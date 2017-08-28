Какая для Вас приемлемая просадка? Опрос. - страница 5
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Пополнил счёт, вошёл в рынок, цена приближается к стоп-ауту, пополнил счёт ещё на столько-же, цена прёт против, итого: минус полтора депозита. Вот вам и 150% =)
так может торговать только сумасшедший)))
открываешь шорты, после гэпа у тебя показывает на счету -50%
если с поваром не подписано соглашение о недопустимости отрицательного баланса то ты ему должен
это объяснение для тех кто не понимает как растить лосей размером с динозавров
это кокой риск на сделку что бы заходит и получает после гэпа -50% тот кто с ММ не дружит ....я говорю о серьезной торговли, а это игры для новичков типа войти на всю котлеты авось повезет.
это кокой риск на сделку что бы заходит и получает после гэпа -50% тот кто с ММ не дружит ....я говорю о серьезной торговли, а это игры для новичков типа войти на всю котлеты авось повезет.
Какое определение"серьезной торговле?"
Кстати, я когда был на курсах про форекс, там один специалист хороший план торговли предложил - торговать в плюс 5 долларов в день, после чего выходить. Если убыток за день - не отыгрываться. Он исходил из того что много больше шансов у боле-менее умеющего читать график трейдера с большой долей верояности получится 5баксаф приплюсовать к депозиту.
Начинаем с 1000 долларов. Через год имеем 1 000 + (300 успешных торговых дней * 5 баксаф) - (65 убыточных дней *5 баксаф) = 2170. Повышаем лот в 2 раза и дальше по аналогии стрижём уже по 10 долларов в день. Пойду в ексель метнусь. посмотрим что будет через 5 лет.
Неплохо да? За 5 лет депозит считай в 50 раз взлетел.
Кстати, я когда был на курсах про форекс, там один специалист хороший план торговли предложил - торговать в плюс 5 долларов в день, после чего выходить. Если убыток за день - не отыгрываться. Он исходил из того что много больше шансов у боле-менее умеющего читать график трейдера с большой долей верояности получится 5баксаф приплюсовать к депозиту.
Начинаем с 1000 долларов. Через год имеем 1 000 + (300 успешных торговых дней * 5 баксаф) - (65 убыточных дней *5 баксаф) = 2170. Повышаем лот в 2 раза и дальше по аналогии стрижём уже по 10 долларов в день. Пойду в ексель метнусь. посмотрим что будет через 5 лет.
супер трейдер сопьётся на радости...с 5 то баксов в день ;-) это-ж когда везёт то целых 100 в месяц..
супер трейдер сопьётся на радости...с 5 то баксов в день ;-) это-ж когда везёт то целых 100 в месяц..
Так при депозите 1000 долларов - 1 лотом можно торговать при плече 1:100. Ну мы с учётом хаотичной болтанки котировки и просадок будем торговать лотом 0.1 например. 65 сделок из 365 убыточных - это каждая 5,6 сделка в убыток. Вполне приемлемо. Нет ну тут конечно надо немного разбираться в трейдинге. Согласен.
А что такое 5 долларов на EURUSD при Lots 0.1? Это 50 пунктов!!!
Просто зашёл и вышел - 5 баксаф в кармане.
Хороший бизнес-план по-моему для форекса.
Тот трейдер явно соображал как заработать при нормальном уровне риска. Главное дисциплину бизнес-плана соблюдать и не пытаться отыграться если минус 5 баксаф заработал за дневной сет торговли.
Так при депозите 1000 долларов - 1 лотом можно торговать при плече 1:100. Ну мы с учётом хаотичной болтанки котировки и просадок будем торговать лотом 0.1 например. 65 сделок из 365 убыточных - это каждая 5,6 сделка в убыток. Вполне приемлемо. Нет ну тут конечно надо немного разбираться в трейдинге. Согласен.
А что такое 5 долларов на EURUSD при Lots 0.1? Это 50 пунктов!!!
