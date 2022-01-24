Минутная история котировок Forex Major от dukascopy 2007 - 2017 - страница 2

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Ihor Herasko:

Больше 90% в МТ4 не бывает )) Можно лишь при помощи танцев с бубном: ставится патч терминала от стрёмного поставщика (еще и деньги за это ему платят) и получают моделирование 99%. Хотя я не понимаю, зачем такое качество, если все равно мы имеем дело с историей, а не с будущим. На М1 макс качество также всегда 25%, не больше.


Верно, вот тут расписано https://www.mql5.com/ru/articles/1486

Выдержка из статьи

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Modelling quality, качество моделирования, рассчитывается по следующей формуле:

ModellingQuality = ((0.25*(StartGen-StartBar) + 

                     0.5 *(StartGenM1-StartGen) + 

                     0.9 *(HistoryTotal-StartGenM1)) / (HistoryTotal-StartBar))*100%;

где:

HistoryTotal - количество баров в истории;

StartBar - номер бара, с которого началось моделирование. Моделирование начинается с как минимум 101-го бара либо бара, соответствующего начальной дате ограничения тестирования;

StartGen - номер бара, с которого началось моделирование на основе исторических данных ближайшего таймфрейма;

StartGenM1 - номер бара, с которого началось моделирование на основе минуток;

при этом:

промежуток от начала моделирования без данных ближайшего таймфрейма до начала моделирования на основе данных ближайшего таймфрейма имеет весовой коэффициент 0.25;

промежуток от начала моделирования на основе данных ближайшего таймфрейма до начала моделирования на основе минуток имеет весовой коэффициент 0.5;

промежуток от начала моделирования на основе минуток до конца исторических данных имеет весовой коэффициент 0.9;

Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта
Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта
  • 2005.12.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Отчеты позволяют быстро сравнивать между собой как различные эксперты, так и результаты работы одного и того же эксперта с различными параметрами. Данная статья позволяет научиться читать такие отчеты и грамотно интерпретировать полученные результаты.
 

А нормально, что на М15 GBPUSD точность 79.08% (котировки текущие, еще раз спасибо топикстартеру).

И сразу же созревает вопрос по вышесказанному: получается, что пресловутая точность в 99% не так и обязательна и это всё миф? На tradelikeapro есть статья со сравнением графиков и 99% от 90% таки сильно отличается. (простите, если вопрос оффтоп)

 

Теперь тестировать на кастомной истории без танцев с бубном можно в МТ5, создавая кастомные символы и импортируя в них историю. Даже тиковую историю с миллисекундной точностью можно закачивать.

Попробуйте, это реально удобно. 

 


                      ОБНОВЛЕНИЕ 2017

ВЫФ
Файлы:
Major_2017.zip  15962 kb
 
Здравствуйте, объясните пожалуйста как вы качаете и конвертируете историю.
 
Marcus9999:
Здравствуйте, объясните пожалуйста как вы качаете и конвертируете историю.

у дукаса есть свой софт для скачивания котировок и конвертации в формат мт4. Но как уже упоминал автор, скачивание происходит с очень маленькой скоростью

 

Дай Бог Тебе Здоровья, Добрый Человек!

 
Viktor Shulga:

у дукаса есть свой софт для скачивания котировок и конвертации в формат мт4. Но как уже упоминал автор, скачивание происходит с очень маленькой скоростью

А где этот софт скачать?

Именно конвертация интересует

 

Может кто-нибудь скинуть рабочую ссылку на архив самый полный? С 2007 года.

Я так понимаю металлов тут нет? Серебра и золота.

 
Pyth0on #:

Может кто-нибудь скинуть рабочую ссылку на архив самый полный? С 2007 года.

Я так понимаю металлов тут нет? Серебра и золота.

ищите "tickstory", найдется. Только не архив, а программа доступа к нему.
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