Библиотеки: Expert - страница 13
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Если есть проблема, прошу дать готовые mq5-файлы для воспроизведения.
В примере кода используется код вашей библиотеки Tester. После запуска переменная In2 равна 0, а не 2. То есть все входные параметры после группы не могут быть получены.
Кажется, эта ситуация не рассматривается. Когда параметр является группой, конкретного значения нет, и полученное значение будет нулевым, поэтому параметры после группы не будут получены.
Следующий код показывает, что все обрабатывается правильно.
Результат.
Запущенный через Expert.mqh советник.
Функция GetAmountExperts по неизвестной причине выполняется очень долго без результата. Я немного изменил код - пожалуйста, запустите его снова. Не следует присваивать значение 7 параметру In2 (вы увидите, что там 0, а не 2).
Я немного изменил код - пожалуйста, запустите его снова.
Это образцовый баг-репорт: запустил лаконичный код, который сразу показал ошибку.
Внес исправление, спасибо.
Это образцовый баг-репорт: запустил лаконичный код, который сразу показал ошибку.
Внес исправление, спасибо.
Если скрипт загружен, похоже, что входные параметры изменить невозможно.
Если скрипт загружен, похоже, что входные параметры изменить невозможно.
Такова архитектура MT5, что для скриптов нельзя задать значения входных параметров и нельзя их прочитать.
Библиотека имеет красноречивое название.
Такова архитектура MT5, что для скриптов нельзя задать значения входных параметров и нельзя их прочитать.
Библиотека имеет красноречивое название.
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Библиотеки: Expert
fxsaber, 2018.11.16 09:19Пример еще одного применения библиотеки