Входные параметры (которые задает пользователь)
Если пользователь выбирает p1=false, то сам виноват - пусть что угодно ставит в остальных полях, ты их просто игнорируй.
Если же пользователь выберет p1=true, то используй эти значения.
Если уж очень хочется, чтобы у пользователя была возможность появления-исчезновения полей ввода - это лучше сделать через контролы ввода-вывода. Но, на мой взгляд, все это лишнее...А насчет "текстового файла" - лично я использую INI-файлы. По-моему, весьма удобная штука для настроек.
очень мало информации, или очень ограниченный функционал?
как более гибко предлагать пользователю набор входных параметров?
например мне нужно если пользователь выберет p1 = true , то разрешить указать p2 и p3 и p4, если выберет p1 = false то запретить заполнять другие поля
Почему именно в input?
Задайте просто глобальные переменные и вычитайте в них данные из Вашего файла.
а как в этом меню сделать информационную строку которую нельзя изменить
очень мало информации, или очень ограниченный функционал?
как более гибко предлагать пользователю набор входных параметров?
например мне нужно если пользователь выберет p1 = true , то разрешить указать p2 и p3 и p4, если выберет p1 = false то запретить заполнять другие поля
Пишите в сервис-деск заявку. Такое уже давно надо было сделать еще в МТ4. Сегодня напишете - может быть через пару лет сделают. ;-)
Пока же MQ обычно предлагают для подобных зависимых настроек мастерить собственную графическую панель управления из имеющихся стандартных объектов или прочих готовых контролов, которых уже есть несколько библиотек.
а как в этом меню сделать информационную строку которую нельзя изменить
sinput
sinput string a1="info";
так?
что-то она редактируется..
sinput
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очень мало информации, или очень ограниченный функционал?
как более гибко предлагать пользователю набор входных параметров?
например мне нужно если пользователь выберет p1 = true , то разрешить указать p2 и p3 и p4, если выберет p1 = false то запретить заполнять другие поля