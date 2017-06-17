Как сделать кривую баланса ровной линией? - страница 3
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задача здравая!...я то же об этом задумывался...это идеальных "товарный вид" для сигналов...будет стратегия сливная или прибыльная народу видимо не особо важно...им нужна красивая игрушка...
можно еще например применять пропорциональные локи....не равные...в зависимости от ожиданий...и корректировать потом лотность по ситуации...но всегда с перекосом в одну из сторон
Нужно выбирать "модифицировать или удалить ордер".
может нужно смотреть дц, а не брокеров ))
вот такой баланс у меня получается.....
один изъян с самого начала видно минусовая сделка...получилось случайно нажал не на ту кнопку ...
кто-нибудь из ветеранов форекса еще использует стоп-лосс??)
лично чем больше я торгую тем более абсурдным нахожу закрытие по sl..но это имхо....для других не закрывать по sl -это абсурд
не знаю, проверил только что несколько брокеров, не нашел среди них брокеров со встречным закрытием.
открываю ордер, потом клацаю по нему правой кнопкой мышки, выбираю "закрыть ордер", и оно сразу закрывает.
не показывает никаких вариантов закрытия ордера.
кто-нибудь из ветеранов форекса еще использует стоп-лосс??)
лично чем больше я торгую тем более абсурдным нахожу закрытие по sl..но это имхо....для других не закрывать по sl -это абсурд
ставлю, но далеко, на случай форс-мажора
кто-нибудь из ветеранов форекса еще использует стоп-лосс??)
лично чем больше я торгую тем более абсурдным нахожу закрытие по sl..но это имхо....для других не закрывать по sl -это абсурд
Нужно чтобы было 2 разнонаправленных позиции любыми лотами, иначе выбора не будет
но там, частично, вроде бы, нельзя закрывать.
разве что разбивать сделку на несколько штук....
Хм, проверил сейчас на робо ecn - можно закрывать встречным! Но я тоно помню, когда месяц назад проверял робота, было нельзя. Короче, непонятки.
Алексей, нельзя делать на одном инструменте встречный ордер в MT5. А в MT4 можно: и Бай и Селл одновременно.