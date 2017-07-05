Доливка - благо или зло? - страница 9

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profit.support:
Вот только конкретно сейчас и уже с 2008 года трендов недельных графиков, в моем понимании что такое тренд - нет. Но тут Вы правы это уже дело вкуса;)
Alexey Volchanskiy:

по несколько дней иногда бывают 

Ну а это вы что, не считаете трендом - евра с 18.12.2016 г., или вы считаете что, настоящий тренд должен быть малооткатным?


 
khorosh:

Ну а это вы что, не считаете трендом - евра с 18.12.2016 г., или вы считаете что, настоящий тренд должен быть малооткатным?



Угу, аж на целых 9% цена выросла, просто золотое дно

 
Alexey Volchanskiy:

у меня сейчас открыт 31 ордер по разным парам, то открываются, то закрываются по профиту

думать голову сломаешь ))

Бот торгует?)
 
Alexander Ivanov:
Бот торгует?)

Писал ведь уже, да

 
Alexey Volchanskiy:

Писал ведь уже, да

Бот это хорошо. Главное выключать вовремя ))
 
Alexander Ivanov:
Бот это хорошо. Главное выключать вовремя ))

Стоит время, когда разрешено открывать ордера, сейчас 3:00-21:00 мск, остальное время только сопровождение

 
Alexey Volchanskiy:

Угу, аж на целых 9% цена выросла, просто золотое дно

Если от хая до лоу считать 10.5%. Даже без плеча можно заработать больше, чем банковский %, ну а с плечом сам бог велел.)
 
khorosh:
Если от хая до лоу считать 10.5%. Даже без плеча можно заработать больше, чем банковский %, ну а с плечом сам бог велел.)

Ага, задним числом все умные ))

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