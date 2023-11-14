Стоимость 1 пункта и другие параметры ордера. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Задумался, пока... не решил..
а как же вычислить реальную стоимость пункта на сейчас, с учетом комиссий, свопов, налогов....
Сложить все эти значения и разделить на количество пунктов от открытия позиции до цены закрытия, Ask или Bid
И значение это будет меняться с каждым изменением цены. Ведь комиссия не будет изменена, разве что разделена на 2 части открытие\закрытие, а своп в течении суток не меняется.
"....Сложить все эти значения и...."
А где же взять значение комиссии, если ордера еще нет, т.е. OrderCommission()
пока не применим.
"....Сложить все эти значения и...."
А где же взять значение комиссии, если ордера еще нет, т.е. OrderCommission()
пока не применим.
Остаётся только забить вручную с сайта брокера и умножать на размер лота. А по-хорошему, это высчитывание мартышкин труд.
Судьба ))) Просто надо было разобраться, как это для МТ5 делается.
Справедливо для таких способов расчета:
В русскоязычном разделе форума пишите пожалуйста на русском языке. Вы его прекрасно знаете. Спасибо.
Всем доброго утра и хорошего настроения! Пришлось реанимировать данную ветку из-за возникших и пока не до конца понятых мною вопросов. Приведу наглядный пример. Если взглянуть на прикреплённую картинку, то мы там увидим уровень тейк-профита и размер прибыли в валюте депозита (в моём случае в рублях).
Если взять из красной рамочки размер прибыли и разделить на количество пунктов, то получим: 1127,26 / 307 = 3,6718..... руб.
Вопросы, собственно, вот в чём:
Всем доброго утра и хорошего настроения! Пришлось реанимировать данную ветку из-за возникших и пока не до конца понятых мною вопросов. Приведу наглядный пример. Если взглянуть на прикреплённую картинку, то мы там увидим уровень тейк-профита и размер прибыли в валюте депозита (в моём случае в рублях).
Если взять из красной рамочки размер прибыли и разделить на количество пунктов, то получим: 1127,26 / 307 = 3,6718..... руб.
Вопросы, собственно, вот в чём:
Привет Владимир. Стоимость одного пункта это
Это стоимость пункта для одного лота
Отсюда прибыль = стоимость одного пункта * размер контракта(0.04) * количество пунктов(1000)
Это без заморочек на размер лота, поскольку он 100000
Привет Владимир. Стоимость одного пункта это
Это стоимость пункта для одного лота
Отсюда прибыль = стоимость одного пункта * размер контракта(0.04) * количество пунктов(1000)
Привет, Алексей! Понятно. А по поводу кода Игоря, что-то можешь сказать, насколько он полноценный для вычисления?
С уважением, Владимир.
Привет, Алексей! Понятно. А по поводу кода Игоря, что-то можешь сказать, насколько он полноценный для вычисления?
С уважением, Владимир.
В то время все писали в основном на mql4 и тебе это вряд-ли интересно.
В то время все писали в основном на mql4 и тебе это вряд-ли интересно.
Тот код ведь именно для MQL5. Он нужен для тех случаев, когда
показывает погоду на Луне. Еще есть такой случай как тестер. На биржевых счетах тестер иногда сходит с ума, приходится стоимость пункта самому рассчитывать.
Кроме того, приведенный код применим не только для Forex, но и для других рынков. Да, он не универсален. В посте явно указана область его применения.