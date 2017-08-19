Помогите посчитать инфляцию в % годовых

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Помогите посчитать среднюю инфляцию рубля в % годовых.

Если доллар в 1990 году стоил 1 к 1.

Сейчас 2017г. доллар стоит 6 000 000 рублей.

 
Sergey Chalyshev:

Помогите посчитать среднюю инфляцию рубля в % годовых.

Если доллар в 1990 году стоил 1 к 1.

Сейчас 2017г. доллар стоит 6 000 000 рублей.


Это как бы не инфляция в чистом виде. Ведь доллар с тех пор тоже обесценился. А считается просто: A * X^27 = B, где A - начальная стоимость актива (т. е. 1), В - конечная (т. е. 6 000 000), Х - среднее обесценивание валюты за каждый год, 27 - 27 лет с 1990-го года.

Получаем: X = (B / A) ^ (1 / 27) = 6 000 000 ^ 0,03703703703703703703703703703704 = 1,7825537694561778832123500347722. Или 178% годовых.

 
Sergey Chalyshev:

Помогите посчитать среднюю инфляцию рубля в % годовых.

Если доллар в 1990 году стоил 1 к 1.

Сейчас 2017г. доллар стоит 6 000 000 рублей.


Откуда такой курс доллара?

 

Инфляцию так не посчитать (если только какой-нибудь ппс курс).

Или 178% годовых.

Наверное 78% ?

 
pavlick_:

Инфляцию так не посчитать (если только какой-нибудь ппс курс).

Наверное 78% ?


Да, конечно, 78%. Это я переусердствовал ))

 
Vladimir Suschenko:

Откуда такой курс доллара?


С учетом деноминации в конце 90-х.

 
Vladimir Suschenko:

Откуда такой курс доллара?

а кредитное плечо ? :-) по привычке...

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по идее инфляцию надо считать из отношений к корзине МВФ или ВБ. Доллар там конечно давлеет, но он не 100%. Ещё точнее подплетая корзину ЗВР, обороты ВЭД и покупательную способность внутри/снаружи.

Или к некоему эталону - неизменной точке отсчёта. (блин, где ты "золотой стандарт" ?? без тебя все расчёты сводятся в отношении к 0, коим выступает бакс..)

[Удален]  
 
Ihor Herasko:

Это как бы не инфляция в чистом виде. Ведь доллар с тех пор тоже обесценился. А считается просто: A * X^27 = B, где A - начальная стоимость актива (т. е. 1), В - конечная (т. е. 6 000 000), Х - среднее обесценивание валюты за каждый год, 27 - 27 лет с 1990-го года.

Получаем: X = (B / A) ^ (1 / 27) = 6 000 000 ^ 0,03703703703703703703703703703704 = 1,7825537694561778832123500347722. Или 178% годовых.

Да, конечно, 78%. Это я переусердствовал ))


Спасибо, разобрался.

Если не инфляция, тогда как назвать, деградация? Да, доллар тоже обесценился, но это неважно, можно и к золоту посчитать.

У меня чуть другая цифра получилась, но это наверное из за того что нарастающим считается за каждый день.

2017.08.17 23:00:29.735 PercentYear (SILV-9.17,H1)      Rates=57.85

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  PercentYear.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property script_show_inputs

input double initsumm = 1.0;
input double finalsumm = 6000000.0;
input double totaldays = 365*27;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   Comment("Rates=",Rates(finalsumm,initsumm,totaldays));
   Print("Rates=",Rates(finalsumm,initsumm,totaldays));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double Rates(double sum,double initsum,double days)
  {
   return(NormalizeDouble(100.0*(MathPow(sum/initsum,1.0/days)-1.0)*365.0,2));
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Еще бы понять как эту инфляцию обратить в свою пользу, какой подобрать финансовый инструмент, 78% годовых хорошая сумма ))

 
Олег avtomat:

Спасибо! А можете вертикальную шкалу сделать линейной, так нагляднее будет.

[Удален]  
Sergey Chalyshev:

Спасибо! А можете вертикальную шкалу сделать линейной, так нагляднее будет.


В данном случае НЕ нагляднее будет:



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