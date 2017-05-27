Используете ли вы в своей работе графические схемы?
- Используете ли Вы проекты в MetaEditor ?
- Используете ли вы CExpert при создании роботов?
- Вы используете ордера sell-stop-limit и buy-stop-limit?
Сейчас кину примерчик
Хочу выбор нескольких вариантов. Ну пожалуууйста.
Alexey Volchanskiy:
Сейчас кину примерчик
Сейчас кину примерчик
Чел попросил натаскать его в ООП, предложил ему сделать простейший советник на пересечении мувингов + ADX, я такой делал давно на процедурном и знаю, как там чего. Набросали схему классов, чтобы изначально было ясно, кто за что отвечает.
Вышло вот так, это я сконвертировал .graphml в .jpg
Рисуется в бесплатном yEd https://www.yworks.com/products/yed/download
yEd - Graph Editor
- yWorks, the diagramming company
- www.yworks.com
The latest release of yEd Graph Editor is version yEd 3.17 - Changes Since 3.16.2.1 New Features Added import support for the GraphML file format variants of our commercial yFiles diagramming libraries yFiles for JavaFX (3.x version series) and yFiles for HTML (2.x version series). The 'Find...' command and the 'Select Elements' tool now...
Vladimir Karputov:
Хочу выбор нескольких вариантов. Ну пожалуууйста.
Хочу выбор нескольких вариантов. Ну пожалуууйста.
Ну не даелать же еще одно голосование. Это-то не переделать
А это я делаю уже для себя старую идею, которая часто всплывает на форуме - как компенсировать локом позицию в минусе. Надеюсь, что-то получится )) Тоже нарисовал очень упрощенно алгоритм, чтобы была ясность и план действий. Ну и по классам функционал раскидать опять же. Само собой для хеджа.
Редактор неплохой, очень простой, осваивается за пол-часа. Для целей программирования вполне достаточен и не монструозен, как от MS
Alexey Volchanskiy:
Ну не даелать же еще одно голосование. Это-то не переделать
Ну не даелать же еще одно голосование. Это-то не переделать
Ну и ладно, значит не буду голосовать... А ведь рисую и на бумажках и в голове и Word'e и на планшете ...
Vladimir Karputov:
Ну и ладно, значит не буду голосовать... А ведь рисую и на бумажках и в голове и Word'e и на планшете ...
Ну и ладно, значит не буду голосовать... А ведь рисую и на бумажках и в голове и Word'e и на планшете ...
В Word неудобно, доводилось как-то рисовать, не понравилось. Ну а в голове все программисты схемы составляют )) На бумажках тоже, когда что-то простое и надо быстро.
Ребята , подскажите какой-нибудь бесплатный аналог экселя , чтоб csv пережевывал.....
Rafael Sahibgareev:
Ребята , подскажите какой-нибудь бесплатный аналог экселя , чтоб csv пережевывал.....
Ребята , подскажите какой-нибудь бесплатный аналог экселя , чтоб csv пережевывал.....
Open Office - бесплатный аналог MS Office
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь