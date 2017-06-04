Доверяете ли вы свой торговой системе? - страница 4
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Толпа решает, но у каждого своя цель. Из профессионалов меньшинство использует новости для определения направления и большинство использует работу в стакане. Все мы знаем, что выйдет новость, допустим все купят и что дальше? Цена выросла, но прибыли нет, пока не закроешь позу. Нужно об кого-то ее закрыть. А об кооо ты ее закроешь, если все умные? Кто продавать-то будет? Вот тут и возникает война. Всем известно, что выйдет новость, но мне по этой цене нужно закрыть свою позу и причем немалым обьемом если я просто жахну обьем, то цена уйдет и я потеряю деньги. Так я закрою ее теми, кто покупать будет, когда выйдет новость, вот и вся манипуляция.
Ваши рассуждения верные, во многом совпадают с моими взглядами на рынок, поэтому путевую идею как подключить ФА к автомату не нахожу. Особенно это касается время воздействия ФА на рынок в краткосрочной стратегии. Это больше подходит для средне-долгосрочных.
если посадить 1000 человек, чтобы они торговали на форекс, тупо от былды выставляя сделки, то по истечению года у одного из них будет очень красивая кривая эквити.
а сколько в мире трейдеров? 1 000 000. тысячу из них зарабатывали последний год только потому, что им просто везло. и человек даже этого может неосознавать, и считать себя нев****нным трейдером.
поэтому я и создавал тему как отличить закономерность от случайности. пока-что нашел только один вариант как. и этот вариант время.
если торгуешь день в прибыль - это ничего не значит. неделю - хорошо, месяц замечательно. а если целый год трейдер торгует в прибыль - то значит почти гарантированно у него хорошая торговая система.
вот торговало 100 трейдеров и осуществили по 1250 сделок за год.
(графики сгенерированы в эксель)
а теперь посмотрите на зеленую верхнюю линию.
я выделю ее отдельно.
этот трейдер будет считать себя граалистом.
а тот из тысячи, кому действительно везет, тоже в это время думает "пфффф, вероятность 1/1000, полюбому это не я" )))
вот торговало 100 трейдеров и осуществили по 1250 сделок за год.
(графики сгенерированы в эксель)
а теперь посмотрите на зеленую верхнюю линию.
я выделю ее отдельно
этот трейдер будет считать себя граалистом.
Хорошие графики.) Тут как минимум 1/3 успешные трейдеры.))
На самом деле, случайность-неслучайность прибыли можно проверить. Вероятность оказаться в случайных резко уменьшится. Или увеличится.
Хорошие графики.) Тут как минимум 1/3 успешные трейдеры.))
На самом деле, случайность-неслучайность прибыли можно проверить. Вероятность оказаться в случайных резко уменьшится. Или увеличится.
заход в тесте рандомно по дням-уже даёт подобную картинку(подгон-неподгон-стоит-не стоит..)
Нужно быть инсайдером центробанков или крупнейших участников - банковских групп - обычно они валюту меняют или интервенции проводят.
В принципе реально какие-то предпосылки через макроанализ увидеть, если знаешь какие торговые балансы между странами + налоговое и валютное законодательство этих стран, тогда можно предвидеть куда эти потоки будут переливаться и как это будет влиять на страновую валюту и тот же доллар, коль все на нём так помешаны в мире хотя это просто резанная бумага с этим даже никто не спорит. Ну и теперь скажите мне как при таком абсурде (хождении доллара) можно с этим рынком (рынком вообще) работать? Цена такому макроанализу - ну... конечно надо сделать его сначала, но в том то и дело что это большой объём динамических данных. Собственно, этим финансовые институты и занимаются, но не ради форекса конечно, а ради более важных прогнозов.
Вывод: такую работу провернуть в одиночку не реально, так как даже промежуточный итог такой работы будет отставать от периода, в котором надо было принимать решение и согласно прогнозу совершать торговлю.
Нет, мы можем своё личное время тратить на то, за чем, как нам верится - нас ждёт успех, но вывод останется всё тем же (см. выше).
Да, а новости - это просто верхушка айсберга. Если уж серьёзные дяди политики новости фабрикуют, то что вы от финансовых воротил хотите. Надо понимать, что новости существуют прежде всего для создания ожидания путём совершения торговли по новостям, после чего идёт контр движение и собирается урожай депозитов простодушных людей. Бойтесь торговли на новостях, а лучше делайте обратное тому, что по логике на первых взгляд необходимо было делать. Глядишь депозит и подрастёт ненадолго)))
если я торгую по какой-то системе и она показывает прибыль, то меня все время гложет сомненье. это хорошая система или мне просто везет. ведь есть же такая книжка "одураченные случайностью".
