Доливка - благо или зло?

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До сих пор теряюсь в догадках, обсудим?

 
Alexey Volchanskiy:

До сих пор теряюсь в догадках, обсудим?


тут надо уточнить - доливка к прибыльной позиции или доливка к отрицательной позиции в надежде на усреднение  сделанная на очередном развороте.

 
Alexey Volchanskiy:

До сих пор теряюсь в догадках, обсудим?


Доливки к прибыльной позиции стоящей по тренду при его наличии благо. Доливки к убыточной позиции (усреднение) рискованное занятие, хотя  это тоже используют. 

[Удален]  

Это зависит от ситуации. Поэтому на поставленный вопрос нет правильного однозначного безусловного ответа.

if( A )   {Доливка = Благо} else
if( B )   {Доливка = Зло}   else

          {NOP}
 
Yuriy Zaytsev:

тут надо уточнить - доливка к прибыльной позиции или доливка в надежде на усреднение  сделанная на очередном развороте.

Доливка к прибыльной позиции - здесь у меня не определённого ответа. К такой доливке я отношусь с подозрением и никогда не доливаюсь. Хотя, многие со мной не согласятся. А вот доливка в надежде на усреднение, здесь, я считаю, что это - зло, это как алкоголизм: давал себе слово, что доливаться не буду, но дольюсь в "последний раз!"

 

Можно. Коль в нашу сторону, движение !

 
Victor Ziborov:

Доливка к прибыльной позиции - здесь у меня не определённого ответа. К такой доливке я отношусь с подозрением и никогда не доливаюсь. Хотя, многие со мной не согласятся. А вот доливка в надежде на усреднение, здесь, я считаю, что это - зло, это как алкоголизм: давал себе слово, что доливаться не буду, но дольюсь в "последний раз!"


 
Yuriy Zaytsev:

 
Yuriy Zaytsev:

Юрий, первая стрелка (слева на право) это, например третья волна. Вы её поймали! Это третья волна в трехволновке или в пятиволновке - она третья и стопроцентная. А вот вторая Ваша стрелка! Это что - пятая волна? Так она маленькая, можно и не взять! А если это в целом - трёхволновка? Поэтому, мне кажется, что вторая стрелка, то есть "доливка" - это авантюра. Мне кажется.

 
Renat Akhtyamov:

Я использую в таком случае закрытие последних двух позиций в безубыток.

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