Просто зашёл и вышел - 5 баксаф в кармане.
Хороший бизнес-план по-моему для форекса.
Тот трейдер явно соображал как заработать при нормальном уровне риска. Главное дисциплину бизнес-плана соблюдать и не пытаться отыграться если минус 5 баксаф заработал за дневной сет торговли.
Во первых, 50 пунктов лотом 0.1 = 50$. Ну а второе, нифига он не соображал, бывают дни, и довольно часто, что в рынок вообще нечего лезть. По его логике, нужно лезть в рынок за пятью баксами, но нормальные и вменяемые лезут в рынок по сигналу, а не по плановой потребности в деньгах.
Всегда поражался фразам, мол в день нужно столько заработать и больше не торговать сегодня, или закрыть обязательно все позиции в пятницу с любым результатом, ну прочие несуразные вещи. Ну ведь бред реальный.
какую Вы считаете приемлемую просадку по счету для инвестиций или получения сигналов?
Вообще не понял вопрос.)
Если у меня депозит 1 р, то можно сливать 100% регулярно и с удовольствием ни о чем не переживая. А там, глядишь и выиграть сотню рублей.
А если мне 1000 баксов на пойти пообедать, то что мне просадка в какие-то 50% и даже 100%?
А если мне ипотеку платить нечем, и я решил заработать на рынке, и проиграл те-же 100 баксов, и пусть это будет хоть 3%, хоть 50%?
Мало того, если я играю внутри дня - приемлема одна просадка, если сделка несколько дней - совершенно другая. А если я играю одновременно и так и этак? Тогда какая?
Все же оч относительно - и %% просадки, и сливы депозита. Отношение к просадке зависит не от размера депо и не процентов, а от вашего отношения к этому - от наплевать и забыть, до переживаний о каждой неудачной сделке. Все индивидуально.
Вот еще пример:
У вас Депо 10 р, а у меня 1 р. Мы с вами зашли в идентичные сделки. Вы и я потеряли на ней 1 р. Для Вас это будет 10%, а для меня 100% - полный слив депозита. Однако и для вас, и для меня - 1 р это наплевать и забыть. Так какая просадка допустима? И чем мой слив депозита отличается от ваших 10%?
Во первых, 50 пунктов лотом 0.1 = 50$. Ну а второе, нифига он не соображал, бывают дни, и довольно часто, что в рынок вообще нечего лезть. По его логике, нужно лезть в рынок за пятью баксами, но нормальные и вменяемые лезут в рынок по сигналу, а не по плановой потребности в деньгах.
Всегда поражался фразам, мол в день нужно столько заработать и больше не торговать сегодня, или закрыть обязательно все позиции в пятницу с любым результатом, ну прочие несуразные вещи. Ну ведь бред реальный.
Во первых, 50 пунктов лотом 0.1 = 50$. Ну а второе, нифига он не соображал, бывают дни, и довольно часто, что в рынок вообще нечего лезть. По его логике, нужно лезть в рынок за пятью баксами, но нормальные и вменяемые лезут в рынок по сигналу, а не по плановой потребности в деньгах.
Всегда поражался фразам, мол в день нужно столько заработать и больше не торговать сегодня, или закрыть обязательно все позиции в пятницу с любым результатом, ну прочие несуразные вещи. Ну ведь бред реальный.
Вот тут я с Вами соглашусь, коллега. А от себя добавлю. Говоря про 5 долларов прибыли в день. Все почему то забывают одно ВАЖНОЕ слово СТАБИЛЬНО. Заработать 5$ в день не сложно, а вот делать это стабильно уже не так то и просто. На рынке важно не прибыльность, риск, доходность и т.д. На рынке важнее всего СТАБИЛЬНОСТЬ различных параметров Вашей ТС. Стабильность работы, залог успеха на рынке.
Вот я например СТАБИЛЬНО сливаю депозиты. В этом я профессионал :-)
Но нас интересует стабильность противоположного плана :-)