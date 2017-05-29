Как нарисовать линию от хая до лоу? - страница 3

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Vladimir Karputov:

Ещё можно рисовать при помощи стиля DRAW_COLOR_SECTION - только в таком случае ненужные отрезки нужно будет рисовать цветом clrNONE.



Владимир, спасибо огромное все получилось как я и хотел.


 
Tango_X:


Владимир, спасибо огромное все получилось как я и хотел.



Вот и ладненько :)
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