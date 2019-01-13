Сигналы ,дизайн - страница 6
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Сигналы теперь - это почти что страничка рядового интернет-магазина.
Просто плохо читаема ввиду того, что сильно растянута по вертикали.
При листании в глубь становится неясно за что отвечает та или иная колонка в сигналах.
При таком дизайне напрашивается вариант фриза header-а таблицы, что бы тот не укатывался за пределы экрана:
# Сигналы Цена Прирост Подписчики Средства Недели Трейды В плюсе PF Просадка
При листании в глубь становится неясно за что отвечает та или иная колонка в сигналах.
При таком дизайне напрашивается вариант фриза header-а таблицы, что бы тот не укатывался за пределы экрана:
# Сигналы Цена Прирост Подписчики Средства Недели Трейды В плюсе PF Просадка
+++
И еще хотелось бы ссылку Мои сигналы разместить вверху, а то скроллить напрягает. Раньше было удобнее.
сделаем.
Также, скорее всего, переработаем панель фильтрации.
сделаем.
Также, скорее всего, переработаем панель фильтрации.
Приветствую
Надо вернуть ссылки которые были - как стать поставщиком,как подписаться,ссылка на видео ,всё то что касалось сигналов .Будет куча вопросов ,по всему форуму
Спасибо
Спасибо, будем иметь в виду. Если запросов станет много, вернем эти ссылки на видное место.
А почему-бы Вам не создать опрос на эту тему? Сразу всё станет понятно.
Поиск не дал результатов. Заранее благодарен!