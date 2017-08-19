Помогите посчитать инфляцию в % годовых
Помогите посчитать среднюю инфляцию рубля в % годовых.
Если доллар в 1990 году стоил 1 к 1.
Сейчас 2017г. доллар стоит 6 000 000 рублей.
Это как бы не инфляция в чистом виде. Ведь доллар с тех пор тоже обесценился. А считается просто: A * X^27 = B, где A - начальная стоимость актива (т. е. 1), В - конечная (т. е. 6 000 000), Х - среднее обесценивание валюты за каждый год, 27 - 27 лет с 1990-го года.
Получаем: X = (B / A) ^ (1 / 27) = 6 000 000 ^ 0,03703703703703703703703703703704 = 1,7825537694561778832123500347722. Или 178% годовых.
Помогите посчитать среднюю инфляцию рубля в % годовых.
Если доллар в 1990 году стоил 1 к 1.
Сейчас 2017г. доллар стоит 6 000 000 рублей.
Откуда такой курс доллара?
Инфляцию так не посчитать (если только какой-нибудь ппс курс).
Или 178% годовых.
Наверное 78% ?
Инфляцию так не посчитать (если только какой-нибудь ппс курс).
Наверное 78% ?
Да, конечно, 78%. Это я переусердствовал ))
Откуда такой курс доллара?
С учетом деноминации в конце 90-х.
Откуда такой курс доллара?
а кредитное плечо ? :-) по привычке...
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по идее инфляцию надо считать из отношений к корзине МВФ или ВБ. Доллар там конечно давлеет, но он не 100%. Ещё точнее подплетая корзину ЗВР, обороты ВЭД и покупательную способность внутри/снаружи.
Или к некоему эталону - неизменной точке отсчёта. (блин, где ты "золотой стандарт" ?? без тебя все расчёты сводятся в отношении к 0, коим выступает бакс..)
Это как бы не инфляция в чистом виде. Ведь доллар с тех пор тоже обесценился. А считается просто: A * X^27 = B, где A - начальная стоимость актива (т. е. 1), В - конечная (т. е. 6 000 000), Х - среднее обесценивание валюты за каждый год, 27 - 27 лет с 1990-го года.
Получаем: X = (B / A) ^ (1 / 27) = 6 000 000 ^ 0,03703703703703703703703703703704 = 1,7825537694561778832123500347722. Или 178% годовых.
Да, конечно, 78%. Это я переусердствовал ))
Спасибо, разобрался.
Если не инфляция, тогда как назвать, деградация? Да, доллар тоже обесценился, но это неважно, можно и к золоту посчитать.
У меня чуть другая цифра получилась, но это наверное из за того что нарастающим считается за каждый день.
2017.08.17 23:00:29.735 PercentYear (SILV-9.17,H1) Rates=57.85
//+------------------------------------------------------------------+ //| PercentYear.mq5 | //+------------------------------------------------------------------+ #property script_show_inputs input double initsumm = 1.0; input double finalsumm = 6000000.0; input double totaldays = 365*27; //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { Comment("Rates=",Rates(finalsumm,initsumm,totaldays)); Print("Rates=",Rates(finalsumm,initsumm,totaldays)); } //+------------------------------------------------------------------+ double Rates(double sum,double initsum,double days) { return(NormalizeDouble(100.0*(MathPow(sum/initsum,1.0/days)-1.0)*365.0,2)); } //+------------------------------------------------------------------+
Еще бы понять как эту инфляцию обратить в свою пользу, какой подобрать финансовый инструмент, 78% годовых хорошая сумма ))
Спасибо! А можете вертикальную шкалу сделать линейной, так нагляднее будет.
Спасибо! А можете вертикальную шкалу сделать линейной, так нагляднее будет.
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Помогите посчитать среднюю инфляцию рубля в % годовых.
Если доллар в 1990 году стоил 1 к 1.
Сейчас 2017г. доллар стоит 6 000 000 рублей.