тренд.

 
Victor Ziborov:

Алексей, пока я стабильно в плюс торговать не умею. И представления мои всё время понемногу трансформируются. Я продолжаю быть в поиске самого себя на форекс. Сейчас смотрю на USDCHF, он развернулся три дня назад и растёт. Я хочу прокатиться на этом росте. А ведь рост - это не флет, это тренд. Так что мои представления понемногу меняются. А информацию о себе я выложил около 8 месяцев назад. За это время имел иллюзию, что у меня появилась хорошая система, связанная с флетом (поэтому тогда я это и писал). Но флет кончается трендом и разрушает систему и торговый счёт. Сейчас я думаю про тренд.

Виктор, Вы правильно раньше  писали, что когда кончится тренд (пойдет откат или, вообще, начнется разворот) определить, чисто технически - по графикам, невозможно. Флет же имеет  определенные характеристики, что можно идентифицировать и  определить, когда он  закончится + важные события, что также сильно сигналят. Более того, сейчас валютный рынок (речь идет о нем) настолько волатилен и зашумлен, что многие, как  они  кажутся, трендовые участки  таковыми, совсем, не являются, а возникают по  типу случайных блужданий чисто Марковских процессов. Играть на таких участках - сливать депозит. И никакими  коэффициентами  Шарпа (он может быть чисто случайно очень высок на таких участках, Я все это исследовал на MATLAB) или ему  подобными их, чисто технически, не идентифицировать. На мой  взгляд,  идентификация истинного тренда возможно только в привязке к как-то параметризуемым  фундаментальным процессам (допустим, типа ставок Центробанков и т.п.), для чего нужно использовать корреляционный анализ, нейронные сети и т.д.  И, наконец, трейдеров, которые  стабильно играют в плюс, совсем не существует - такие трейдеры миф и развод. 
 

Интересный вопрос. От меня дополнительные сведения не требовали. С другой стороны, вся необходимая информация есть, например, в реквизитах на webmoney. Продавец привязывает свой кошелёк, присылает изображение паспорта, а это уже однозначно идентифицирует его и даёт возможность получить любые сведения.

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