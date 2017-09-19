VPS возвращает некорректный _Point value (MT5) - страница 4
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а толку? ну стояла бы проверка все равно ошибка была не здесь
зачем код засорять если все работает )
по вашему работает
а по коду - он не рабочий.
вы сами сделали грабли, на которые будете наступать каждый новый бар
по вашему работает
а по коду - он не рабочий.
вы сами сделали грабли, на которые будете наступать каждый новый бар
как не рабочий? кривульки показывает, на каждом баре обновляется
запринтовать значения которые он на новом баре возвращает чтоль?
а что насчет вашей ошибки, это терминал возвращает? списки там случайно не используете?
да что возвращать может? все в логе. Это ошибка из разряда "попробуй повтори такое".
Есть парочка структур, стандартные массивы в функции передаю (open, close, time и т.д.), статические переменные есть, функций несколько есть (как с возвратом параметра так и без возврата - процедуры) и все, особых наворотов нет, даже классов нет.
С запросов данных есть только CopyTicksRange, _Symbol, _Point, SymbolInfoDouble(), Bars();
Индикатор сложный в плане задумки расчетов, возможно могла где-то промазать и выйти за массив, но тогда была бы ошибка как у вас. В техническом плане никак не сложный
да что возвращать может? все в логе. Это ошибка из разряда "попробуй повтори такое".
Есть парочка структур, стандартные массивы в функции передаю (open, close, time и т.д.), статические переменные есть, функций несколько есть (как с возвратом параметра так и без возврата - процедуры) и все, особых наворотов нет, даже классов нет.
С запросов данных есть только CopyTicksRange, _Symbol, _Point, SymbolInfoDouble(), Bars();
Индикатор сложный в плане задумки расчетов, возможно могла где-то промазать и выйти за массив, но тогда была бы ошибка как у вас. В техническом плане никак не сложный
А у меня вообще ничего в логи не выводит, никаких ошибок, все чисто.. зато на маркет залил и получил при проверке::)