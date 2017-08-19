Манименеджмент - страница 3

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Мне кажется, точнее суть дела отражает термин "управление рисками", а не "управление деньгами". Реально вопрос открывать/не открывать сделку может сводиться, например, к оценке к вероятности ошибки в прогнозе, а вовсе не к подсчету свободных средств и их части, которой стоит рисковать.

 
Vladimir:

Мне кажется, точнее суть дела отражает термин "управление рисками", а не "управление деньгами". Реально вопрос открывать/не открывать сделку может сводиться, например, к оценке к вероятности ошибки в прогнозе, а вовсе не к подсчету свободных средств и их части, которой стоит рисковать.


Перечитал три раза так и не понял , что написали вы )))

 
Kirill Shushkevich:
Используете ли вы в своей торговле манименеджмент?

да, а еще котировки, графики, клавиатуру, мышку, стол, стул и тд

может уже хватить плодить бестолковые темы?

 
Aleksandr Yakovlev:

Перечитал три раза так и не понял , что написали вы )))

читайте до тех пор пока не поймете, а лучше в рамочку и над кроваткой повесить
 
Igor Yeremenko:

да, а еще котировки, графики, клавиатуру, мышку, стол, стул и тд

может уже хватить плодить бестолковые темы?

Чего так сразу. А вдруг это как-то влияет на результат.

Следующую тему нужно создать: "Как вы торгуете, сидя или стоя?"

Следующую, не менее важную: "Вы пьёте чай когда есть открытая позиция"

В общем, с больной головой таких тем можно придумать более 1000, пока модераторы закрывают на них "глаза"

[Удален]  
Kirill Shushkevich:


Кирилл, а сколько тебе лет?

 
Aleksandr Yakovlev:

Перечитал три раза так и не понял , что написали вы )))

Извините, вот добавка:


 
Vladimir:

Извините, вот добавка:

пожалели что написали пост выше?

не надо.

это один из самых толковых постов на этом форуме.

я долго думал перед тем как сделать репост.

сам писать не стал такое, но раз уж птичка вылетела, нихай будет репост.

так что только исходя из этой логики...

 

Да мне все понятно и знакомо с со словами "управление рисками", и "управление деньгами", а так же моней менеджмент. Мне не было понятно выражение " к оценке к вероятности ошибки в прогнозе"

 
Igor Yeremenko:

да, а еще котировки, графики, клавиатуру, мышку, стол, стул и тд

может уже хватить плодить бестолковые темы?


Ахахахахахаха 

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