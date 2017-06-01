Рисование объекта
Здравствуйте. Подскажите,хочу чтобы рисовалась стрелка когда value=70 к примеру. Как реализовать? Визуально примерно так:
https://www.mql5.com/ru/docs/objects/objectcreate
- www.mql5.com
Вот у меня происходит ступор. Как в OnCalculate их прорисовать, по заданному значению value, т.е. когда value = заданному числу, нарисовать стрелку.
Лучше создать индикатор с типом рисования DRAW_ARROW и внутри индикатора получить и использовать хэндл от iRSI. Тогда никаких проблем не будет с объектами.
Вот у меня происходит ступор. Как в OnCalculate их прорисовать, по заданному значению value, т.е. когда value = заданному числу, нарисовать стрелку.
Надо в ините вызвать функцию SetIndexBuffer() для добавляемых буферов, в свойствах
индикатора изменить свойства #property indicator_buffers и #property indicator_plots,
перенумеровать буферы, потому-что буферы со стрелкам и должны быть сразу после
буфера с линией.
А дальше догадаетесь...
Надо в ините вызвать функцию SetIndexBuffer() для добавляемых буферов, в свойствах
индикатора изменить свойства #property indicator_buffers и #property indicator_plots,
перенумеровать буферы, потому-что буферы со стрелкам и должны быть сразу после
буфера с линией.
А дальше догадаетесь...
Вот такой гибрид:
На скриншоте индикатор RSI показан просто для сравнения. Сам индикатор "RSI Arrow" рисует только стрелочки в главном окне.
Вот так сделал. А дальше мыслей нет(
Наверно стоит начать с начала. В статьях есть много статей для новичков по программированию индикаторов
Вот пример:RSI Arrow
индикатор берёт данные с iRSI и проверяет преодоление уровней: если преодолён уровень 70 (задаётся в настройках) отображается стрелка (можно задавать любой из шрифта Wingdings), если преодолевается (вниз) уровень 30 (задаётся в настройках) отображается стрелка (можно задавать любой из шрифта Wingdings).
Общий алгоритм: тип рисования индикатора DRAW_ARROW - то есть рисуем объектами из шрифта Wingdings. Внутри используем данные с индикатора iRSI (данные получаем через хендл).
В одном индикаторе не может быть более одного стиля индикатора. Или линии или стрелки (для Вашего примера).
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Здравствуйте. Подскажите,хочу чтобы рисовалась стрелка когда значение к примеру 70