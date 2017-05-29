Как нарисовать линию от хая до лоу? - страница 3
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Ещё можно рисовать при помощи стиля DRAW_COLOR_SECTION - только в таком случае ненужные отрезки нужно будет рисовать цветом clrNONE.
Владимир, спасибо огромное все получилось как я и хотел.
Владимир, спасибо огромное все получилось как я и хотел.
Вот и ладненько :)