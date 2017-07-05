Доливка - благо или зло? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот только конкретно сейчас и уже с 2008 года трендов недельных графиков, в моем понимании что такое тренд - нет. Но тут Вы правы это уже дело вкуса;)
по несколько дней иногда бывают
Ну а это вы что, не считаете трендом - евра с 18.12.2016 г., или вы считаете что, настоящий тренд должен быть малооткатным?
Ну а это вы что, не считаете трендом - евра с 18.12.2016 г., или вы считаете что, настоящий тренд должен быть малооткатным?
Угу, аж на целых 9% цена выросла, просто золотое дно
у меня сейчас открыт 31 ордер по разным парам, то открываются, то закрываются по профиту
думать голову сломаешь ))
Бот торгует?)
Писал ведь уже, да
Писал ведь уже, да
Бот это хорошо. Главное выключать вовремя ))
Стоит время, когда разрешено открывать ордера, сейчас 3:00-21:00 мск, остальное время только сопровождение
Угу, аж на целых 9% цена выросла, просто золотое дно
Если от хая до лоу считать 10.5%. Даже без плеча можно заработать больше, чем банковский %, ну а с плечом сам бог велел.)
Ага, задним числом все умные ))