Как нарисовать линию от хая до лоу?
Всем привет! Помогите понять как работает рисование волн в MQL5. Для этого привожу простой пример где нужно нарисовать волну от текущего лоу до текущего хая, так чтобы не было пилы, как показано на рисунке ниже. По справке подобных примеров нет, может не те инструменты использую..
Так ведь от текущего High до текущего Low - это есть вертикальная прямая. То есть в таком случае термин "волна" некорректен.
Так ведь от текущего High до текущего Low - это есть вертикальная прямая. То есть в таком случае термин "волна" некорректен.
Что-то я тоже совсем не понял, чего хочет ТС
Что-то я тоже совсем не понял, чего хочет ТС
просто взят простой пример, как бы есть точка А и есть точка В и между ними нужно провести прямую. от А до В а от В до А - НЕ нужно
просто взят простой пример, как бы есть точка А и есть точка В и между ними нужно провести прямую. от А до В а от В до А - НЕ нужно
Снова не ясно. Провели вертикаль от А до В. Понятно, что вторую линию от В до А не нужно - так как две вертикальные линии перекроют друг друга.
Снова не ясно. Провели вертикаль от А до В. Понятно, что вторую линию от В до А не нужно - так как две вертикальные линии перекроют друг друга.
не так написал
Есть точка А и точка В, поле них идет точка А2 и В2 потом А3 и В3 и т.д... так вот от А до В это волна а от В до А2 - не нужно - получается "пила"
не так написал
Есть точка А и точка В, поле них идет точка А2 и В2 потом А3 и В3 и т.д... так вот от А до В это волна а от В до А2 - не нужно - получается "пила"
Нарисуйте уже рисунок. Ничего не понятно.
Добавлено: всё, поздно - я спать.
Нарисуйте уже рисунок. Ничего не понятно.
Синие волны от лав до хай - так должно быть. нужно рисовать синие линии вверх и все
Синие волны от лав до хай - так должно быть. нужно рисовать синие линии вверх и все
Попробуй вместо DRAW_ZIGZAG, DRAW_HISTOGRAM.
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Всем привет! Помогите понять как работает рисование волн в MQL5. Для этого привожу простой пример где нужно нарисовать волну от текущего лоу до текущего хая, так чтобы не было пилы, как показано на рисунке ниже. По справке подобных примеров нет, может не те инструменты использую..