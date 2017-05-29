Как нарисовать линию от хая до лоу? - страница 2

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есть другой вариант использовать DRAW_LINE с использованием уравнения прямой - но хотелось бы попроще что-то
 
Tango_X:


На своем примере я показал рисунок для упрощения понимания вопроса, а вообще нужно чтобы рисовало как синие отрезки, где гистограмма не подойдет



Напоминает половинки от загзага
 
Alexey Volchanskiy:

Напоминает половинки от загзага


все верно.. нужно просто соединить прямой линией две точки и не рисовать а через индикаторный буфер, собственно в чем и вопрос

Или отрезков в индикаторе не бывает?))

 
Tango_X:


все верно.. нужно просто соединить прямой линией две точки и не рисовать а через индикаторный буфер, собственно в чем и вопрос

Или отрезков в индикаторе не бывает?))

Вы хоть в хелп залезьте, все же написано по русски

Конкретно здесь 

Справочник MQL5 / Пользовательские индикаторы / Стили индикаторов в примерах / DRAW_SECTION
 
Alexey Volchanskiy:

Вы хоть в хелп залезьте, все же написано по русски

Конкретно здесь 

Справочник MQL5 / Пользовательские индикаторы / Стили индикаторов в примерах / DRAW_SECTION

Что Вы хотите этим сказать?
 
Tango_X:

Что Вы хотите этим сказать?

что надо почитать этот раздел хелпа, там есть пример рисования отрезками
 
Alexey Volchanskiy:

что надо почитать этот раздел хелпа, там есть пример рисования отрезками

В этом разделе нет того что Вы пишите!!!
 

Очень необычное применение индикаторов. Я вижу единственный способ - это стиль рисования DRAW_FILLING.

Вот пример, который работает с ограничениями:

  • считается только один раз - при загрузке
  • цикл рисования - семь баров

DRAW_FILLING

Остаётся дело за малым: обсчитывать каким барам присваивать значение "0", каким "EMPTY_VALUE", а каким значения high или low :)

Файлы:
DRAW_FILLING.mq5  4 kb
 

Ещё можно рисовать при помощи стиля DRAW_COLOR_SECTION - только в таком случае ненужные отрезки нужно будет рисовать цветом clrNONE.

clrNONE

 
Vladimir Karputov:

Очень необычное применение индикаторов. Я вижу единственный способ - это стиль рисования DRAW_FILLING.

Вот пример, который работает с ограничениями:

  • считается только один раз - при загрузке
  • цикл рисования - семь баров

Остаётся дело за малым: обсчитывать каким барам присваивать значение "0", каким "EMPTY_VALUE", а каким значения high или low :)


Вот Вы говорите необычное применение, а как тогда вообще рисуются отрезки в MQL - только графически?
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