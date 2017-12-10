Регистрация в качестве продавца - страница 3

Новый комментарий
 
Sergey Vradiy:

Интересный вопрос. От меня дополнительные сведения не требовали. С другой стороны, вся необходимая информация есть, например, в реквизитах на webmoney. Продавец привязывает свой кошелёк, присылает изображение паспорта, а это уже однозначно идентифицирует его и даёт возможность получить любые сведения.

Вот у Вас не возник вопрос "а почему я им вообще должен давать свои данные?"
 
Mickey Moose:
Вот у Вас не возник вопрос "а почему я им вообще должен давать свои данные?"

Да сказать по правде, я уже успел привыкнуть к этому. Чисто теоретически, возможны какие-то споры между заказчиком и исполнителем. Не знаю, были ли прецеденты разбирательств в суде, но обычно любой сервис, связанный с деньгами, делает такой запрос. У меня вот сайт Forex Magazine тоже паспорт запрашивал, когда я там выложил советник на продажу. А уж форекс-дилеры иной раз такое запрашивают, что иметь с ними дело в принципе неприятно. Ну вот какое дело кипрскому офшору, как исправно я плачу за квартиру у себя в деревне?

 
Sergey Vradiy:

Да сказать по правде, я уже успел привыкнуть к этому. Чисто теоретически, возможны какие-то споры между заказчиком и исполнителем. Не знаю, были ли прецеденты разбирательств в суде, но обычно любой сервис, связанный с деньгами, делает такой запрос. У меня вот сайт Forex Magazine тоже паспорт запрашивал, когда я там выложил советник на продажу. А уж форекс-дилеры иной раз такое запрашивают, что иметь с ними дело в принципе неприятно. Ну вот какое дело кипрскому офшору, как исправно я плачу за квартиру у себя в деревне?


Чисто практически: договариваешся с заказчиком/исполнителем о работе за какую то цену. Далее человек может поменять условия работы, так как с перламутровыми пуговицами красивее. И линия вверху не помешает. Еще и с кнопочками управления. В случае отказа вполне посодействовать с баном вебмани/киви/яндекс кошельков уже имея ваши данные. А если захотелось указать банковскую карту то и там можно многое придумать. Если устраивает такой расклад то дело ваше.

 
Слава, тебе, Господи! Слава администраторам  сайта  mql5 и всем присутствующим  на форуме! Наконец то зарегистрировали в качестве продавца!  
[Удален]  
Aleksey Ivanov:
Слава, тебе, Господи! Слава администраторам  сайта  mql5 и всем присутствующим  на форуме! Наконец то зарегистрировали в качестве продавца!  

У вас в профиле сайт при переходе на который, Google Chrome выдаёт предупреждение что заход на данный сайт не безопасен, возможно с этим была связана задержка с регистрацией продавца.

 
Vladimir Zubov:

У вас в профиле сайт при переходе на который, Google Chrome выдаёт предупреждение что заход на данный сайт не безопасен, возможно с этим была связана задержка с регистрацией продавца.

Я им (.simplesite.com)   об этом писал.  Придется в  другом месте сайт разместить.
 
Aleksey Ivanov:
Я им (.simplesite.com)   об этом писал.  Придется в  другом месте сайт разместить.

Протокол доступа к сайту потому что указан https, если указать http то все нормально. Проблема в сертификате открытого ключа.

 
Aleksey Ivanov:
Я им (.simplesite.com)   об этом писал.  Придется в  другом месте сайт разместить.

Домен и хостинг не купить? 

 
Vitalii Ananev:

Протокол доступа к сайту потому что указан https, если указать http то все нормально. Проблема в сертификате открытого ключа.


Спасибо! Убрал s.

 
Aleksey Ivanov:
Слава, тебе, Господи! Слава администраторам  сайта  mql5 и всем присутствующим  на форуме! Наконец то зарегистрировали в качестве продавца!  

Поздравляю Вас, Алексей. Ну, теперь у Вас дело пойдёт ! Я шучу. Я тоже был доволен, когда меня зарегистрировали. Я надеялся на свои Сигналы. Но они просуществовали три месяца и я получил стоп аут. Это иллюзии. Сейчас, надеюсь на свою новую стратегию. Это процесс занимательный.

1234
Новый комментарий