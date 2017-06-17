Как сделать кривую баланса ровной линией?
есть идея, закрывать убыточные сделки не обычным закрытием, а локами.
если после этой локированной убыточной сделки мы получим прибыльную сделку - закрываем сначала эту прибульную сделку, а потом закрываем лок.
например: случилась убыточная сделка в -20 долларов, локируем ее. потом появилась прибыльная сделка в +30 долларов. закрываем сначала сделку в +30 долларов, а потом закрываем лок в -20$.
на графике будет, что-то типа такого:
или, чтобы не было этих зубчиков, открываем всегда не 1 сделку, а делим лотность сделки на 10, и открываем 10 маленьких сделок.
локируем их тоже 10-тью сделками.
прибыльная сделка тоже будет состоять из 10-ти маленьких сделок.
а потом закрываемся частями. часть прибыльной сделки закрыли , часть лока, чать прибыльной, часть лока. график будет красивее.
есть идея, закрывать убыточные сделки не обычным закрытием, а локами.
если после этой убыточной сделки мы получим прибыльную сделку - закрыть эту прибыльную сделку, а потом закрыть лок.
да, я так и делаю, пилы при этом нет
да, я так и делаю, пилы при этом нет
или, чтобы не было этих зубчиков, открываем всегда не 1 сделку, а делим лотность сделки на 10, и открываем 10 маленьких сделок.
локируем их тоже 10-тью сделками.
прибыльная сделка тоже будет состоять из 10-ти маленьких сделок.
а потом закрываемся частями. часть прибыльной сделки закрыли , часть лока, чать прибыльной, часть лока. график будет красивее.
поэтому не обязательно открываться 10-тью сделками.
потом можно закрывать частями, то прибыльную сделку... то лок...
хотя при этом больеш спреда будет уходить на эти локи....
Чтобы пилы не было, надо выставлять отложки на Хай/Лоу сигнальной свечи.
Если говорите про чистый лок(1 Бай, 1 Селл), то это не правильно.
Чтобы пилы не было, надо выставлять отложки на Хай/Лоу сигнальной свечи.
Если говорите про чистый лок(1 Бай, 1 Селл), то это не правильно.
а есть же частичное закрытие!
поэтому не обязательно открываться 10-тью сделками.
потом можно закрывать частями, то прибыльную сделку... то лок...
после локирования убыточной сделки, все последующие сделки локируем и ждем, когда прибыль последующих сделок превысит убыток неудачной сделки. потом начинаем закрывать локи, частичным закрытием.
а можно скрипт для их закрытия написать, чтобы вручную не париться.
подсовываешь скрипту все свои локированые сделки. он делит все сделки на прибыльные и убыточные. смотрит суммарную лотность прибыли и убытка.
делит все на 10 частей и закрывает частями, то прибыльную часть, то убыточную.
или код советника, который будет убыточную сделку локировать, а потом не сразу закрывать этот лок, а маленькими частями, на протяжении суток.
а можно вообще никогда сделки не закрывать обычным закрытием, а только локами.
после локирования убыточной сделки, все последующие сделки локируем и ждем, когда прибыль последующих сделок превысит убыток неудачной сделки. потом начинаем закрывать локи, частичным закрытием.
а можно скрипт для их закрытия написать, чтобы вручную не париться.
подсовываешь скрипту все свои локированые сделки. он делит все сделки на прибыльные и убыточные. смотрит суммарную лотность прибыли и убытка.
делит все на 10 частей и закрывает частями, то прибыльную часть, то убыточную.
Я сейчас советник тренирую близко к этой задачке. Если есть убыточные позиции, выставляет локи с заранее расчитанным объемом в надежде через какое-то время закрытся локом хотя бы в безубыток. Делал так руками, но просто не успеваешь считать, да и умом тронуться можно )
Я сейчас советник тренирую близко к этой задачке. Если есть убыточные позиции, выставляет локи с заранее расчитанным объемом в надежде через какое-то время закрытся локом хотя бы в безубыток. Делал так руками, но просто не успеваешь считать, да и умом тронуться можно )
Здесь стоит упомянуть о том, что не все ДЦ поддерживают встречное закрытие, поэтому будут идти потери на спред
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
как этот график сделать максимально красивым и ровным?