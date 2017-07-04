Синхронизация МТ4 на разных компах - страница 2
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п.2 - перед копированием файлов ВЫКЛЮЧИТЬ MT4/5 на ОБОИХ компах. hint: некоторые данные, в частности почта, выгружаются в файлы только при остановке MT (может и время от времени тоже).
должно прокатывать
Ну это то само собой! Конечно при выключенных синхронизация производится.
Проблема синхронизации настроек терминала полностью решена в MetaTrader 5 через MQL5 Storage.
Только в МТ5? Т.е. МТ4 лишен этой возможности и он ее не получит в будущем?
А еще такой вопрос: вот в моем случае, когда терминал установлен в "левую", отдельную папку (не Windows, не Program Files), в системе полностью отключен UAC, терминал запускается без каких-либо ключей - это равноценно запуску с ключем /portable или все-таки нет?
У флешки ограничен ресурс - терминал много пишет. И быстродействие мало. Лучше внешний диск вроде этого с винчестером 2,5 дюйма от ноутбука. Этот 250 Гб
Ничо так ограничен ресурс...
Спасибо за подробную информацию. Но это всего лишь реклама. Вы будете несколько лет хранить гарантийный талон? В магазине дали его и поставили печать? Если флешку использовать изредка, для записи и ХРАНЕНИЯ файлов, она может прослужить долго.
Почитайте тут. некоторые даже хранят всю важную информацию на флешке и все время работают именно таким образом, не копируя данные на жесткий диск. Стоит отметить, что делать подобное не стоит, так как вы рискуете потерять свою информацию. Более качественная вещь SSD-диск запрещают использовать на сервере, так как там происходит большой объем записи и чтения
А вот еще: Понятие гарантии у производителей в основном маркетинг чистой воды - производители не несут ответственности по российскому законодательству за то, что они обзывают гарантией. Вот типичные правила так называемой пожизненной гарантии производителя-
в течении первого года - возврат 100% денег, второго 80%, третьего 50%, и потом не более 10% от стоимости покупки
Спасибо за подробную информацию. Но это всего лишь реклама. Вы будете несколько лет хранить гарантийный талон? В магазине дали его и поставили печать? Если флешку использовать изредка, для записи и ХРАНЕНИЯ файлов, она может прослужить долго.
Почитайте тут. некоторые даже хранят всю важную информацию на флешке и все время работают именно таким образом, не копируя данные на жесткий диск. Стоит отметить, что делать подобное не стоит, так как вы рискуете потерять свою информацию. Более качественная вещь SSD-диск запрещают использовать на сервере, так как там происходит большой объем записи и чтения
Не слишком-ли дорого обойдётся реклама если изделия будут ломаться с такой-же скоростью как ламповые телевизоры?
Да и от магазина зависит. Эти снимки из каталога магазина в котором хранятся все покупки сделанные через личный кабинет покупателя. И ещё не одного отзыва я не читал с претензиями по гарантийному обслуживанию.
Сам лично сталкивался с такой проблемой: Купил я по заказу друга комплектующие для компа. Корпус и отдельно БП. А корпус и материнка не совместимы, но блок питания он уже вставил и соответственно следы установки остались. Я позвонил, объяснил проблему и заменили корпус без проблем несмотря на то что на нём есть следы установки.
Восстановление данных
В случае потери данных при использовании запоминающих устройств Corsair компания Corsair не несет ответственности за резервное копирование или восстановление данных, которые могут быть потеряны.
Производитель дает гарантию на флешку, а данные на ней из гарантии выпадают
Алексей! Вы отклонились от темы. Мы говорили о пожизненной гарантии, качестве флешки и сохранности данных. Вы говорите о добросовенности конкретного продавца
А вот гарантия производителя Вашей флешки:
Восстановление данных
В случае потери данных при использовании запоминающих устройств Corsair компания Corsair не несет ответственности за резервное копирование или восстановление данных, которые могут быть потеряны.
Производитель дает гарантию на флешку, а данные на ней из гарантии выпадают
Ну какая может быть гарантия на действия идиота? Ну сам представь что будет с флешкой или с SSD диском если во время записи на него выдернуть его из разъёма... А чем доказать что потеря данных произошла по этой причине? Конечно компания страхуется от таких действий. Да ещё и ценность информации как можно определить?
Всё, на этом я эту тему больше не поддерживаю. Ваши возражения не убедительны.
Алексей! Вы отклонились от темы. Мы говорили о пожизненной гарантии, качестве флешки и сохранности данных. Вы говорите о добросовенности конкретного продавца
Именно о добросовестности продавца. В случае гарантийных проблем, я пойду именно к продавцу и они всё решат.