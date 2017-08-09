Входные параметры (которые задает пользователь)

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очень мало информации, или очень ограниченный функционал?

как более гибко предлагать пользователю набор входных параметров?

например мне нужно если пользователь выберет p1 = true , то разрешить указать p2 и p3 и p4, если выберет  p1 = false то запретить заполнять другие поля

input bool p1=true;

input int  p2=0;
input int  p3=0;
input int  p4=0;

возможно подставить значения в input из текстового файла?
 

Если пользователь выбирает p1=false, то сам виноват - пусть что угодно ставит в остальных полях, ты их просто игнорируй.

Если же пользователь выберет p1=true, то используй эти значения.

Если уж очень хочется, чтобы у пользователя была возможность появления-исчезновения полей ввода - это лучше сделать через контролы ввода-вывода. Но, на мой взгляд, все это лишнее...

А насчет "текстового файла" - лично я использую INI-файлы. По-моему, весьма удобная штука для настроек.
 
Pavel Kolchin:

очень мало информации, или очень ограниченный функционал?

как более гибко предлагать пользователю набор входных параметров?

например мне нужно если пользователь выберет p1 = true , то разрешить указать p2 и p3 и p4, если выберет  p1 = false то запретить заполнять другие поля


Почему именно в input?

Задайте просто глобальные переменные и вычитайте в них данные из Вашего файла.

 
всё уже работает без этих входных параметров ( с помощью интерактивного меню), но тестер стратегий и MQL VPS требуют именно эти программные Входные параметры, поэтому приходится дублировать
 

а как в этом меню сделать информационную строку которую нельзя изменить


 
Pavel Kolchin:

очень мало информации, или очень ограниченный функционал?

как более гибко предлагать пользователю набор входных параметров?

например мне нужно если пользователь выберет p1 = true , то разрешить указать p2 и p3 и p4, если выберет  p1 = false то запретить заполнять другие поля

Пишите в сервис-деск заявку. Такое уже давно надо было сделать еще в МТ4. Сегодня напишете - может быть через пару лет сделают. ;-)

Пока же MQ обычно предлагают для подобных зависимых настроек мастерить собственную графическую панель управления из имеющихся стандартных объектов или прочих готовых контролов, которых уже есть несколько библиотек.

 
Pavel Kolchin:

а как в этом меню сделать информационную строку которую нельзя изменить


sinput

  
sinput string a1="info";

так?

что-то она редактируется..

 
Stanislav Korotky:

sinput

Это запрещает оптимизацию параметра и более ничего.
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