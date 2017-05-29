Как нарисовать линию от хая до лоу? - страница 2
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На своем примере я показал рисунок для упрощения понимания вопроса, а вообще нужно чтобы рисовало как синие отрезки, где гистограмма не подойдет
Напоминает половинки от загзага
Напоминает половинки от загзага
все верно.. нужно просто соединить прямой линией две точки и не рисовать а через индикаторный буфер, собственно в чем и вопрос
Или отрезков в индикаторе не бывает?))
все верно.. нужно просто соединить прямой линией две точки и не рисовать а через индикаторный буфер, собственно в чем и вопрос
Или отрезков в индикаторе не бывает?))
Вы хоть в хелп залезьте, все же написано по русски
Конкретно здесь
Вы хоть в хелп залезьте, все же написано по русски
Конкретно здесь
Что Вы хотите этим сказать?
Что Вы хотите этим сказать?
что надо почитать этот раздел хелпа, там есть пример рисования отрезками
что надо почитать этот раздел хелпа, там есть пример рисования отрезками
В этом разделе нет того что Вы пишите!!!
Очень необычное применение индикаторов. Я вижу единственный способ - это стиль рисования DRAW_FILLING.
Вот пример, который работает с ограничениями:
Остаётся дело за малым: обсчитывать каким барам присваивать значение "0", каким "EMPTY_VALUE", а каким значения high или low :)
Ещё можно рисовать при помощи стиля DRAW_COLOR_SECTION - только в таком случае ненужные отрезки нужно будет рисовать цветом clrNONE.
Очень необычное применение индикаторов. Я вижу единственный способ - это стиль рисования DRAW_FILLING.
Вот пример, который работает с ограничениями:
Остаётся дело за малым: обсчитывать каким барам присваивать значение "0", каким "EMPTY_VALUE", а каким значения high или low :)
Вот Вы говорите необычное применение, а как тогда вообще рисуются отрезки в MQL - только графически?