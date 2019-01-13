Сигналы ,дизайн - страница 2
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раз уж пошла тема о сигналах, хоть это и не совсем в тему но все же...как происходит подсчет процентов??? я не догоняю этого прикола..
почему 2+2+2 = 30
Видимо, считают помесячный прирост, беря от баланса на начало каждого месяца.
А годовой берется от начала года. с 10 до 17,28 прирост будет больше, чем 60%.
раз уж пошла тема о сигналах, хоть это и не совсем в тему но все же...как происходит подсчет процентов??? я не догоняю этого прикола..
почему 2+2+2 = 30
там хитрая формула, сложный процент.
там хитрая формула, сложный процент.
Не корректно считать сложный процент. Прирост по 5% в месяц со $100, потом снятие, и в итоге 100500% годовых.
А вот если-бы торговля и вправду шла с реинвестированием, или что там считают в сигналах, то стиль торговли изменился реально в худшую сторону, и провайдер показывал-бы абсолютно другой результат, и в разы меньше. У меня был инвесторский счёт на руках с суммой в $110 000 всего 2 два дня, так вот там даже не решился сделку открыть и отдал обратно.
Торговля на $1000 кардинально отличается от торговли на $10 000.
Так что ни о каких сложных процентах не должно быть и речи.
Кто-нибудь разбирается во фронтэнд разработке? Вот этот вот дизайн сделан с помощью каких средств? Другими словами кто-нибудь знает этот сайт использует какие-нибудь фреймворки типа angular или др, или это все native javascript ?
Стало очень неудобно. Мне по крайней мере. Поясню на всякий случай про страницу сигнала:
1. Мне гораздо удобней наблюдать цифры прироста и просадку с историей на одной странице. Проще уследить за изменениями, когда следишь постоянно.
2. Стал очень неудобно обновлять страницу. Если следить за торговлей и просадкой, а сделок несколько страниц, напрмер, то при обновлении страницы открывается главная страница сигнала и снова нужно переходить на вкладку торговли и снова открывать последнюю странцу. При этом ещё все данные смещаются, т.к. обычно на последней странице сделок меньше строк.
Реально следить за просадкой и сделками стало жутко неудобно. Может так и задумывалось ?
Справка:
Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Плохо, мало инфы на квадратный метр, очень много белого пространства. Приходится много листать. Вообще не оценил
Было же все хорошо, зачем испортили то?
Для слепых можно сделать отдельную галочку
Графики с превьюшками стали какими-то унылыми неинформативными прямоугольниками в которых мало что видно, средства зачем-то ЖИРНЫЕ и вокруг на километры снег, снег, снег..
Короче у меня шары раскатились по монитору и я побыстрее закрыл это безобразие.. Сделайте хотя бы больше полезной инфы на квадратный метр, сигналы в 2 столбца
Я че-то растерялся и потерялся. Меня главное это поразило:
Не знал что на 4-ре у некоторых запрещено хеджирование.
Понравилось что есть позиция сигнала в общем списке:
Ввожу имя брокера, выходят разные, но ни один результат не отвечает поиску. Это нормально?
Действительно, поиск по имени брокера не работает. Кроме того, прежний дизайн позволял делать поиск по имени автора сигнала. Сейчас такого нет. Я готов привыкнуть к новому. Но новое не должно быть хуже старого.