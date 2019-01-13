Сигналы ,дизайн - страница 4
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Тот который что-то придумывает, должен сам торговать, открыть для себя сигнал и пользоваться долгое время, чтобы понять что хорошо, что нет.
Естественно на первой странице надо показать то что очень часто используется.
Для чего надо было показать 4 огромных графиков, занимать столько мест и не показать статистику и таблицу торговли.
Разработчикам и подписчикам в основном интересует 4 вещи: месячный прирост, максимальная просадка, статистика и текущее состояние открытых позиций.
А сверху графика, очень удобно было увидеть описание сигнала, где можно было описать сигнал, а также в каком режиме работает, если торговля ведется с роботом.
Если кому-то хочется что-то усовершенствовать, то не надо делать такие перестановки, а надо добавить новые и нужные вещи.
Например нужно в истории сигнала добавить признак вида сделки: ручная/с роботом, а также рядом месячного прироста показать также месячную максимальную просадку по средствам и сделать нормальный поиск брокера.
В общем надо вернуть всё как было.
Спасибо за фидбек. Приносим извинения, что какие-то функции фильтрации и сортировки пока не работают или работают некорректно, мы это знаем и поправим. Кроме того, есть и другие небольшие огрехи, но над ними мы тоже работаем.
Общий смысл переделок в том, чтобы сервис стал более понятным и удобным. В результате ряда не связанных друг с другом итераций информация в старом дизайне подавалась не самым лучшим образом. Данный редизайн был задуман, как оптимизация большого объема информации в сервисе. Например, были убраны дублирования, ряд параметров сгруппирован для более удобного и быстрого анализа, информация расположена в соответствии с ее необходимостью и так далее. Например, Описание - информация, к которой обращаются всего лишь один раз при работе с сигналом - была убрана на отдельную вкладку. Ранее это описание было в верхней части каждой вкладки, не несло никакой новой информации потенциальному подписчику и отнимало пространство страницы.
Я че-то растерялся и потерялся. Меня главное это поразило:
Не знал что на 4-ре у некоторых запрещено хеджирование.
Есть такое требование в некоторых странах, поэтому хеджирования у таких брокеров запрещено.
Спасибо за фидбек. Приносим извинения, что какие-то функции фильтрации и сортировки пока не работают или работают некорректно, мы это знаем и поправим. Кроме того, есть и другие небольшие огрехи, но над ними мы тоже работаем.
Общий смысл переделок в том, чтобы сервис стал более понятным и удобным. В результате ряда не связанных друг с другом итераций информация в старом дизайне подавалась не самым лучшим образом. Данный редизайн был задуман, как оптимизация большого объема информации в сервисе. Например, были убраны дублирования, ряд параметров сгруппирован для более удобного и быстрого анализа, информация расположена в соответствии с ее необходимостью и так далее. Например, Описание - информация, к которой обращаются всего лишь один раз при работе с сигналом - была убрана на отдельную вкладку. Ранее это описание было в верхней части каждой вкладки, не несло никакой новой информации потенциальному подписчику и отнимало пространство страницы.
Это не так. Каждый новый подписчик смотрит только на первый график и читает описание сигнала.
Надо учитывать также, что на сигналы смотрят не только подписчики, но и те, которые собираются покупать робот из маркета и те у кого уже есть робот, все время сверяют свои результаты с результатами сигнала продавца.
Так же поступают и подписчики.
Кроме того те терминалы которые находятся на VPS, то состояние счета и торговли удобно посмотреть на сигналах, страницы которых все время открыты, и надо лишь обновить их. Т.е. на таблицу "Торговля" очень часто смотрят.
Остальные графики не так часто используются и их не надо было показывать, они занимают место.
Это не так. Каждый новый подписчик смотрит только на первый график и читает описание сигнала.
Скорее всего вы имели в виду только себя, а не каждого подписчика.
Завязывайте с идеями "нужно только что-то одно, а все остальное - выкинуть". Мы делаем максимально детализированный сервис копитрейдинга, где каждый желающий обязан потратить свое время на осмысление данных.
В новой версии мы перестроили компоновку данных, чтобы было удобнее с ними работать. Причем это не последняя версия, так как идут переделки.
Немного уменьшить размер input-ячеек, а то занимают полторы прокрутки экрана 27"
Да и было-бы неплохо уменьшить в целом все шрифты, а то в одну прокрутку экрана попадает мало сигналов, очень много пробелов и теряется информативность. Для слепых возможно сделать отдельную кнопку "Увеличить шрифт"
Спасибо!
Сторонник нововведений, но если честно не очень нравится новый дизайн, может потом привыкну :)
Скорее всего вы имели в виду только себя, а не каждого подписчика.
Завязывайте с идеями "нужно только что-то одно, а все остальное - выкинуть". Мы делаем максимально детализированный сервис копитрейдинга, где каждый желающий обязан потратить свое время на осмысление данных.
В новой версии мы перестроили компоновку данных, чтобы было удобнее с ними работать. Причем это не последняя версия, так как идут переделки.
Я никогда не подписался на сигналы и говорил куда смотрят пользователи, которые открывают сигнал.