Регистрация в качестве продавца - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересный вопрос. От меня дополнительные сведения не требовали. С другой стороны, вся необходимая информация есть, например, в реквизитах на webmoney. Продавец привязывает свой кошелёк, присылает изображение паспорта, а это уже однозначно идентифицирует его и даёт возможность получить любые сведения.
Вот у Вас не возник вопрос "а почему я им вообще должен давать свои данные?"
Да сказать по правде, я уже успел привыкнуть к этому. Чисто теоретически, возможны какие-то споры между заказчиком и исполнителем. Не знаю, были ли прецеденты разбирательств в суде, но обычно любой сервис, связанный с деньгами, делает такой запрос. У меня вот сайт Forex Magazine тоже паспорт запрашивал, когда я там выложил советник на продажу. А уж форекс-дилеры иной раз такое запрашивают, что иметь с ними дело в принципе неприятно. Ну вот какое дело кипрскому офшору, как исправно я плачу за квартиру у себя в деревне?
Да сказать по правде, я уже успел привыкнуть к этому. Чисто теоретически, возможны какие-то споры между заказчиком и исполнителем. Не знаю, были ли прецеденты разбирательств в суде, но обычно любой сервис, связанный с деньгами, делает такой запрос. У меня вот сайт Forex Magazine тоже паспорт запрашивал, когда я там выложил советник на продажу. А уж форекс-дилеры иной раз такое запрашивают, что иметь с ними дело в принципе неприятно. Ну вот какое дело кипрскому офшору, как исправно я плачу за квартиру у себя в деревне?
Слава, тебе, Господи! Слава администраторам сайта mql5 и всем присутствующим на форуме! Наконец то зарегистрировали в качестве продавца!
У вас в профиле сайт при переходе на который, Google Chrome выдаёт предупреждение что заход на данный сайт не безопасен, возможно с этим была связана задержка с регистрацией продавца.
У вас в профиле сайт при переходе на который, Google Chrome выдаёт предупреждение что заход на данный сайт не безопасен, возможно с этим была связана задержка с регистрацией продавца.
Я им (.simplesite.com) об этом писал. Придется в другом месте сайт разместить.
Протокол доступа к сайту потому что указан https, если указать http то все нормально. Проблема в сертификате открытого ключа.
Я им (.simplesite.com) об этом писал. Придется в другом месте сайт разместить.
Домен и хостинг не купить?
Протокол доступа к сайту потому что указан https, если указать http то все нормально. Проблема в сертификате открытого ключа.
Спасибо! Убрал s.
Слава, тебе, Господи! Слава администраторам сайта mql5 и всем присутствующим на форуме! Наконец то зарегистрировали в качестве продавца!
Поздравляю Вас, Алексей. Ну, теперь у Вас дело пойдёт ! Я шучу. Я тоже был доволен, когда меня зарегистрировали. Я надеялся на свои Сигналы. Но они просуществовали три месяца и я получил стоп аут. Это иллюзии. Сейчас, надеюсь на свою новую стратегию. Это процесс занимательный.