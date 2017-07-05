Доливка - благо или зло?
До сих пор теряюсь в догадках, обсудим?
До сих пор теряюсь в догадках, обсудим?
тут надо уточнить - доливка к прибыльной позиции или доливка к отрицательной позиции в надежде на усреднение сделанная на очередном развороте.
До сих пор теряюсь в догадках, обсудим?
Доливки к прибыльной позиции стоящей по тренду при его наличии благо. Доливки к убыточной позиции (усреднение) рискованное занятие, хотя это тоже используют.
Это зависит от ситуации. Поэтому на поставленный вопрос нет правильного однозначного безусловного ответа.
if( A ) {Доливка = Благо} else if( B ) {Доливка = Зло} else
{NOP}
тут надо уточнить - доливка к прибыльной позиции или доливка в надежде на усреднение сделанная на очередном развороте.
Доливка к прибыльной позиции - здесь у меня не определённого ответа. К такой доливке я отношусь с подозрением и никогда не доливаюсь. Хотя, многие со мной не согласятся. А вот доливка в надежде на усреднение, здесь, я считаю, что это - зло, это как алкоголизм: давал себе слово, что доливаться не буду, но дольюсь в "последний раз!"
Можно. Коль в нашу сторону, движение !
Доливка к прибыльной позиции - здесь у меня не определённого ответа. К такой доливке я отношусь с подозрением и никогда не доливаюсь. Хотя, многие со мной не согласятся. А вот доливка в надежде на усреднение, здесь, я считаю, что это - зло, это как алкоголизм: давал себе слово, что доливаться не буду, но дольюсь в "последний раз!"
Юрий, первая стрелка (слева на право) это, например третья волна. Вы её поймали! Это третья волна в трехволновке или в пятиволновке - она третья и стопроцентная. А вот вторая Ваша стрелка! Это что - пятая волна? Так она маленькая, можно и не взять! А если это в целом - трёхволновка? Поэтому, мне кажется, что вторая стрелка, то есть "доливка" - это авантюра. Мне кажется.
Я использую в таком случае закрытие последних двух позиций в безубыток.
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