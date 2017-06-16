По каким котировкам тестирует тестер терминала? По котировкам брокера или по котировкам MetaQuotes?
если 2 раза кликнуть по валютной паре, то загрузится 2000 баров котировок брокера.
и потом, в тесте будут использоваться эти 2 000 баров. если тесту нужно будет больше баров - он будет матюкаться.
а если в архиве котировок нажать кнопку "загрузить" - то сотрутся те 2000 баров котировок брокера и уже загрузятся по новому котировки метаквотес, от начала до конца.
если включить тест - то тест уже будет проводится по этим котировкам.
Протестировал советника по котировкам скачанных из Дукаса (на дневном ТФ). Получил положительные результаты. Потом его же протестировал на котировках от MetaQuotes (на тех же парах, с теми же параметрами) и на некоторых парах получил отрицательный результат. Но получил положительный результат, за тот же период времени, (по не прошедших тестирование парам с котировками MetaQuotes) другого советника по другой ТС.
Какой результат брать за основу в реальной торговле (ТС, а значит советник; параметры - ТР,СЛ и пр.) - полученный при тестировании на котировках Дукаса или MetaQuotes?
В "архиве котировок" терминала, когда два раза клацаю мышкой по какой-нибудь валютной паре, то по ней показывает котировок только на 2000 баров.
Когда нажимаю кнопку "загрузить", то котировки уже загружаются с сервера MetaQuotes.
Так вот, когда проводишь тест робота в тестере терминала, какие котировки при этом используются?
Загруженные используются, все подряд за тестируемый период. Если грузить кнопкой НОМЕ - то загруженные котировки от ДЦ, если подгружать с Ф2 - то метаквотовские. Можно ещё скачать коттировки сторонними программами. Есть случаи, когда часть котировок с ДЦ, а часть - от МК, это когда когда-то подгрузили котировки от МК с кнопки Ф2, а потом терминал в процессе работы скачивал на открытых графиках котировки уже от ДЦ за более поздний период. Желательно, конечно, чтобы все данные были с ДЦ, на котором планируется торговать, а не смесь непонятно чего.
Загруженные используются, все подряд за тестируемый период. Если грузить кнопкой НОМЕ - то загруженные котировки от ДЦ, если подгружать с Ф2 - то метаквотовские. Можно ещё скачать коттировки сторонними программами. Есть случаи, когда часть котировок с ДЦ, а часть - от МК, это когда когда-то подгрузили котировки от МК с кнопки Ф2, а потом терминал в процессе работы скачивал на открытых графиках котировки уже от ДЦ за более поздний период. Желательно, конечно, чтобы все данные были с ДЦ, на котором планируется торговать, а не смесь непонятно чего.
вот посмотрите, зайдите в архив котировок, выберите валютную пару, которая вас интересует, потом на нужном вам таймфрейме кликните 2 раза мышкой - загрузится котировок на 2000 баров.я думаю, что кнопкой home больше не загрузится.
так что лучше, загружать двойным клацанием мыши, чем долго нажимать кнопку home.
нет, попробовал кнопкой home.14 000 баров загрузилось.
вот посмотрите, зайдите в архив котировок, выберите валютную пару, которая вас интересует, потом на нужном вам таймфрейме кликните 2 раза мышкой - загрузится котировок на 2000 баров.я думаю, что кнопкой home больше не загрузится.
так что лучше, загружать двойным клацанием мыши, чем долго нажимать кнопку home.
нет, попробовал кнопкой home.14 000 баров загрузилось.
Есть скрипт, эмулирующий удерживание кнопки НОМЕ, не надо её руками держать )))
Кроме того, котировки-то разные, в архиве не всегда те же самые, что в ДЦ. Вернее, котировки, загруженные с ДЦ удерживанием кнопки НОМЕ почти всегда отличаются от демо-котировок МК из архива, за редкими исключениями демосчетов некоторых ДЦ.Советники, оптимизированные и протестенные на реальной истории и так не гарантируют прибыли в будущем, а если их тестить и оптимизировать ещё и на левой истории... В общем думайте сами, что лучше.
Есть скрипт, эмулирующий удерживание кнопки НОМЕ
Загруженные используются, все подряд за тестируемый период. Если грузить кнопкой НОМЕ - то загруженные котировки от ДЦ, если подгружать с Ф2 - то метаквотовские.
С каких пор F2 грузит исключительно с MQ? На моей памяти F2 всегда "говорил", что грузит с конкретного брокера (если подключен не к MQ, то будут котировки не MQ).
С каких пор F2 грузит исключительно с MQ? На моей памяти F2 всегда "говорил", что грузит с конкретного брокера (если подключен не к MQ, то будут котировки не MQ).
если 2 раза кликнете по таймфрейму валютной пары - грузит от брокера.
если нажимаете загрузить - выводит предупреждение, что сейчас будут загружены котировки с MetaQuotes
если 2 раза кликнете по таймфрейму валютной пары - грузит от брокера.
если нажимаете загрузить - выводит предупреждение, что сейчас будут загружены котировки с MetaQuotes
Нет у меня такой разницы. И по клику, и по кнопке Download получаю историю от брокера.
С каких пор F2 грузит исключительно с MQ? На моей памяти F2 всегда "говорил", что грузит с конкретного брокера (если подключен не к MQ, то будут котировки не MQ).
На всех брокерах, с которыми я имел дело на реале или демо, попытка загрузки с архива котировок по Ф2 всегда выводила предупреждение и возможном несоответствии загружаемых котировок с котировками данного брокера, вот такое:
Про альпари только слышал, что Ф2 грузит их собственные котировки, но я с ними дел не имел, так что не знаю, насколько это верная информация.
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Когда нажимаю кнопку "загрузить", то котировки уже загружаются с сервера MetaQuotes.
Так вот, когда проводишь тест робота в тестере терминала, какие котировки при этом используются?