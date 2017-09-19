VPS возвращает некорректный _Point value (MT5)
Похоже, это VPS-сервис разработчиков, а не сторонний. Выглядит, как баг сильно урезанной VPS-версии.
fxsaber:
Похоже, это VPS-сервис разработчиков, а не сторонний. Выглядит, как баг сильно урезанной VPS-версии.
Похоже, это VPS-сервис разработчиков, а не сторонний. Выглядит, как баг сильно урезанной VPS-версии.
да, это штатный метаквот vps
Maxim Dmitrievsky:
да, это штатный метаквот vps
да, это штатный метаквот vps
Что показывает?
Print(_Symbol);
Maxim Dmitrievsky:
Одинаково
Через SymbolSelect сделал бы распечатку всех символов Обзора рынка с их Point.
fxsaber:Так все нормально, судя по всему только _Point сломался
Через SymbolSelect сделал бы распечатку всех символов Обзора рынка с их Point.
void OnTick() { //--- for (int i=0; i<SymbolsTotal(true); i++) { Print(SymbolName(i,true)," ", DoubleToString(SymbolInfoDouble(SymbolName(i,true), SYMBOL_POINT),5)); } }
Maxim Dmitrievsky:
Так все нормально, судя по всему только _Point сломался
Так все нормально, судя по всему только _Point сломался
Это логично, т.к. исходник Point() именно такой.
Через SymbolSelect предлагал найти символ, у которого point = 0.0001.
Возникают некоторые сомнения, так как _Point и Point() генерируют один и тот же код и обращаются в одну и ту же переменную.
Пожалуйста сделайте принт Print(_Symbol," ",_Point," ",Symbol()," ",Point()); и покажите результат
Maxim Dmitrievsky:Перезапустите локальный клиентский терминал и снова отпринтуйте значения
Вот те раз, Point() теперь тоже неправильно возвращает
Вот те раз, Point() теперь тоже неправильно возвращает
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Вчера заметил, что советник на хостинге стал выставлять не корректные стоп лоссы, причем в терминале с компа все ок. Стопы на VPS увеличились в 10 раз, проверил Print(DoubleToString(_Point,5)); и вот что обнаружил:
Проверка на компе:
Проверка на VPS:
Брокер один и тот же, счет один и тот же. Как такое могло произойти? до этого впс работал нормлаьно, проявилось только вчера\сегодня, стоп-старт не помогают, все равно возвращает 4 знака после запятой на VPS, хотя их 5.
P.s. проверил через Point(), так все нормально на хостинге. Ну и видно что именно _Point стал работать не корректно, тогда как Point() работает правильно.