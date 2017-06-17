Как сделать кривую баланса ровной линией? - страница 4

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Victor Ziborov:

Алексей, нельзя делать на одном инструменте встречный ордер в MT5. А в MT4 можно: и Бай и Селл одновременно.

То есть, вот так в мт5 делать нельзя?


 
Vitaly Muzichenko:

То есть, вот так в мт5 делать нельзя?



Просто товарисч не слышал про хедж-счета, хотя уже наверное год прошел, как их ввели )) Торопится не надо...
 

Неужели это все - выход? Неужели красивый график решит вопрос доходности и торговли в целом?

 
Чтобы сделать график мониторинга ровным, то замониторь на myfxbook.

 
Alexander Ivanov:
Чтобы сделать график мониторинга ровным, то замониторь на myfxbook.


Я как-то хотел на myfxbook опубликовать свой сигнал, чтобы тоже видеть кривую баланса, прирост по месяцам и просадку, но, у меня не получилось, может там такого и нет. Может, что-то я не понял.

 
Viachaslau Papou:

Неужели это все - выход? Неужели красивый график решит вопрос доходности и торговли в целом?


абсолютно точно, наверное это все нужно для привлечения покупателей на красивую картинку.

 
Stanislav Aksenov:

абсолютно точно, наверное это все нужно для привлечения покупателей на красивую картинку.


Да, думаю вы правы! :-) помоему это не выход! 

 
Vitaly Muzichenko:
Если быть точнее, то встречное закрытие это не скидка, а минус один(1) спред
Alexey Volchanskiy:

Как правило, да. Но не все ДЦ это дают.

Как правило НЕТ!!! Закройте и посмотрите цены закрытия...

Любой ордер открывается по цене Bid\Ask и закрывается по Ask\Bid соответственно никто ничего не экономит. Единственная экономия может быть на проскальзывании в связи с тем что не надо брокеру искать контрагента для закрытия.

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