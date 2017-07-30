Как у вас обстоят дела с реализацией планов? - страница 2
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Форум станет значительно чище, исчезнут посты про женщин, все начнут с пылом обсуждать, как открыть ордер ))) короче, одна польза
Ну, не знаю, могут ведь начать и другое обсуждать
Так что, не будь эгоистом, Алексей. Шкурные планы должны подождать ).
Ну, не знаю, могут ведь начать и другое обсуждать
Так что, не будь эгоистом, Алексей. Шкурные планы должны подождать ).
Ну про открытие ордера я утрирую конечно )) Просто 90% вопросов ходят по кругу и большинство решается банальным чтением документации, может быть, постановкой 5-минутного эксперимента. Я реально часто поражаюсь людям. У как-то давно вел группу по программированию, был там один кадр, ну полная несамостоятельность. Как-то я пропал на неделю, так у него чуть припадок не случился, закатывал истерики в скайп-группе, где я, у него вопрос жизни и смерти. Когда я появился, выяснилось за 3 минуты, что важнейший вопрос подробно освещен в справке с отличным примером.
Казалось бы, у тебя под рукой компилятор с отладчиком. Ну вместо того, чтобы день ждать ответа на форуме, напиши скриптик и за 5 минут проверь, работает это так или иначе. Сегодня одному готовый код написал. Такое чуство, как будто в вакуум пернул, он так и продолжал верещать, мол поможите люди добрые, сами мы не местные... )))
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Планы - да не шкурные они, просто надо на жизнь зарабатывать, я же как велосипедист, перестал крутить педали - упал. И вообще давно пора добить хвосты и перейти на next level, как в компьютерной игрухе.
Планы - да не шкурные они, просто надо на жизнь зарабатывать, я же как велосипедист, перестал крутить педали - упал. И вообще давно пора добить хвосты и перейти на next level, как в компьютерной игрухе.
У самого полный "швах" со временем и как все хотелки в планы упорядочить - проблема. Особенно жалко, что есть проекты, которые уже на 80% выполнены и заброшены. Когда-то советовали прочитать книгу Шефер Бодо "Искусство управлять своим временем". Я так на заметку взял, а потом забыл. Сейчас твоя тема напомнила. Читать времени все равно не будет. Но, смотрю, Гугл может и аудио версию дать послушать, это у меня еще получится. Может кто читал ее уже, как мнение?
У самого полный "швах" со временем и как все хотелки в планы упорядочить - проблема. Особенно жалко, что есть проекты, которые уже на 80% выполнены и заброшены. Когда-то советовали прочитать книгу Шефер Бодо "Искусство управлять своим временем". Я так на заметку взял, а потом забыл. Сейчас твоя тема напомнила. Читать времени все равно не будет. Но, смотрю, Гугл может и аудио версию дать послушать, это у меня еще получится. Может кто читал ее уже, как мнение?
Я года 4 назад проходил в инете курсы по самодисциплине и управлению временем. Что-то мне мало помогло. Все эти требования вечером писать план на следующий день, маркировка дел на красные-зеленые-желтые приводили к тому, что на следующий день мне было тошно заниматься делами из плана и хотелось заняться другими вещами, благо параллельных проектов у меня много. Это какое-то внутреннее противоречие, коточе, этот курс у меня не пошел.
Но учиться управлять временем и эффективно реализовывать планы надо. По крайней мере сейчас у меня гораздо лучше с этим, чем когда 7 лет назад ушел в свободный полет.
Когда строишь планы , надо понимать и учитывать , любой план легко может нарушить мыльный пузырь выпущенный девочкой в Цирке
Когда строишь планы , надо понимать и учитывать , любой план легко может нарушить мыльный пузырь выпущенный девочкой в Цирке
кровожадный клипец
тем не менее, если плыть по течению без руля и ветрил, приплывешь в отстойник
Вообще, когда работаешь в многозадачном режиме, полезно иметь пред глазами список всех задач с оценкой времени исполнения. Вот одну задачу уже с утра сделал, оценил время от 2 до 8 часов, сделал за 3. Надо было по быстрому освоить основы работы с регулярными выражениями, поэтому прикинул такой разброс по времени. Оказалось все довольно просто.
Ну что, пока подход себя оправдывает. Никаких нудных планов на следущий день, никаких разделений на дела по важности. С утра встал, поел, погулял, подумал, чем интересно заняться сегодня. Пришел и начал работать.
Для тех, кто не любит жесткие планы