Стоимость 1 пункта и другие параметры ордера. - страница 6

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Dmytro Zelenskyy:

Задумался, пока... не решил..

а как же вычислить реальную стоимость пункта на сейчас, с учетом комиссий, свопов, налогов....

Сложить все эти значения и разделить на количество пунктов от открытия позиции до цены закрытия, Ask или Bid

И значение это будет меняться с каждым изменением цены. Ведь комиссия не будет изменена, разве что разделена на 2 части открытие\закрытие, а своп в течении суток не меняется.

 

"....Сложить все эти значения и...."

А где же взять значение комиссии, если ордера еще нет, т.е. OrderCommission() 

пока не применим. 

 
Dmytro Zelenskyy:

"....Сложить все эти значения и...."

А где же взять значение комиссии, если ордера еще нет, т.е. OrderCommission() 

пока не применим. 

Остаётся только забить вручную с сайта брокера и умножать на размер лота. А по-хорошему, это высчитывание мартышкин труд.

 
Ihor Herasko:

Судьба ))) Просто надо было разобраться, как это для МТ5 делается. 

Справедливо для таких способов расчета:

  1. SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
  2. SYMBOL_CALC_MODE_CFD
  3. SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
  4. SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
  5. SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

Сначала я подумал, что наконец-то нашел еще что-то в mql5, о чем никто не знает... Потом стал проверять простые операции деления, пример: 1 / 10000. И увидел, что метатрейдер печатает 1e-04 для этих операций деления. Значит, так тому и быть. 0,0001 и 1е-04 равнозначны.
 
hiTEK:

В русскоязычном разделе форума пишите пожалуйста на русском языке. Вы его прекрасно знаете. Спасибо.

 

Всем доброго утра и хорошего настроения! Пришлось реанимировать данную ветку из-за возникших и пока не до конца понятых мною вопросов. Приведу наглядный пример. Если взглянуть на прикреплённую картинку, то мы там увидим уровень тейк-профита и размер прибыли в валюте депозита (в моём случае в рублях).

Если взять из красной рамочки размер прибыли и разделить на количество пунктов, то получим: 1127,26 / 307 = 3,6718..... руб.

Вопросы, собственно, вот в чём:

  1. по какой формуле производится расчёт стоимости 1-го пункта для данной валютной пары? Если правильно понимаю, то сначала с учётом лота (0,04) была вычислена стоимость 1-го пункта (3,6718.....), а уже потом эта стоимость была умножена на количество пунктов (307)? Поправьте меня, если это не так. 
  2. существует ли универсальная формула расчёта стоимости 1-го пункта для всех валютных пар рынка Форекс или для некоторых отдельных валютных пар нужно формулу корректировать? Вопрос касается только валютного рынка.
  3. у Ihor Herasko в его сообщении насколько правильный подход при расчёте стоимости 1-го пункта (на все 100 %) или всё-таки ещё что-то нужно подкорректировать?
С уважением, Владимир.
 
MrBrooklin #:

Всем доброго утра и хорошего настроения! Пришлось реанимировать данную ветку из-за возникших и пока не до конца понятых мною вопросов. Приведу наглядный пример. Если взглянуть на прикреплённую картинку, то мы там увидим уровень тейк-профита и размер прибыли в валюте депозита (в моём случае в рублях).

Если взять из красной рамочки размер прибыли и разделить на количество пунктов, то получим: 1127,26 / 307 = 3,6718..... руб.

Вопросы, собственно, вот в чём:

  1. по какой формуле производится расчёт стоимости 1-го пункта для данной валютной пары? Если правильно понимаю, то сначала с учётом лота (0,04) была вычислена стоимость 1-го пункта (3,6718.....), а уже потом эта стоимость была умножена на количество пунктов (307)? Поправьте меня, если это не так. 
  2. существует ли универсальная формула расчёта стоимости 1-го пункта для всех валютных пар рынка Форекс или для некоторых отдельных валютных пар нужно формулу корректировать? Вопрос касается только валютного рынка.
  3. у Ihor Herasko в его сообщении насколько правильный подход при расчёте стоимости 1-го пункта (на все 100 %) или всё-таки ещё что-то нужно подкорректировать?
С уважением, Владимир.

Привет Владимир. Стоимость одного пункта это

SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT)

Это стоимость пункта для одного лота

SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)

Отсюда прибыль = стоимость одного пункта * размер контракта(0.04) * количество пунктов(1000)

Это без заморочек на размер лота, поскольку он 100000

 
Alexey Viktorov #:

Привет Владимир. Стоимость одного пункта это

Это стоимость пункта для одного лота

Отсюда прибыль = стоимость одного пункта * размер контракта(0.04) * количество пунктов(1000)

Привет, Алексей! Понятно. А по поводу кода Игоря, что-то можешь сказать, насколько он полноценный для вычисления?

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Привет, Алексей! Понятно. А по поводу кода Игоря, что-то можешь сказать, насколько он полноценный для вычисления?

С уважением, Владимир.

В то время все писали в основном на mql4 и тебе это вряд-ли интересно.

 
Alexey Viktorov #:

В то время все писали в основном на mql4 и тебе это вряд-ли интересно.

Тот код ведь именно для MQL5. Он нужен для тех случаев, когда 

SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT)

показывает погоду на Луне. Еще есть такой случай как тестер. На биржевых счетах тестер иногда сходит с ума, приходится стоимость пункта самому рассчитывать.

Кроме того, приведенный код применим не только для Forex, но и для других рынков. Да, он не универсален. В посте явно указана область его применения.

Стоимость 1 пункта и другие параметры ордера. - Что выдает SymbolInfo?
Стоимость 1 пункта и другие параметры ордера. - Что выдает SymbolInfo?
  • 2017.06.12
  • www.mql5.com
Далее нужно брать текущую котировку EURUSD и по ней уже пересчитывать стоимость пункта. Получаем такой алгоритм расчета стоимости пункта Алгоритм набросан на скорую руку. не судьба мне узнать как вычисляется стоимость 1 пункта. С юздом вроде все есть и подставить этот курс в расчет
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