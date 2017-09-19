VPS возвращает некорректный _Point value (MT5) - страница 4

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Maxim Dmitrievsky:

а толку? ну стояла бы проверка все равно ошибка была не здесь

зачем код засорять если все работает )

по вашему работает

а по коду - он не рабочий. 

вы сами сделали грабли, на которые будете наступать каждый новый бар

[Удален]  
o_o:

по вашему работает

а по коду - он не рабочий. 

вы сами сделали грабли, на которые будете наступать каждый новый бар


как не рабочий? кривульки показывает, на каждом баре обновляется

запринтовать значения которые он на новом баре возвращает чтоль?


 
Maxim Dmitrievsky:

а что насчет вашей ошибки, это терминал возвращает? списки там случайно не используете?


да что возвращать может? все в логе. Это ошибка из разряда "попробуй повтори такое". 

Есть парочка структур, стандартные массивы в функции передаю (open, close, time и т.д.), статические переменные есть, функций несколько есть (как с возвратом параметра так и без возврата - процедуры)  и все, особых наворотов нет, даже классов нет. 

С запросов данных есть только CopyTicksRange, _Symbol, _Point, SymbolInfoDouble(), Bars(); 

Индикатор сложный в плане задумки расчетов, возможно могла где-то промазать и выйти за массив, но тогда была бы ошибка как у вас. В техническом плане никак не сложный

[Удален]  
Galina Bobro:

да что возвращать может? все в логе. Это ошибка из разряда "попробуй повтори такое". 

Есть парочка структур, стандартные массивы в функции передаю (open, close, time и т.д.), статические переменные есть, функций несколько есть (как с возвратом параметра так и без возврата - процедуры)  и все, особых наворотов нет, даже классов нет. 

С запросов данных есть только CopyTicksRange, _Symbol, _Point, SymbolInfoDouble(), Bars(); 

Индикатор сложный в плане задумки расчетов, возможно могла где-то промазать и выйти за массив, но тогда была бы ошибка как у вас. В техническом плане никак не сложный


А у меня вообще ничего в логи не выводит, никаких ошибок, все чисто.. зато на маркет залил и получил при проверке:

test on EURUSD,M1 (netting)
 2016.05.31 21:46:00   Access violation at 0x00007FF7A0AB96AB read to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB9670 4885D2            test       rdx, rdx
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB9673 747B              jz         0x7ff7a0ab96f0
 2016.05.31 21:46:00   
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB9675 53                push       rbx
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB9676 4883EC20          sub        rsp, 0x20
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB967A 48897C2430        mov        [rsp+0x30], rdi
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB967F 488BD9            mov        rbx, rcx
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB9682 488B7AF8          mov        rdi, [rdx-0x8]
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB9686 4881FFE8FFFF00    cmp        rdi, 0xffffe8
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB968D 730B              jae        0x7ff7a0ab969a
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB968F 4883C138          add        rcx, 0x38
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB9693 E888D5CBFF        call       0x7ff7a0776c20  ; #2518 (metatester64.exe)
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB9698 EB37              jmp        0x7ff7a0ab96d1
 2016.05.31 21:46:00   
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB969A 488D4AE8          lea        rcx, [rdx-0x18]
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB969E 488B52E8          mov        rdx, [rdx-0x18]
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB96A2 4885D2            test       rdx, rdx
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB96A5 7408              jz         0x7ff7a0ab96af
 2016.05.31 21:46:00   
 2016.05.31 21:46:00                 00007FF7A0AB96A7 488B4108          mov        rax, [rcx+0x8]
there are no trading operations
:)
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