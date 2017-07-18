ilan ot tarasa bulbi. ya tebya porodil - страница 3

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Vitaly Muzichenko:
Чтобы перевернуть, нужно закрыть убыток уже набранной сетки, а это далеко не спред, и после переворота перекрыть убыток и взять прибыль, но где гарантия того, что после переворота цена пойдёт в правильном направлении 
Вот и я не понял о чем человек молвит..... 
 
Vladislav Andruschenko:
Вот и я не понял о чем человек молвит..... 

к примеру: илан сидит в просадке, в случае если цена пройдет на верх 30п. то получит тп. И мы один к одному с размерами лотов и тп переворачиваем илан на сеел и цена проходит в низ 30 п.  и вуаля, все закрытые сделки в минус покрываются и не большой прирост. для илана нет разницы в какую сторону брать тп, главное съездить заложенные роботом пункты с установленным лотом и сё

 

пойду спать если во сне ещё что то интересное увижу то отпишусь

 
Pulat Rikhsibaev:

пойду спать если во сне ещё что то интересное увижу то отпишусь


ааааааааа..

типо двусторонний мартин? такая же опасная штука как обычный мартин

 
Vladislav Andruschenko:


ааааааааа..

типо двусторонний мартин? такая же опасная штука как обычный мартин


неее, типа чебурашка только с иланом

 
Pulat Rikhsibaev:

неее, типа чебурашка только с иланом


вариантов миллионы. 

 
Vladislav Andruschenko:


вариантов миллионы. 

Путём длительных экспериментов, методом проб и ошибок пришёл к выводу, что лучше всего работает чебурашка, постоянным лотом и на лимитных ордерах. Вот, горячий ещё пирожок, только из печки.) Вчера сделал. Сегодня на реал поставил. Тест с 01.08.2016, евра, М5.


 
khorosh:

Путём длительных экспериментов, методом проб и ошибок пришёл к выводу, что лучше всего работает чебурашка, постоянным лотом и на лимитных ордерах. Вот, горячий ещё пирожок, только из печки.) Вчера сделал. Сегодня на реал поставил. Тест с 01.08.2016, евра, М5.



нуну, по ценам открытия, :-) вы смеетесь? отчет с тестера?

попробуйте поработать хотя бы на демке. 

я 9 лет работаю с стратегиями маятника.  Уж поверьте, для такой стратегии нужен большой депо!!!!

ссылку на сигнал давать не буду - низя, но посмотрите у меня в сигналах стратегию swing - логика маятника. 


отчет с демки. 




красиво? 


:-)


а теперь посмотрите статистику:



не все так просто, как кажется. 



а теперь умный мартин:


пока тоже на демке, собираю хотя бы 1000 долларов чтоб поставить для реала....

 
Vladislav Andruschenko:


нуну, по ценам открытия, :-) вы смеетесь? отчет с тестера?

попробуйте поработать хотя бы на демке. 

я 9 лет работаю с стратегиями маятника.  Уж поверьте, для такой стратегии нужен большой депо!!!!

ссылку на сигнал давать не буду - низя, но посмотрите у меня в сигналах стратегию swing - логика маятника. 

отчет с демки. 

красиво? 

:-)

а теперь посмотрите статистику:

не все так просто, как кажется. 

а теперь умный мартин:


пока тоже на демке, собираю хотя бы 1000 долларов чтоб поставить для реала....

Поэтому и поставил тестировать на центовый реал. Демкой не пользуюсь. Тоже давно разными мартинами занимаюсь. По ценам открытия М5 и по тикам разница не большая. На тиках только немного больше просадка. Зато тестировать можно быстро.
 
khorosh:
Поэтому и поставил тестировать на центовый реал. Демкой не пользуюсь. Тоже давно разными мартинами занимаюсь. По ценам открытия М5 и по тикам разница не большая. На тиках только немного больше просадка. Зато тестировать можно быстро.

да, маятники и мартины это моя слабость, столько слил уже на них, но не могу успокоиться :-) 

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