Манименеджмент - страница 3
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Мне кажется, точнее суть дела отражает термин "управление рисками", а не "управление деньгами". Реально вопрос открывать/не открывать сделку может сводиться, например, к оценке к вероятности ошибки в прогнозе, а вовсе не к подсчету свободных средств и их части, которой стоит рисковать.
Мне кажется, точнее суть дела отражает термин "управление рисками", а не "управление деньгами". Реально вопрос открывать/не открывать сделку может сводиться, например, к оценке к вероятности ошибки в прогнозе, а вовсе не к подсчету свободных средств и их части, которой стоит рисковать.
Перечитал три раза так и не понял , что написали вы )))
Используете ли вы в своей торговле манименеджмент?
да, а еще котировки, графики, клавиатуру, мышку, стол, стул и тд
может уже хватить плодить бестолковые темы?
Перечитал три раза так и не понял , что написали вы )))
да, а еще котировки, графики, клавиатуру, мышку, стол, стул и тд
может уже хватить плодить бестолковые темы?
Чего так сразу. А вдруг это как-то влияет на результат.
Следующую тему нужно создать: "Как вы торгуете, сидя или стоя?"
Следующую, не менее важную: "Вы пьёте чай когда есть открытая позиция"
В общем, с больной головой таких тем можно придумать более 1000, пока модераторы закрывают на них "глаза"
Кирилл, а сколько тебе лет?
Перечитал три раза так и не понял , что написали вы )))
Извините, вот добавка:
Извините, вот добавка:
пожалели что написали пост выше?
не надо.
это один из самых толковых постов на этом форуме.
я долго думал перед тем как сделать репост.
сам писать не стал такое, но раз уж птичка вылетела, нихай будет репост.
так что только исходя из этой логики...
Да мне все понятно и знакомо с со словами "управление рисками", и "управление деньгами", а так же моней менеджмент. Мне не было понятно выражение " к оценке к вероятности ошибки в прогнозе"
да, а еще котировки, графики, клавиатуру, мышку, стол, стул и тд
может уже хватить плодить бестолковые темы?
Ахахахахахаха