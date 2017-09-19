VPS возвращает некорректный _Point value (MT5) - страница 2

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Slava:
Перезапустите локальный клиентский терминал и снова отпринтуйте значения

Перезапустил

void OnTick()
  {
//---
   Print("_ Symbol _Point: ", DoubleToString(_Point,5), "  ",_Symbol, "  ", "Symbol() Point(): ", "  ", Symbol(), "  ", DoubleToString(Point(),5));
   
  }


Ну то есть хронология такая: сначала _Point начал возвращать 4 знака после запятой, потом при одиночной проверке Point() возвратил 5 знаков, а теперь тоже возвращает 4

P.s. SymbolInfoDouble возвращает корректно:


 
Maxim Dmitrievsky:

P.s. SymbolInfoDouble возвращает корректно:


Это - важное замечание. Разберёмся

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Что-то у меня опять барахлит встроенный впс, второй день выдает ошибку

Хотя ни в тестере ни просто в терминале она не воспроизводится. 

Но это ладно, а сегодня эксперты вообще перестали синхронизироваться с сервером:

В терминале пишет что миграция прошла и эксперт запущен на впс, а на впс не обновляет логи т.е. время обновления старое, как будто ничего не было, и ошибку даже перестал выдавать с массивом.

Кстати замечал неоднократно еще раньше, что при частой миграции туда-сюда на встроенный впс у него начинаются различного рода затупы, вот например как _Point value из предыдущих сообщений, были еще какие-то ошибки раншье, уже не помню.

Сейчас последний раз попытался мигрировать бота на впс (после перезапуска терминала), жду его реакции.

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Ошибка повторилась 

В одном из встроенных индикаторов выход за пределы массива. Прогнал индикатор отдельно в тестере - ошибки нет.

Прогнал в тестере бота с таким же сэтом - ошибки нет. запустил с локального терминала с этим же сэтом, ждемс..

П.С. бот на этом впс стоял 2 недели и ошибки не возникало, в коде ничего не менялось.

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На локальном терминале бот открывает сделки, ошибок нет :)
 
Maxim Dmitrievsky:

Что-то у меня опять барахлит встроенный впс, второй день выдает ошибку

Пишите в СД.

У меня недавно тоже барахлил ВПС. Там с одним из серверов была трабла.

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Andrey Khatimlianskii:

Пишите в СД.

У меня недавно тоже барахлил ВПС. Там с одним из серверов была трабла.


Отписал, не первый раз просто, какие-то системные ошибки

 

У заказчика один и тот же сов, с одними и теми же настройками, у одного брокера и один тип счета - стоял на разных ВПС от MQL и разные счета - один норм сработал, а второй выпал с крешем полным..

Пункты вроде норм в обоих были, но вылетел индикатор которых использует эти величины. Может на другом ВПС и норм будет
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Galina Bobro:

У заказчика один и тот же сов, с одними и теми же настройками, у одного брокера и один тип счета - стоял на разных ВПС от MQL и разные счета - один норм сработал, а второй выпал с крешем полным..

Пункты вроде норм в обоих были, но вылетел индикатор которых использует эти величины. Может на другом ВПС и норм будет

через СД поправили, сейчас тестирую.. они изредка крэшатся, как показывает практика, нужно в СД писать что бы починили :)

просто не всегда легко понять в боте это ошибка или на впс

 
Maxim Dmitrievsky:

Ошибка повторилась 

В одном из встроенных индикаторов выход за пределы массива. Прогнал индикатор отдельно в тестере - ошибки нет.

Что написано в строке 97?
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