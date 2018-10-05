Дополнительный вид оплаты за сигналы, когда клиент платит 50% от прибыли. - страница 2
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Проблема в том, что трейдеры-то знают, что их сигнал - это пшик, который в любой момент сольет весь депозит. Поэтому-то они и поставляют сигнал, чтобы пока он работает - брать хотя бы $20. У клиента же - бабла немеряно, и он без проблем может выкинуть и $10K - поэтому он и ставит такой депозит.
Но, по-моему, главная суть вопроса именно в том, что сигналы, в которых клиент платит часть прибыли - вполне себе существуют, и называются ПАММ-счета.
В этом, собственно, и отличие сигнала и ПАММ-счета.
Не только в этом. Памм - это реальное ДУ инвесторскими деньгами (с осознанием рисков, ответственности, ликвидности рынка), а сигнал - просто виртуальная абстракция, никого ни к чему не обязывающая. Провайдер сигнала даже не знает о твоём существовании и твоих деньгах, а торгует себе на микро-счёте, и в ус не дует. По сути оказывает пользователям лишь информационную услугу, не более. За что ж ему проценты то?
Так что да, паммы и сигналы - вещи разные. Смешивать их в кучу, чтобы "и рыбку съесть" и всё остальное - это бессмысленные фантазии топикстартера.
Но вот как можно усовершенствовать сервис сигналов - это сделать оплату подписки только за прибыльные месяцы. В убыточный месяц деньги возвращаются подписчикам. Всё честно. Странно, почему это до сих пор не реализовано. Ну или по крайней мере надо предоставить провайдеру такую опцию.
За одно - продавец компенсирует 50% убытков всех подписчиков
+1 в точку.
Проблема в том, что трейдеры-то знают, что их сигнал - это пшик, который в любой момент сольет весь депозит. Поэтому-то они и поставляют сигнал, чтобы пока он работает - брать хотя бы $20. У клиента же - бабла немеряно, и он без проблем может выкинуть и $10K - поэтому он и ставит такой депозит.
Но, по-моему, главная суть вопроса именно в том, что сигналы, в которых клиент платит часть прибыли - вполне себе существуют, и называются ПАММ-счета.
В этом, собственно, и отличие сигнала и ПАММ-счета.
Не совсем согласен с фразой "трейдеры-то знают, что их сигнал - это пшик", конечно на форексе всё бывает, но думаю каждый хочет, чтобы его сигнал был стабилен в профите и долговечен. Поэтому понимать "пшик" или "риск", нужно всем сторонам (провайдерам и подписчикам) и к сожалению тут мы бессильны, так как люди будут всегда стремиться к выбору большей доходности, не учитывая риски, а пока есть спрос будут и предложения. Да и консервативный провайдер не застрахован от агрессивного подписчика :(
На робофорексе так сигналы устроены, но там не 50%, меньше
там есть и "фиксированная сумма" и "процент от прибыли"
там есть и "фиксированная сумма" и "процент от прибыли"
надо изучить... спасибо за информацию!
Проблема в том, что трейдеры-то знают, что их сигнал - это пшик, который в любой момент сольет весь депозит. Поэтому-то они и поставляют сигнал, чтобы пока он работает - брать хотя бы $20. У клиента же - бабла немеряно, и он без проблем может выкинуть и $10K - поэтому он и ставит такой депозит.
там есть и "фиксированная сумма" и "процент от прибыли"
Насчет фиксированной не помню, вроде был еще процент от спреда, но давно не интересовался. Но фиксированная явно несправедлива.
есть один брокер. у него вообще 6 видов оплаты за сигналы.
- оплата за период (как здесь)
- процент от прибыли
- оплата за каждую сделку
- оплата за каждый лот сделок
- оплата за каждый лот только прибыльных сделок
- комиссия в 0,5 пункта за лот. (она оплачивается поставщику брокером, с подписчика она не стягивается. получается бесплатный сигнал для подписчика.)
но там нельзя поставщику выбрать все 6 вариантов.
в основном выбирают процент от прибыли.
видел случаи, что трейдеры делают для своих клентов по 20% в месяц на их депозиты в 10 000 долларов. это 2000 долларов, а получают 20. это же всего навсего 1% от прибыли. стимула не будет никакого так работать.
Был(есть) конкурс на год, депозит минимум 5000$, вы в призерах или вы не в призерах но с ростом баланса в течении года - у вас мировое призвание(в одном списке будете с Вильямсом, его дочей и другими, мож потом книгу какую запилите типа "я и хаос"). Офигенный стимул.
В США мужик продал одно яйцо(кажется 40k$) чтобы купить автомобиль, а ведь мог 8-мь раз участвовать в этом конкурсе и потом купить себе десяток яиц с автомобилем для каждого. :)
Есть сервис, где трейдуну идет 20% (у топовых выплаты были больше 300k$ по году), по новостям MQL у них появился mt5. Есть другой сервис(ы), где вам не откроют мам если у вас нет опыта. Зачем MQL идти в те ниши, где уже кто то из покупателей софта MQL натоптал клиентов? В здравом смысле этого не будет.
Так что уже есть варианты без прямого участия MQL, так и варианты с первоначальным капиталом ("продай яйцо, почувствуй себя трейдером" - стопаут на 50%, имхо нормальный вариант))))
есть один брокер. у него вообще 6 видов оплаты за сигналы.
На этом сервере подобного не получиться по простой причине. На одном сервере провайдер*клиент сигнала можно средства клиента замораживать для вывода, или сразу переводить провайдеру сигнала. И даже если копирование идет отличным от лотности провайдера. Тут подобно реализовать просто невозможно, Или тогда у клиента должна быть на счету внушительная сумма для возможности погашения возможных будущих вознаграждений за копирование.