Сигналы ,дизайн - страница 4

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Тот который что-то придумывает, должен сам торговать, открыть для себя сигнал и пользоваться долгое время, чтобы понять что хорошо, что нет. 

Естественно на первой странице надо показать то что очень часто используется.

Для чего надо было показать 4 огромных графиков, занимать столько мест и не показать статистику и таблицу торговли.

Разработчикам и подписчикам в основном интересует 4 вещи: месячный прирост, максимальная просадка, статистика и текущее состояние открытых позиций.

А сверху графика, очень удобно было  увидеть описание сигнала, где можно было описать сигнал, а также в каком режиме работает, если торговля ведется с роботом.

Если кому-то хочется что-то усовершенствовать, то не надо делать такие перестановки, а надо добавить новые и нужные вещи.

Например  нужно в истории сигнала добавить признак вида сделки:  ручная/с роботом, а также рядом месячного прироста показать также месячную максимальную просадку по средствам  и сделать нормальный поиск брокера.

В общем надо вернуть всё как было.  

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением...
 

Спасибо за фидбек. Приносим извинения, что какие-то функции фильтрации и сортировки пока не работают или работают некорректно, мы это знаем и поправим. Кроме того, есть и другие небольшие огрехи, но над ними мы тоже работаем.

Общий смысл переделок в том, чтобы сервис стал более понятным и удобным. В результате ряда не связанных друг с другом итераций информация в старом дизайне подавалась не самым лучшим образом. Данный редизайн был задуман, как оптимизация большого объема информации в сервисе. Например, были убраны дублирования, ряд параметров сгруппирован для более удобного и быстрого анализа, информация расположена в соответствии с ее необходимостью и так далее. Например, Описание - информация, к которой обращаются всего лишь один раз при работе с сигналом - была убрана на отдельную вкладку. Ранее это описание было в верхней части каждой вкладки, не несло никакой новой информации потенциальному подписчику и отнимало пространство страницы.

 
Evgeny Belyaev:

Я че-то растерялся и потерялся. Меня главное это поразило:

Не знал что на 4-ре у некоторых запрещено хеджирование.

Есть такое требование в некоторых странах, поэтому хеджирования у таких брокеров запрещено.

 
Lenar Fatkhullin:

Спасибо за фидбек. Приносим извинения, что какие-то функции фильтрации и сортировки пока не работают или работают некорректно, мы это знаем и поправим. Кроме того, есть и другие небольшие огрехи, но над ними мы тоже работаем.

Общий смысл переделок в том, чтобы сервис стал более понятным и удобным. В результате ряда не связанных друг с другом итераций информация в старом дизайне подавалась не самым лучшим образом. Данный редизайн был задуман, как оптимизация большого объема информации в сервисе. Например, были убраны дублирования, ряд параметров сгруппирован для более удобного и быстрого анализа, информация расположена в соответствии с ее необходимостью и так далее. Например, Описание - информация, к которой обращаются всего лишь один раз при работе с сигналом - была убрана на отдельную вкладку. Ранее это описание было в верхней части каждой вкладки, не несло никакой новой информации потенциальному подписчику и отнимало пространство страницы.


Это не так. Каждый новый подписчик смотрит только на первый график и читает описание сигнала.

Надо учитывать также, что на сигналы смотрят не только подписчики, но и те, которые собираются покупать робот из маркета и те у кого уже есть робот, все время сверяют свои результаты с результатами сигнала продавца.

Так же поступают и подписчики.

Кроме того те терминалы которые находятся на VPS, то состояние счета и торговли удобно посмотреть на сигналах, страницы которых все время открыты, и надо лишь обновить их. Т.е. на таблицу "Торговля" очень часто смотрят.

Остальные графики не так часто используются и их не надо было показывать, они занимают место. 

 
Petros Shatakhtsyan:

Это не так. Каждый новый подписчик смотрит только на первый график и читает описание сигнала.

Скорее всего вы имели в виду только себя, а не  каждого подписчика.

Завязывайте с идеями "нужно только что-то одно, а все остальное - выкинуть". Мы делаем максимально детализированный сервис копитрейдинга, где каждый желающий обязан потратить свое время на осмысление данных.

В новой версии мы перестроили компоновку данных, чтобы было удобнее с ними работать. Причем это не последняя версия, так как идут переделки.

 
Мне было бы удобнее, если бы фильтр по умолчанию был скрытый. Как поставщик сигнала, ссылкой "Мои сигналы" я пользуюсь чаще, чем фильтром. Теперь к ссылке тяжелее добраться, нужно несколько раз колесо прокрутить вниз.
 

Немного уменьшить размер input-ячеек, а то занимают полторы прокрутки экрана 27" 


Да и было-бы неплохо уменьшить в целом все шрифты, а то в одну прокрутку экрана попадает мало сигналов, очень много пробелов и теряется информативность. Для слепых возможно сделать отдельную кнопку "Увеличить шрифт"

Спасибо!

 

Сторонник нововведений, но если честно не очень нравится новый дизайн, может потом привыкну :)

 
Renat Fatkhullin:

Скорее всего вы имели в виду только себя, а не  каждого подписчика.

Завязывайте с идеями "нужно только что-то одно, а все остальное - выкинуть". Мы делаем максимально детализированный сервис копитрейдинга, где каждый желающий обязан потратить свое время на осмысление данных.

В новой версии мы перестроили компоновку данных, чтобы было удобнее с ними работать. Причем это не последняя версия, так как идут переделки.


Я никогда не подписался на сигналы и говорил куда смотрят пользователи, которые открывают сигнал.

[Удален]  
Меня тревожит отсутствие поиска по автору и названию - это большое упущение которое надо поправить в максимальные сроки.
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