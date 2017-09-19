VPS возвращает некорректный _Point value (MT5) - страница 2
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Перезапустите локальный клиентский терминал и снова отпринтуйте значения
Перезапустил
Ну то есть хронология такая: сначала _Point начал возвращать 4 знака после запятой, потом при одиночной проверке Point() возвратил 5 знаков, а теперь тоже возвращает 4
P.s. SymbolInfoDouble возвращает корректно:
P.s. SymbolInfoDouble возвращает корректно:
Это - важное замечание. Разберёмся
Что-то у меня опять барахлит встроенный впс, второй день выдает ошибку
Хотя ни в тестере ни просто в терминале она не воспроизводится.
Но это ладно, а сегодня эксперты вообще перестали синхронизироваться с сервером:
В терминале пишет что миграция прошла и эксперт запущен на впс, а на впс не обновляет логи т.е. время обновления старое, как будто ничего не было, и ошибку даже перестал выдавать с массивом.
Кстати замечал неоднократно еще раньше, что при частой миграции туда-сюда на встроенный впс у него начинаются различного рода затупы, вот например как _Point value из предыдущих сообщений, были еще какие-то ошибки раншье, уже не помню.
Сейчас последний раз попытался мигрировать бота на впс (после перезапуска терминала), жду его реакции.
Ошибка повторилась
В одном из встроенных индикаторов выход за пределы массива. Прогнал индикатор отдельно в тестере - ошибки нет.
Прогнал в тестере бота с таким же сэтом - ошибки нет. запустил с локального терминала с этим же сэтом, ждемс..
П.С. бот на этом впс стоял 2 недели и ошибки не возникало, в коде ничего не менялось.
Что-то у меня опять барахлит встроенный впс, второй день выдает ошибку
Пишите в СД.
У меня недавно тоже барахлил ВПС. Там с одним из серверов была трабла.
Пишите в СД.
У меня недавно тоже барахлил ВПС. Там с одним из серверов была трабла.
Отписал, не первый раз просто, какие-то системные ошибки
У заказчика один и тот же сов, с одними и теми же настройками, у одного брокера и один тип счета - стоял на разных ВПС от MQL и разные счета - один норм сработал, а второй выпал с крешем полным..Пункты вроде норм в обоих были, но вылетел индикатор которых использует эти величины. Может на другом ВПС и норм будет
У заказчика один и тот же сов, с одними и теми же настройками, у одного брокера и один тип счета - стоял на разных ВПС от MQL и разные счета - один норм сработал, а второй выпал с крешем полным..Пункты вроде норм в обоих были, но вылетел индикатор которых использует эти величины. Может на другом ВПС и норм будет
через СД поправили, сейчас тестирую.. они изредка крэшатся, как показывает практика, нужно в СД писать что бы починили :)
просто не всегда легко понять в боте это ошибка или на впс
Ошибка повторилась
В одном из встроенных индикаторов выход за пределы массива. Прогнал индикатор отдельно в тестере - ошибки нет.