ilan ot tarasa bulbi. ya tebya porodil - страница 3
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Чтобы перевернуть, нужно закрыть убыток уже набранной сетки, а это далеко не спред, и после переворота перекрыть убыток и взять прибыль, но где гарантия того, что после переворота цена пойдёт в правильном направлении
Вот и я не понял о чем человек молвит.....
к примеру: илан сидит в просадке, в случае если цена пройдет на верх 30п. то получит тп. И мы один к одному с размерами лотов и тп переворачиваем илан на сеел и цена проходит в низ 30 п. и вуаля, все закрытые сделки в минус покрываются и не большой прирост. для илана нет разницы в какую сторону брать тп, главное съездить заложенные роботом пункты с установленным лотом и сё
пойду спать если во сне ещё что то интересное увижу то отпишусь
пойду спать если во сне ещё что то интересное увижу то отпишусь
ааааааааа..
типо двусторонний мартин? такая же опасная штука как обычный мартин
ааааааааа..
типо двусторонний мартин? такая же опасная штука как обычный мартин
неее, типа чебурашка только с иланом
неее, типа чебурашка только с иланом
вариантов миллионы.
вариантов миллионы.
Путём длительных экспериментов, методом проб и ошибок пришёл к выводу, что лучше всего работает чебурашка, постоянным лотом и на лимитных ордерах. Вот, горячий ещё пирожок, только из печки.) Вчера сделал. Сегодня на реал поставил. Тест с 01.08.2016, евра, М5.
Путём длительных экспериментов, методом проб и ошибок пришёл к выводу, что лучше всего работает чебурашка, постоянным лотом и на лимитных ордерах. Вот, горячий ещё пирожок, только из печки.) Вчера сделал. Сегодня на реал поставил. Тест с 01.08.2016, евра, М5.
нуну, по ценам открытия, :-) вы смеетесь? отчет с тестера?
попробуйте поработать хотя бы на демке.
я 9 лет работаю с стратегиями маятника. Уж поверьте, для такой стратегии нужен большой депо!!!!
ссылку на сигнал давать не буду - низя, но посмотрите у меня в сигналах стратегию swing - логика маятника.
отчет с демки.
красиво?
:-)
а теперь посмотрите статистику:
не все так просто, как кажется.
а теперь умный мартин:
пока тоже на демке, собираю хотя бы 1000 долларов чтоб поставить для реала....
нуну, по ценам открытия, :-) вы смеетесь? отчет с тестера?
попробуйте поработать хотя бы на демке.
я 9 лет работаю с стратегиями маятника. Уж поверьте, для такой стратегии нужен большой депо!!!!
ссылку на сигнал давать не буду - низя, но посмотрите у меня в сигналах стратегию swing - логика маятника.
отчет с демки.
красиво?
:-)
а теперь посмотрите статистику:
не все так просто, как кажется.
а теперь умный мартин:
пока тоже на демке, собираю хотя бы 1000 долларов чтоб поставить для реала....
Поэтому и поставил тестировать на центовый реал. Демкой не пользуюсь. Тоже давно разными мартинами занимаюсь. По ценам открытия М5 и по тикам разница не большая. На тиках только немного больше просадка. Зато тестировать можно быстро.
да, маятники и мартины это моя слабость, столько слил уже на них, но не могу успокоиться :-)