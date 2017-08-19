Манименеджмент - страница 2

Новый комментарий
 

Устанавливаю 3% на сделку вспомогательным  советником ProTrader (в нем есть много полезных функций)

 
Kirill Shushkevich:

понятно

Добрый день, вроде бы с ваших слов если я правильно понял не первый год торгуете?

Не сложно ведь сделать, заказать или уже готовый взять простой советник, который будет просчитывать ваши риски, выставлять стопы-профиты, показывать полезную инфу для вас.

Я так давно сразу сделал сов, который контролирует все ручные сделки по всем парам. И голова не болит. :0))


 

Манименеджмент - это, вероятно, самая важная составная часть трейдинга. Очень распространена следующая упрощённая схема. Например: ваш баланс = 10тыс долларов, значит объем сделки должен быть равным Лот=0.1. Другие варианты считаем их этой пропорции. Например: баланс равен одной тысяче долларов, то объём сделки должен быть тоже в 10 раз меньше, то есть Лот=0.01. И никакие ситуации на рынке не должны вас выгружать из этого правила. Таким правилом Манименеджмента обычно пользуются трейдеры, не ставящие стоп-лосс. Такой объём позволяет этим трейдерам не получить Stop Out при любой просадке по Эквити. То есть пересидеть любой минус. Посмотрите Сигналы, здесь очень многие (наверное, большинство) торуют без SL. И они придерживаются именно таких правил Манименеджмента. Лично я считаю, что SL, всё-таки, следует ставить. Но это другая тема.

 
Kirill Shushkevich:
Используете ли вы в своей торговле манименеджмент?

А как же без него ??

У вас есть варианты без ММ? 

 
Sergey Novokhatskiy:

Добрый день, вроде бы с ваших слов если я правильно понял не первый год торгуете?

Не сложно ведь сделать, заказать или уже готовый взять простой советник, который будет просчитывать ваши риски, выставлять стопы-профиты, показывать полезную инфу для вас.

Я так давно сразу сделал сов, который контролирует все ручные сделки по всем парам. И голова не болит. :0))



да это понятно но я люблю сам контролировать сделки да я торгую давно но не нашел свою систему пока)

 
Victor Ziborov:

Манименеджмент - это, вероятно, самая важная составная часть трейдинга. Очень распространена следующая упрощённая схема. Например: ваш баланс = 10тыс долларов, значит объем сделки должен быть равным Лот=0.1. Другие варианты считаем их этой пропорции. Например: баланс равен одной тысяче долларов, то объём сделки должен быть тоже в 10 раз меньше, то есть Лот=0.01. И никакие ситуации на рынке не должны вас выгружать из этого правила. Таким правилом Манименеджмента обычно пользуются трейдеры, не ставящие стоп-лосс. Такой объём позволяет этим трейдерам не получить Stop Out при любой просадке по Эквити. То есть пересидеть любой минус. Посмотрите Сигналы, здесь очень многие (наверное, большинство) торуют без SL. И они придерживаются именно таких правил Манименеджмента. Лично я считаю, что SL, всё-таки, следует ставить. Но это другая тема.


я не всегда придерживаюсь  манименеджмента

 
Sergey Chalyshev:

А как же без него ??

У вас есть варианты без ММ? 


ну когда торгуешь как попало)

 
Kirill Shushkevich:

ну когда торгуешь как попало)


Почти ответили на свой вопрос,

Задайте еще вопрос:

- кто торгует как попало?

Даже торгуя как попало нужно знать хватит ли у тебя средств для открытия позиции.

 
Sergey Chalyshev:

Почти ответили на свой вопрос,

Задайте еще вопрос:

- кто торгует как попало?

Даже торгуя как попало нужно знать хватит ли у тебя средств для открытия позиции.


понятно)

 

Народ, манименеджмент - это способ управления капиталом, то есть принципы определения объема открываемых позиций.

Если вы открываете позиции - то как-то назначаете объем, а значит, и манименеджмент используете.

Ну а принципы манименеджмента - это уже кто во что горазд...

Наиболее разумные, на мой взгляд - это постоянное плечо или постоянный риск.

1234
Новый комментарий