если посадить 1000 человек, чтобы они торговали на форекс, тупо от былды выставляя сделки, то по истечению года у одного из них будет очень красивая кривая эквити.
а сколько в мире трейдеров? 1 000 000. тысячу из них зарабатывали последний год только потому, что им просто везло. и человек даже этого может неосознавать, и считать себя нев****нным трейдером.
поэтому я и создавал тему как отличить закономерность от случайности. пока-что нашел только один вариант как. и этот вариант время.
если торгуешь день в прибыль - это ничего не значит. неделю - хорошо, месяц замечательно. а если целый год трейдер торгует в прибыль - то значит почти гарантированно у него хорошая торговая система.
Если вы торгуете на реале по системе и ваши 100 сделок закрылись прибыльно и ни одной убыточной.
Вы считаете это случайностью?
А если ваша ТС из 100 сделок выдала 30 прибыльных и 70 убыточный или 100 убыточных это будет закономерно?
А если из этих 30 прибыльных прибыль превысит в 10-20 раз убыток? Как это назвать?
Вариантов много.
Случайным случаем:)) ихмо будет торговля без какой либо системы, т.с. наобум.
Торговля по системе, если конечно жестко ее придерживаться, будет приносить закономерный результат.
Неважно насколько положительный, но если ТС даёт 100 прибыльных из 100 сделок это говорит о закономерности и вы меня в этом не переубедите;))
Опровергаем орлянку мать ее.
Нужно быть инсайдером центробанков или крупнейших участников - банковских групп - обычно они валюту меняют или интервенции проводят.
В принципе реально какие-то предпосылки через макроанализ увидеть, если знаешь какие торговые балансы между странами + налоговое и валютное законодательство этих стран, тогда можно предвидеть куда эти потоки будут переливаться и как это будет влиять на страновую валюту и тот же доллар, коль все на нём так помешаны в мире хотя это просто резанная бумага с этим даже никто не спорит. Ну и теперь скажите мне как при таком абсурде (хождении доллара) можно с этим рынком (рынком вообще) работать? Цена такому макроанализу - ну... конечно надо сделать его сначала, но в том то и дело что это большой объём динамических данных. Собственно, этим финансовые институты и занимаются, но не ради форекса конечно, а ради более важных прогнозов.
Вывод: такую работу провернуть в одиночку не реально, так как даже промежуточный итог такой работы будет отставать от периода, в котором надо было принимать решение и согласно прогнозу совершать торговлю.
Нет, мы можем своё личное время тратить на то, за чем, как нам верится - нас ждёт успех, но вывод останется всё тем же (см. выше).
Да, а новости - это просто верхушка айсберга. Если уж серьёзные дяди политики новости фабрикуют, то что вы от финансовых воротил хотите. Надо понимать, что новости существуют прежде всего для создания ожидания путём совершения торговли по новостям, после чего идёт контр движение и собирается урожай депозитов простодушных людей. Бойтесь торговли на новостях, а лучше делайте обратное тому, что по логике на первых взгляд необходимо было делать. Глядишь депозит и подрастёт ненадолго)))
Да нас кормят новостями. Манипулируют. Обдирают до нитки мелких трейдеришек. Азарт творит чудеса. Все знают что всем выиграть нельзя, но лезут и плачут.
А хорошо отлаженная ТС, ММ и дисциплина дают положительный результат, многие согласятся.
Но большинству надо много и сейчас. Фактически, я называю такой подход игрой в лотерею.
Смотрел вашу ветку. Заметил, что если это ваши первые шаги, то у вас есть все шансы стать успешным).
Если вы торгуете на реале по системе и ваши 100 сделок закрылись прибыльно и ни одной убыточной.
ни у кого нет такой системы. вы знаете какую сумму можно заработать на 100 прибыльных сделок подряд? )))
А если ваша ТС из 100 сделок выдала 30 прибыльных и 70 убыточный или 100 убыточных это будет закономерно?
А если из этих 30 прибыльных прибыль превысит в 10-20 раз убыток? Как это назвать?
Вариантов много.
вы видели зеленый график? сколько вы думаете там прибыльных сделок ? ))