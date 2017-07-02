Помогите пожалуйста добавить функцию мартингейла в советник
- Помогите добавить Мартина в советник
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- Помогите добавить стоп лосс в советник
Где-то видел сайт, там бесплатно и очень охотно дорабатывают советники, индикаторы, ... Вот диалог когда-то сохранил оттуда
Где-то видел сайт, там бесплатно и очень охотно дорабатывают советники, индикаторы, ... Вот диалог когда-то сохранил оттуда
благодаря скрину я нащел этот форум :) сенкью дружище
Потомственные сотрудники КГБ понимают друг друга с полуслова. Однако, там сегодня выходной.
Однако о стратегии Мартингейла. Приходим в казино с тремя сотнями.
Ставим 1 доллар. Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Ставим 2 доллара. Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Ставим 4 доллара. Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Ставим 8 долларов. Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Ставим 16 долларов. Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Ставим 32 доллара. Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Ставим 64 доллара. Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Ставим 128 долларов. Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Смотрим - мало осталось. Значит, сегодня проруха - пруха будет завтра... А стоило ли рисковать сотнями ради 1 доллара?
На форексе в 4 раза выгоднее. В 2 раза потому, что есть Трейлинг стоп.
И еще в 2 раза благодаря индикаторам. А в казино ставят вслепую.
Вот другая стратегия. Кладем на депозит 3 доллара с плечом 500.
Ждем. Долго и терпеливо. Когда видим уверенный тренд - открываем 0,01 лота и ловим 300 пунктов.
Или 3 раза по 100 пунктов. Посмотрите на истории - такое есть на любой паре почти каждый день.
Депозит удваивается. Завтра откроем 0,02. А знаете, сколько станет, если за месяц 20 раз удвоить? Вот Вам и мартышка!!!
...
Депозит удваивается. Завтра откроем 0,02. А знаете, сколько станет, если за месяц 20 раз удвоить? Вот Вам и мартышка!!!
Ну откроете 0,02 в расчёте на прибыль а там упссс, лосяра ))) Думаете, сегодня непруха, завтра всё будет, а завтра тоже лосяра, но поменьше, так как опять начальным лотом. А потом опять выигрыш начальным минимальным лотом, удвоение и опять лосяра )))
Удваивать за месяц 20 раз можно только в теории, таких длинных прибыльных серий на практике не бывает, ни в казино, ни на форексе.
Ну откроете 0,02 в расчёте на прибыль а там упссс, лосяра ))) Думаете, сегодня непруха, завтра всё будет, а завтра тоже лосяра, но поменьше, так как опять начальным лотом. А потом опять выигрыш начальным минимальным лотом, удвоение и опять лосяра )))
Удваивать за месяц 20 раз можно только в теории, таких длинных прибыльных серий на практике не бывает, ни в казино, ни на форексе.
Ну откроете 0,02 в расчёте на прибыль а там упссс, лосяра ))) Думаете, сегодня непруха, завтра всё будет, а завтра тоже лосяра, но поменьше, так как опять начальным лотом. А потом опять выигрыш начальным минимальным лотом, удвоение и опять лосяра )))
Удваивать за месяц 20 раз можно только в теории, таких длинных прибыльных серий на практике не бывает, ни в казино, ни на форексе.
Написал же человек: Ждем. Долго и терпеливо. Когда видим уверенный тренд - открываем
Совершенно верно. Максимум 10 сделок в сутки. Поспешность нужна в другом месте. А если посчитать 2 в 20-й степени, хотение возрастет
На форексе в 4 раза выгоднее. В 2 раза потому, что есть Трейлинг стоп.
И еще в 2 раза благодаря индикаторам. А в казино ставят вслепую
А лоси и зайцы пусть гуляют в лесу
Написал же человек: Ждем. Долго и терпеливо. Когда видим уверенный тренд - открываем
Проблема в том, что когда вы увидите "уверенный" тренд, он уже закончится ;)
Ждите дальше (:
Ждите дальше (:
Да Вы зря нервничаете. Проанализируйте статистику ВХОДОВ своего робота, посмотрите индикаторы. Как говорится, семь раз отмерь - один раз отрежь.
Я спокоен как танк, чего и вам желаю :)
А статистика, она такая, на длительных периодах форекс убыточен для среднестатистического домашнего трейдера.
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