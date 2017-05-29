Как нарисовать линию от хая до лоу?

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Всем привет! Помогите понять как работает рисование волн в MQL5. Для этого привожу простой пример где нужно нарисовать волну от текущего лоу до текущего хая, так чтобы не было пилы, как показано на рисунке ниже. По справке подобных примеров нет, может не те инструменты использую.. 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         TEST.mq5 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "HIGH;LOW"
#property indicator_type1   DRAW_ZIGZAG
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- indicator buffers
double         Label1Buffer1[];
double         Label1Buffer2[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Label1Buffer2,INDICATOR_DATA);

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   for(int i=0;i<=rates_total-1;i++)
     {
      Label1Buffer1[i]=high[i];
      Label1Buffer2[i]=low[i];
     }
   
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+



 
Tango_X:

Всем привет! Помогите понять как работает рисование волн в MQL5. Для этого привожу простой пример где нужно нарисовать волну от текущего лоу до текущего хая, так чтобы не было пилы, как показано на рисунке ниже. По справке подобных примеров нет, может не те инструменты использую.. 


Так ведь от текущего High до текущего Low - это есть вертикальная прямая. То есть в таком случае термин "волна" некорректен.
 
Vladimir Karputov:

Так ведь от текущего High до текущего Low - это есть вертикальная прямая. То есть в таком случае термин "волна" некорректен.

Что-то я тоже совсем не понял, чего хочет ТС
 
Alexey Volchanskiy:

Что-то я тоже совсем не понял, чего хочет ТС

просто взят простой пример, как бы есть точка А и есть точка В и между ними нужно провести прямую. от А до В а от В до А - НЕ нужно
 
Tango_X:

просто взят простой пример, как бы есть точка А и есть точка В и между ними нужно провести прямую. от А до В а от В до А - НЕ нужно

Снова не ясно. Провели вертикаль от А до В. Понятно, что вторую линию от В до А не нужно - так как две вертикальные линии перекроют друг друга.
 
Vladimir Karputov:

Снова не ясно. Провели вертикаль от А до В. Понятно, что вторую линию от В до А не нужно - так как две вертикальные линии перекроют друг друга.


не так написал

Есть точка А и точка В, поле них идет точка А2 и В2 потом А3 и В3 и т.д... так вот от А до В это волна а от В до А2 - не нужно - получается "пила"

 
Нужна просто прямая от А до В, от А2 до В2 и т.д...
 
Tango_X:


не так написал

Есть точка А и точка В, поле них идет точка А2 и В2 потом А3 и В3 и т.д... так вот от А до В это волна а от В до А2 - не нужно - получается "пила"


Нарисуйте уже рисунок. Ничего не понятно.


Добавлено: всё, поздно - я спать.

 
Vladimir Karputov:

Нарисуйте уже рисунок. Ничего не понятно.

Синие волны от лав до хай - так должно быть. нужно рисовать синие линии вверх и все


 
Tango_X:
Синие волны от лав до хай - так должно быть. нужно рисовать синие линии вверх и все

Попробуй вместо DRAW_ZIGZAG, DRAW_HISTOGRAM.
 
Alekseu Fedotov:

Попробуй вместо DRAW_ZIGZAG, DRAW_HISTOGRAM.


На своем примере я показал рисунок для упрощения понимания вопроса, а вообще нужно чтобы рисовало как синие отрезки, где гистограмма не подойдет


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