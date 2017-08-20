Помогите набраться ума с английского форума...

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Оказывается очень много полезного и не жадного по идеям на английском форуме...кто в теме помогите плиз ссылками,как-то нужно все перелопатить хотя бы по минимуму...Спасибо Sergey Golubev - надоумил...https://www.mql5.com/en/forum/9950/page81#comment_3827985
How to Start with Metatrader 5
How to Start with Metatrader 5
  • 2016.11.02
  • www.mql5.com
How to Start with Metatrader 5.
 
Сергей Криушин:
Оказывается очень много полезного и не жадного по идеям на английском форуме...кто в теме помогите плиз ссылками,как-то нужно все перелопатить хотя бы по минимуму...Спасибо Sergey Golubev - надоумил...https://www.mql5.com/en/forum/9950/page81#comment_3827985

В поиске вбей тему, будут ссылки и на русской части форума и на английской

поиск уже нормально работает

 

так


 

"Запад нам поможет"?


Опять?

 
elibrarius:

"Запад нам поможет"?


Опять?

у нас тут тоже есть интересные и полезные темы. Как и там 70-80% текущие-проходящие вопросы, из оставшегося наверное треть достойны чтобы прочесть полностью и поучаствовать. Но они очень быстро уходят из ТОП


По хорошему надо делать подборку - "тут интересное, которое не скатили в г-но (такое скатывание это уже наше, родное)"


 
Maxim Kuznetsov:

у нас тут тоже есть интересные и полезные темы. Как и там 70-80% текущие-проходящие вопросы, из оставшегося наверное треть достойны чтобы прочесть полностью и поучаствовать. Но они очень быстро уходят из ТОП


По хорошему надо делать подборку - "тут интересное, которое не скатили в г-но (такое скатывание это уже наше, родное)"



Я тут технические вопросы уже и не помню, когда задавал )) Сам быстрее разберусь. Так, потрепаться заскакиваю иногда. А то сижу дома, прогу пищу, торгую, хоть чучело совы заводи ))

 

Спасибо всем за ответы - я  думал может кто еще ссылками богат и поделится...а так копать - все не перекопаешь

 
Сергей Криушин:

Спасибо всем за ответы - я  думал может кто еще ссылками богат и поделится...а так копать - все не перекопаешь

Гугл вроде с ходу переводит?

В нем ссылку открой - предложит посмотреть страничку на русском?

 
Сергей Криушин:

Спасибо всем за ответы - я  думал может кто еще ссылками богат и поделится...а так копать - все не перекопаешь


ты интересный, у меня например, ссылок на интересные мне русские статьи и сообщения с форума mql5 наверное под 1000 будет

например, было бы столько и англоязычных

1. как бы я их тебе передал?

2. чтобы ты делал с этой лавиной

беда в том, что ты не знаешь, что тебе надо )))

вот приходя в ресторан, можно спросить официанта, - что можете посоветовать вкусненького?

а тут надо знать, что тебя интересует

 
Alexey Volchanskiy:

Я тут технические вопросы уже и не помню, когда задавал )) Сам быстрее разберусь. Так, потрепаться заскакиваю иногда. А то сижу дома, прогу пищу, торгую, хоть чучело совы заводи ))

Завидую програмерам - все проги пишут, творчески трудятся так сказать, а я просто соединяю по 2 -3 бывает и четыре и смотрю что получается, иногда очень занятные вещи выходят...вот как сегодня, может кого натолкнет на мысль...
Файлы:
Last_ZZ50_PIPSO_BUY.ex5  146 kb
 
Сергей Криушин:
Завидую програмерам - все проги пишут, творчески трудятся так сказать, а я просто соединяю по 2 -3 бывает и четыре и смотрю что получается, иногда очень занятные вещи выходят...вот как сегодня, может кого натолкнет на мысль...

вы бы это - скриншот чтоли поместили, или описание..Скачивать и запускать ex5 чтобы "натолкнуть на мысль" немного будет желающих :-)

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