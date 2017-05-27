Используете ли вы в своей работе графические схемы? - страница 2
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Иногда рисую.
Использую, как правило, Visio
Иногда рисую.
Использую, как правило, Visio
Да, я с Visio работал, тоже хорош. Просто yEd'а для моих скромных потребностей достаточно. А что у Visio еще выходят новые врсии? Вроде как его прикрыли.
Ребята , подскажите какой-нибудь бесплатный аналог экселя , чтоб csv пережевывал.....
https://www.google.com/intl/ru/sheets/about/
пора учиться пользоваться облачными технологиями ;)
в win 10 бесплатный Office online еще
Никаких графических схем, только списки с отступами, но редко
Я сам до недавнего времени использовал схемы только для обучения программированию. Но недавно делал крупный проект и пришлось заказчику нарисовать такую схему для понимания. Пока рисовал, пришли в голову дельные мысли.
Теперь часто рисую, особенно разбивку на классы, чтобы не сочинять на ходу. Получается быстрее и качественнее. Меньше переделок.
Еще один заглохший проект. Заказчик размахнулся душой, решил брать сигналы и из них формировать супер-пупер-сингалище для личной торговли )) Потом еще подумал и решил, что наймет на работу трейдеров, которые будут торговать через сигналы и тогда уже будет мега-супер-пупер ))
Я сразу сказал - никаких завтраков, делаю подробный технический эскиз проекта, $150
Проект заглох, не начавшись, товарищ сам испугался своих масштабов. Вот, картинка осталась. Сижу вот и думаю, сколько же было таких прожектерских тем...
Если встречается задача, которая явно должна решаться с помощью реляционных бах данных, то на листке рисую схему ссылок полей таблиц, стрелками от поля одной таблицы к полю другой. Очень удобно проверять ссылочную целостность. Простым зачеркиванием стрелок. Пример привести не могу, листки выбрасываются.
Так это же можно делать прямо в Visual Studio, если поставить примочки для MS SQL Server
В работе обязательно надо использовать не только схемы, но и бизнес/системный анализ в целом.
Очень хороша UML-нотация. Поначалу кажется сложной, но если набить руку - графически формулировать мысли очень легко.
Когда рисуешь, например, activity-диаграмму (упрощённо говоря, блок-схему), то выявляешь массу exception-ов. Что своевременно избавляет от иллюзий т.н. happy path.
Любые ошибки, выявленные на этапе проектирования, обходятся дешевле ошибок, выявленных при разработке (или не дай бог, при эксплуатации).
PS. Для отрисовки диаграмм очень хорош Enterprise Architect.