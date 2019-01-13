Сигналы ,дизайн - страница 6

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Сигналы теперь - это почти что страничка рядового интернет-магазина.

Просто плохо читаема ввиду того, что сильно растянута по вертикали.

 

При листании в глубь становится неясно за что отвечает та или иная колонка в сигналах.
При таком дизайне напрашивается вариант фриза header-а таблицы, что бы тот не укатывался за пределы экрана:

# Сигналы Цена Прирост Подписчики Средства Недели Трейды В плюсе PF Просадка


 
Sergey Dzyublik:

При листании в глубь становится неясно за что отвечает та или иная колонка в сигналах.
При таком дизайне напрашивается вариант фриза header-а таблицы, что бы тот не укатывался за пределы экрана:

# Сигналы Цена Прирост Подписчики Средства Недели Трейды В плюсе PF Просадка



+++

 
За несколько итераций приведем дизайн и компоновку в удобный вид.

Подождите немного, пожалуйста.
 
Alexey Volchanskiy:

И еще хотелось бы ссылку Мои сигналы разместить вверху, а то скроллить напрягает. Раньше было удобнее.

сделаем.

Также, скорее всего, переработаем панель фильтрации.

 
Lenar Fatkhullin:

сделаем.

Также, скорее всего, переработаем панель фильтрации.


Приветствую 

Надо вернуть ссылки которые были - как стать поставщиком,как подписаться,ссылка на видео ,всё то что касалось сигналов .Будет куча вопросов ,по всему форуму 

Спасибо 


 
Спасибо, будем иметь в виду. Если запросов станет много, вернем эти ссылки на видное место.
 
Lenar Fatkhullin:
Спасибо, будем иметь в виду. Если запросов станет много, вернем эти ссылки на видное место.

А почему-бы Вам не создать опрос на эту тему? Сразу всё станет понятно.

 
Подскажите пожалуйста, как теперь менять размер и цвет текста в описании сигнала? Или уже нет такой возможности?
Поиск не дал результатов. Заранее благодарен!
 
Крайне не экономично расходуется пространство. Много пустого места. До этого пусть было не идеально, но всё же намного удобнее.
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