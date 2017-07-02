Помогите пожалуйста добавить функцию мартингейла в советник - страница 2

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STARIJ:

Депозит удваивается. Завтра откроем 0,02. А знаете, сколько станет, если за месяц 20 раз удвоить? Вот Вам и мартышка!!!

Думаю если создать нормального советника и правильно настроит то без мартина тоже можно  обойтись)))

Файлы:
Cbv6aEdGYYc.jpg  146 kb
qoBedKN7KNc.jpg  196 kb
tJVg74Xsc0Q.jpg  152 kb
efo20DSRKZ4.jpg  197 kb
 
Daler Yusupov:   Думаю если создать нормального советника и правильно настроит то без мартина тоже можно  обойтись)))

Дддо встречи на этих ... ну как их там ... ну где крутые отдыхают ... на Мальвинах. Помощь крутого программиста нужна? Возьмите в долю!!!

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STARIJ:

Дддо встречи на этих ... ну как их там ... ну где крутые отдыхают ... на Мальвинах. Помощь крутого программиста нужна? Возьмите в долю!!!


это всего лишь результаты на тестере, понедельник буду запускать на реале,  мне не вериться что на реале тоже будет такие же результаты,  так что до мальдивах нам еще 149 лет))

 
Daler Yusupov:  это всего лишь результаты на тестере, понедельник буду запускать на реале,  мне не вериться что на реале тоже будет такие же результаты,  так что до мальдивах нам еще 149 лет))

С реалом советую подождать дня три. Попробуйте демо. 149 лет поделим на 100 и округлим. Будет приемлемо.  из 10 до 10 407 894.60

демо за неделю в миллион раз. Это доказывае теоретическую возможность сделать это на реале. Терминал рисует график с ошибкой - наверху должно быть 10407894. Посмотрите отчет. Возможно, извлечете что-то полезное. 8 валютных пар - бросьте советник на 8 графиков - и лот пропорционален депозиту. Плечо 500. Начальный депозит 3 доллара. Брал 10 просто для удобства анализа. Узнайте условия брокера при депозите более 1000 и более 10 тысяч. Возможно, урежут плечо. Тогда придется открывать много счетов. Есть смысл сначала пробовать на центовом счете - надо а 100 раз меньше. Брокеры, чтобы облегчить себе жизнь, вводят ограничения: максимальный лот = 100. Можно открыть две позиции. Но за вторую берется больший залог - нужен больше депозит. Это эквивалентно уменьшению плеча. Дело в том, что лот у брокера это 100000 долларов. !00 лотов - это 10 миллионов. Трейдеров у него много, а капитал брокера ограничен

Файлы:
1000000.zip  11 kb
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STARIJ:

С реалом советую подождать дня три. Попробуйте демо.

Спасибо за совет, я тоже планирую запустить сову хотя бы недельку на демо счете и посмотрим какие будет результаты, потом делаем анализ сделок и делаем выводы))) когда я сказал "буду запускать на реале" я просто имел ввиду что в реальном времени, так бывает такие случаи что роботы в тестере дают хорошие результаты а в реальном времени полная говно, по этому как вы сами сказали   "семь раз отмерь - один раз отрежь"
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