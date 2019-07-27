Local Network Farm на VPS

Приветствую.

Поставил на VPS менеджер агентов, в фаерволе прописал правила входящего и исходящего трафика для портов, билды одинаковые



У меня в терминале при тестировании постоянно идет connecting -> busy -> connecting -> busy

       

В чем проблема? VPS не позволяет делать вычисления или я неправильно настроил что то?

 
На сервере windows 10 x64, 6gb RAM, 2 Xeon e5 2690
 

После того я как подключил их в Local Network Farm через Импорт...

Заработали

Но тем не менее, как видно на VPS ни проходов, ни входящего/исх трафика, однако на моем пк МТ5 рисует, что идут расчеты

Что это?

