Помогите пожалуйста добавить функцию мартингейла в советник - страница 2
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Депозит удваивается. Завтра откроем 0,02. А знаете, сколько станет, если за месяц 20 раз удвоить? Вот Вам и мартышка!!!
Думаю если создать нормального советника и правильно настроит то без мартина тоже можно обойтись)))
Дддо встречи на этих ... ну как их там ... ну где крутые отдыхают ... на Мальвинах. Помощь крутого программиста нужна? Возьмите в долю!!!
Дддо встречи на этих ... ну как их там ... ну где крутые отдыхают ... на Мальвинах. Помощь крутого программиста нужна? Возьмите в долю!!!
это всего лишь результаты на тестере, понедельник буду запускать на реале, мне не вериться что на реале тоже будет такие же результаты, так что до мальдивах нам еще 149 лет))
С реалом советую подождать дня три. Попробуйте демо. 149 лет поделим на 100 и округлим. Будет приемлемо. из 10 до 10 407 894.60
демо за неделю в миллион раз. Это доказывае теоретическую возможность сделать это на реале. Терминал рисует график с ошибкой - наверху должно быть 10407894. Посмотрите отчет. Возможно, извлечете что-то полезное. 8 валютных пар - бросьте советник на 8 графиков - и лот пропорционален депозиту. Плечо 500. Начальный депозит 3 доллара. Брал 10 просто для удобства анализа. Узнайте условия брокера при депозите более 1000 и более 10 тысяч. Возможно, урежут плечо. Тогда придется открывать много счетов. Есть смысл сначала пробовать на центовом счете - надо а 100 раз меньше. Брокеры, чтобы облегчить себе жизнь, вводят ограничения: максимальный лот = 100. Можно открыть две позиции. Но за вторую берется больший залог - нужен больше депозит. Это эквивалентно уменьшению плеча. Дело в том, что лот у брокера это 100000 долларов. !00 лотов - это 10 миллионов. Трейдеров у него много, а капитал брокера ограничен
С реалом советую подождать дня три. Попробуйте демо.