Стоимость 1 пункта и другие параметры ордера. - страница 2
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Но судя по всему, правильные ответы соответственно 1.1246 и 1.0 (я хочу вычислить значения в валюте счёта, счёт открыт в $)
По идее, все верно. Только не хватает информации о величине пункта. Что выдает SymbolInfo(Symbol(), SYMBOL_POINT)?
По идее, все верно. Только не хватает информации о величине пункта. Что выдает SymbolInfo(Symbol(), SYMBOL_POINT)?
Возможно, всё и верно, но пока я не понимаю как это закодировать.
Вот немного дополнил про SYMBOL_POINT :
{
Alert(" ===============================================================");
// SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции
// SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE Минимальное изменение цены
// Стоимость 1 пункта:
double pips = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT);
double stts = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
double sypo = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_POINT);
Alert("pips = ", pips, " stts = ", stts, " sypo = ", sypo, " Стоимость 1 пункта (1 лот) = ", pips / stts);
}
Результаты такие:
Dax30: pips = 0.1 stts = 0.1 sypo = 0.1 Стоимость 1 пункта (1 лот) = 1.0
EUR/USD: pips = 1.0 stts = 1e-05 sypo = 1e-05 Стоимость 1 пункта (1 лот) = 99999.99999999999
И что с этим можно сделать полезного?
И что с этим можно сделать полезного?
Во-первых, для определения стоимости тика лучше использовать SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, а не SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT. Как Вы показали в примере, этот параметр не всегда правильно заполнен.
Во-вторых, если посмотреть спецификацию контракта по DAX, то увидим следующее:
Видно, что валюта залога и валюта прибыли указана в EUR. Таким, образом, Вы получаете правильную информацию, но только не для валюты своего счета. Далее нужно брать текущую котировку EURUSD и по ней уже пересчитывать стоимость пункта.
Итого. Получаем такой алгоритм расчета стоимости пункта:
Алгоритм набросан на скорую руку. Здесь нет проверок деления на 0 и, возможно, еще каких-то проверок. Но в целом работает.
Итого. Получаем такой алгоритм расчета стоимости пункта:
Алгоритм набросан на скорую руку. Здесь нет проверок деления на 0 и, возможно, еще каких-то проверок. Но в целом работает.
Спасибо за Ваше внимание и простите мою навязчивость..
Скрипт прекрасно работает на Даксе. Вот если бы он ещё на евре работал, я был бы просто счастлив!))
Видимо, не судьба мне узнать как вычисляется стоимость 1 пункта...
Судьба ))) Просто надо было разобраться, как это для МТ5 делается.
Справедливо для таких способов расчета:
Судьба ))) Просто надо было разобраться, как это для МТ5 делается.
Так-так-так..
Спасибо. Есть надежда. Буду разбираться.
Буду разбираться.
Я уже на блюдечке все преподнес... В чем разбираться?
Я уже на блюдечке все преподнес... В чем разбираться?
Вы, наверное, опытный программёр, и то не с первого раза. А мне нужно было время, чтобы понять. Но я разобрался. Всё стало понятно.
Спасибо огромное!
Сначала насторожило, что есть ситуация, когда невозможно рассчитать. Но потом дошло, что это только для примера. И даже если индекс в тугриках, а депозит в неандертальцах, и такого кросс-курса нету, ..
то нужно найти их кросс через пары тугрик/юзд и неандер/юзд (или наоборотные; с юздом вроде всё есть) и подставить этот курс в расчёт.
Остаётся один последний риторический вопрос: почему всю эту хреномуть разработчики не затолкали в стандартную функцию? Во что-то типа:
Но это уже не к Вам.
А Вам ещё раз спасибо.