Минутная история котировок Forex Major от dukascopy 2007 - 2017 - страница 2
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Больше 90% в МТ4 не бывает )) Можно лишь при помощи танцев с бубном: ставится патч терминала от стрёмного поставщика (еще и деньги за это ему платят) и получают моделирование 99%. Хотя я не понимаю, зачем такое качество, если все равно мы имеем дело с историей, а не с будущим. На М1 макс качество также всегда 25%, не больше.
Верно, вот тут расписано https://www.mql5.com/ru/articles/1486
Выдержка из статьи
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Modelling quality, качество моделирования, рассчитывается по следующей формуле:
ModellingQuality = ((0.25*(StartGen-StartBar) +
0.5 *(StartGenM1-StartGen) +
0.9 *(HistoryTotal-StartGenM1)) / (HistoryTotal-StartBar))*100%;
где:
HistoryTotal - количество баров в истории;
StartBar - номер бара, с которого началось моделирование. Моделирование начинается с как минимум 101-го бара либо бара, соответствующего начальной дате ограничения тестирования;
StartGen - номер бара, с которого началось моделирование на основе исторических данных ближайшего таймфрейма;
StartGenM1 - номер бара, с которого началось моделирование на основе минуток;
при этом:
промежуток от начала моделирования без данных ближайшего таймфрейма до начала моделирования на основе данных ближайшего таймфрейма имеет весовой коэффициент 0.25;
промежуток от начала моделирования на основе данных ближайшего таймфрейма до начала моделирования на основе минуток имеет весовой коэффициент 0.5;
промежуток от начала моделирования на основе минуток до конца исторических данных имеет весовой коэффициент 0.9;
А нормально, что на М15 GBPUSD точность 79.08% (котировки текущие, еще раз спасибо топикстартеру).
И сразу же созревает вопрос по вышесказанному: получается, что пресловутая точность в 99% не так и обязательна и это всё миф? На tradelikeapro есть статья со сравнением графиков и 99% от 90% таки сильно отличается. (простите, если вопрос оффтоп)
Теперь тестировать на кастомной истории без танцев с бубном можно в МТ5, создавая кастомные символы и импортируя в них историю. Даже тиковую историю с миллисекундной точностью можно закачивать.
Попробуйте, это реально удобно.
ОБНОВЛЕНИЕ 2017
Здравствуйте, объясните пожалуйста как вы качаете и конвертируете историю.
у дукаса есть свой софт для скачивания котировок и конвертации в формат мт4. Но как уже упоминал автор, скачивание происходит с очень маленькой скоростью
Дай Бог Тебе Здоровья, Добрый Человек!
у дукаса есть свой софт для скачивания котировок и конвертации в формат мт4. Но как уже упоминал автор, скачивание происходит с очень маленькой скоростью
А где этот софт скачать?
Именно конвертация интересует
Может кто-нибудь скинуть рабочую ссылку на архив самый полный? С 2007 года.
Я так понимаю металлов тут нет? Серебра и золота.
Может кто-нибудь скинуть рабочую ссылку на архив самый полный? С 2007 года.
Я так понимаю металлов тут нет? Серебра и золота.