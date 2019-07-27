Local Network Farm на VPS
На сервере windows 10 x64, 6gb RAM, 2 Xeon e5 2690
После того я как подключил их в Local Network Farm через Импорт...
Заработали
Но тем не менее, как видно на VPS ни проходов, ни входящего/исх трафика, однако на моем пк МТ5 рисует, что идут расчеты
Что это?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Приветствую.
Поставил на VPS менеджер агентов, в фаерволе прописал правила входящего и исходящего трафика для портов, билды одинаковые
У меня в терминале при тестировании постоянно идет connecting -> busy -> connecting -> busy
В чем проблема? VPS не позволяет делать вычисления или я неправильно настроил что то?