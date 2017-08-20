Помогите набраться ума с английского форума...
- 2016.11.02
- www.mql5.com
- 10 пунктов 3.mq4
- Сырые идеи
- Система ASCTrend
Оказывается очень много полезного и не жадного по идеям на английском форуме...кто в теме помогите плиз ссылками,как-то нужно все перелопатить хотя бы по минимуму...Спасибо Sergey Golubev - надоумил...https://www.mql5.com/en/forum/9950/page81#comment_3827985
В поиске вбей тему, будут ссылки и на русской части форума и на английской
поиск уже нормально работает
так
"Запад нам поможет"?
Опять?
"Запад нам поможет"?
Опять?
у нас тут тоже есть интересные и полезные темы. Как и там 70-80% текущие-проходящие вопросы, из оставшегося наверное треть достойны чтобы прочесть полностью и поучаствовать. Но они очень быстро уходят из ТОП
По хорошему надо делать подборку - "тут интересное, которое не скатили в г-но (такое скатывание это уже наше, родное)"
у нас тут тоже есть интересные и полезные темы. Как и там 70-80% текущие-проходящие вопросы, из оставшегося наверное треть достойны чтобы прочесть полностью и поучаствовать. Но они очень быстро уходят из ТОП
По хорошему надо делать подборку - "тут интересное, которое не скатили в г-но (такое скатывание это уже наше, родное)"
Я тут технические вопросы уже и не помню, когда задавал )) Сам быстрее разберусь. Так, потрепаться заскакиваю иногда. А то сижу дома, прогу пищу, торгую, хоть чучело совы заводи ))
Спасибо всем за ответы - я думал может кто еще ссылками богат и поделится...а так копать - все не перекопаешь
Спасибо всем за ответы - я думал может кто еще ссылками богат и поделится...а так копать - все не перекопаешь
Гугл вроде с ходу переводит?
В нем ссылку открой - предложит посмотреть страничку на русском?
Спасибо всем за ответы - я думал может кто еще ссылками богат и поделится...а так копать - все не перекопаешь
ты интересный, у меня например, ссылок на интересные мне русские статьи и сообщения с форума mql5 наверное под 1000 будет
например, было бы столько и англоязычных
1. как бы я их тебе передал?
2. чтобы ты делал с этой лавиной
беда в том, что ты не знаешь, что тебе надо )))
вот приходя в ресторан, можно спросить официанта, - что можете посоветовать вкусненького?
а тут надо знать, что тебя интересует
Я тут технические вопросы уже и не помню, когда задавал )) Сам быстрее разберусь. Так, потрепаться заскакиваю иногда. А то сижу дома, прогу пищу, торгую, хоть чучело совы заводи ))
Завидую програмерам - все проги пишут, творчески трудятся так сказать, а я просто соединяю по 2 -3 бывает и четыре и смотрю что получается, иногда очень занятные вещи выходят...вот как сегодня, может кого натолкнет на мысль...
вы бы это - скриншот чтоли поместили, или описание..Скачивать и запускать ex5 чтобы "натолкнуть на мысль" немного будет желающих :-)
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