Помогите пожалуйста добавить функцию мартингейла в советник

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Всем доброго времени суток)) Ребята, есть кто программисты MQL, помогите пожалуйста добавить мартина этому советнику, спасибо за ранее. 
 
Dalerzhon YusupovВсем доброго времени суток))  помогите пожалуйста добавить мартина этому советнику, спасибо за ранее. 

Где-то видел сайт, там бесплатно и очень охотно дорабатывают советники, индикаторы, ...  Вот диалог когда-то сохранил оттуда


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STARIJ:

Где-то видел сайт, там бесплатно и очень охотно дорабатывают советники, индикаторы, ...  Вот диалог когда-то сохранил оттуда



благодаря скрину я нащел этот форум :) сенкью дружище 

 
Daler Yusupov: нащел этот форум

Потомственные сотрудники КГБ понимают друг друга с полуслова. Однако, там сегодня выходной.
Однако о стратегии Мартингейла.  Приходим в казино с тремя сотнями.
Ставим    1 доллар.      Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Ставим    2 доллара.    Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Ставим    4 доллара.    Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Ставим    8 долларов.  Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Ставим   16 долларов. Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Ставим   32 доллара.   Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Ставим   64 доллара.   Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Ставим 128 долларов. Если выиграли - уходим с лишним долларом. Иначе
Смотрим - мало осталось. Значит, сегодня проруха - пруха будет завтра...  А стоило ли рисковать сотнями ради 1 доллара?
На форексе в 4 раза выгоднее. В 2 раза потому, что есть Трейлинг стоп.
И еще в 2 раза благодаря индикаторам. А в казино ставят вслепую.
Вот другая стратегия. Кладем на депозит 3 доллара с плечом 500.
Ждем. Долго и терпеливо. Когда видим уверенный тренд - открываем 0,01 лота и ловим 300 пунктов.
Или 3 раза по 100 пунктов. Посмотрите на истории - такое есть на любой паре почти каждый день.
Депозит удваивается. Завтра откроем 0,02. А знаете, сколько станет, если за месяц 20 раз удвоить? Вот Вам и мартышка!!!

 
STARIJ:

...
Депозит удваивается. Завтра откроем 0,02. А знаете, сколько станет, если за месяц 20 раз удвоить? Вот Вам и мартышка!!!

Ну откроете 0,02 в расчёте на прибыль а там упссс, лосяра ))) Думаете, сегодня непруха, завтра всё будет, а завтра тоже лосяра, но поменьше, так как опять начальным лотом. А потом опять выигрыш начальным минимальным лотом, удвоение и опять лосяра )))

Удваивать за месяц 20 раз можно только в теории, таких длинных прибыльных серий на практике не бывает, ни в казино, ни на форексе.

 
Vitalie Postolache:

Ну откроете 0,02 в расчёте на прибыль а там упссс, лосяра ))) Думаете, сегодня непруха, завтра всё будет, а завтра тоже лосяра, но поменьше, так как опять начальным лотом. А потом опять выигрыш начальным минимальным лотом, удвоение и опять лосяра )))

Удваивать за месяц 20 раз можно только в теории, таких длинных прибыльных серий на практике не бывает, ни в казино, ни на форексе.

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Vitalie Postolache:

Ну откроете 0,02 в расчёте на прибыль а там упссс, лосяра ))) Думаете, сегодня непруха, завтра всё будет, а завтра тоже лосяра, но поменьше, так как опять начальным лотом. А потом опять выигрыш начальным минимальным лотом, удвоение и опять лосяра )))

Удваивать за месяц 20 раз можно только в теории, таких длинных прибыльных серий на практике не бывает, ни в казино, ни на форексе.

Написал же человек: Ждем. Долго и терпеливо. Когда видим уверенный тренд - открываем

 
LRAНаписал же человек: Ждем. Долго и терпеливо. Когда видим уверенный тренд - открываем

Совершенно верно. Максимум 10 сделок в сутки. Поспешность нужна в другом месте. А если посчитать 2 в 20-й степени, хотение возрастет

На форексе в 4 раза выгоднее. В 2 раза потому, что есть Трейлинг стоп.
И еще в 2 раза благодаря индикаторам. А в казино ставят вслепую

А лоси и зайцы пусть гуляют в лесу

 
LRA:

Написал же человек: Ждем. Долго и терпеливо. Когда видим уверенный тренд - открываем


Проблема в том, что когда вы увидите "уверенный" тренд, он уже закончится ;)

Ждите дальше (:

 
Vitalie Postolache:   Проблема в том, что когда вы увидите "уверенный" тренд, он уже закончится ;)

Ждите дальше (:

Да Вы зря нервничаете. Проанализируйте статистику ВХОДОВ своего робота, посмотрите индикаторы. Как говорится, семь раз отмерь - один раз отрежь.
 
STARIJ:
Да Вы зря нервничаете. Проанализируйте статистику ВХОДОВ своего робота, посмотрите индикаторы. Как говорится, семь раз отмерь - один раз отрежь.

Я спокоен как танк, чего и вам желаю :)

А статистика, она такая, на длительных периодах форекс убыточен для среднестатистического домашнего трейдера.

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