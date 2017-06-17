Как сделать кривую баланса ровной линией? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алексей, нельзя делать на одном инструменте встречный ордер в MT5. А в MT4 можно: и Бай и Селл одновременно.
То есть, вот так в мт5 делать нельзя?
То есть, вот так в мт5 делать нельзя?
Просто товарисч не слышал про хедж-счета, хотя уже наверное год прошел, как их ввели )) Торопится не надо...
Неужели это все - выход? Неужели красивый график решит вопрос доходности и торговли в целом?
Чтобы сделать график мониторинга ровным, то замониторь на myfxbook.
Я как-то хотел на myfxbook опубликовать свой сигнал, чтобы тоже видеть кривую баланса, прирост по месяцам и просадку, но, у меня не получилось, может там такого и нет. Может, что-то я не понял.
Неужели это все - выход? Неужели красивый график решит вопрос доходности и торговли в целом?
абсолютно точно, наверное это все нужно для привлечения покупателей на красивую картинку.
абсолютно точно, наверное это все нужно для привлечения покупателей на красивую картинку.
Да, думаю вы правы! :-) помоему это не выход!
Если быть точнее, то встречное закрытие это не скидка, а минус один(1) спред
Как правило, да. Но не все ДЦ это дают.
Как правило НЕТ!!! Закройте и посмотрите цены закрытия...
Любой ордер открывается по цене Bid\Ask и закрывается по Ask\Bid соответственно никто ничего не экономит. Единственная экономия может быть на проскальзывании в связи с тем что не надо брокеру искать контрагента для закрытия.