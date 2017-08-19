Манименеджмент - страница 2
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Устанавливаю 3% на сделку вспомогательным советником ProTrader (в нем есть много полезных функций)
понятно
Добрый день, вроде бы с ваших слов если я правильно понял не первый год торгуете?
Не сложно ведь сделать, заказать или уже готовый взять простой советник, который будет просчитывать ваши риски, выставлять стопы-профиты, показывать полезную инфу для вас.
Я так давно сразу сделал сов, который контролирует все ручные сделки по всем парам. И голова не болит. :0))
Манименеджмент - это, вероятно, самая важная составная часть трейдинга. Очень распространена следующая упрощённая схема. Например: ваш баланс = 10тыс долларов, значит объем сделки должен быть равным Лот=0.1. Другие варианты считаем их этой пропорции. Например: баланс равен одной тысяче долларов, то объём сделки должен быть тоже в 10 раз меньше, то есть Лот=0.01. И никакие ситуации на рынке не должны вас выгружать из этого правила. Таким правилом Манименеджмента обычно пользуются трейдеры, не ставящие стоп-лосс. Такой объём позволяет этим трейдерам не получить Stop Out при любой просадке по Эквити. То есть пересидеть любой минус. Посмотрите Сигналы, здесь очень многие (наверное, большинство) торуют без SL. И они придерживаются именно таких правил Манименеджмента. Лично я считаю, что SL, всё-таки, следует ставить. Но это другая тема.
Используете ли вы в своей торговле манименеджмент?
А как же без него ??
У вас есть варианты без ММ?
Добрый день, вроде бы с ваших слов если я правильно понял не первый год торгуете?
Не сложно ведь сделать, заказать или уже готовый взять простой советник, который будет просчитывать ваши риски, выставлять стопы-профиты, показывать полезную инфу для вас.
Я так давно сразу сделал сов, который контролирует все ручные сделки по всем парам. И голова не болит. :0))
да это понятно но я люблю сам контролировать сделки да я торгую давно но не нашел свою систему пока)
Манименеджмент - это, вероятно, самая важная составная часть трейдинга. Очень распространена следующая упрощённая схема. Например: ваш баланс = 10тыс долларов, значит объем сделки должен быть равным Лот=0.1. Другие варианты считаем их этой пропорции. Например: баланс равен одной тысяче долларов, то объём сделки должен быть тоже в 10 раз меньше, то есть Лот=0.01. И никакие ситуации на рынке не должны вас выгружать из этого правила. Таким правилом Манименеджмента обычно пользуются трейдеры, не ставящие стоп-лосс. Такой объём позволяет этим трейдерам не получить Stop Out при любой просадке по Эквити. То есть пересидеть любой минус. Посмотрите Сигналы, здесь очень многие (наверное, большинство) торуют без SL. И они придерживаются именно таких правил Манименеджмента. Лично я считаю, что SL, всё-таки, следует ставить. Но это другая тема.
я не всегда придерживаюсь манименеджмента
А как же без него ??
У вас есть варианты без ММ?
ну когда торгуешь как попало)
ну когда торгуешь как попало)
Почти ответили на свой вопрос,
Задайте еще вопрос:
- кто торгует как попало?
Даже торгуя как попало нужно знать хватит ли у тебя средств для открытия позиции.
Почти ответили на свой вопрос,
Задайте еще вопрос:
- кто торгует как попало?
Даже торгуя как попало нужно знать хватит ли у тебя средств для открытия позиции.
понятно)
Народ, манименеджмент - это способ управления капиталом, то есть принципы определения объема открываемых позиций.
Если вы открываете позиции - то как-то назначаете объем, а значит, и манименеджмент используете.
Ну а принципы манименеджмента - это уже кто во что горазд...
Наиболее разумные, на мой взгляд - это постоянное плечо или постоянный риск.