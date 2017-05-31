Хочу обсудить потенциал советника - страница 4

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Я всегда говорил, что те которые торгуют в форексе - как рыбаки, которые только руками показывают размеры своих "пойманных" рыб.

Не верьте никому. Тот который зарабатывает на форексе обязательно покажет свою торговлю в Сигналах.

А сигналы не врут.

 

Вот такая картина получилась со спрэдом 2.

Хорошего мало, но я думаю может оптимизация поможет? Он же оптимизирован под спрэд 1.

Файлы:
StrategyTester.gif  8 kb
zcza1uvfii.PNG  92 kb
 
Maksim Neimerik:

Вот такая картина получилась со спрэдом 2.

Хорошего мало, но я думаю может оптимизация поможет? Он же оптимизирован под спрэд 1.


Оптимизация на исторических данных - это искусство отладки параметров Торговой Системы таким образом, чтобы гарантировать максимальную прибыль в прошлом, и нулевую в будущем.

 
Vitaly Muzichenko:


Оптимизация на исторических данных - это искусство отладки параметров Торговой Системы таким образом, чтобы гарантировать максимальную прибыль в прошлом, и нулевую в будущем.

тоесть ничего из этого не выйдет? Жаль...
 
Vitaly Muzichenko:


Оптимизация на исторических данных - это искусство отладки параметров Торговой Системы таким образом, чтобы гарантировать максимальную прибыль в прошлом, и нулевую в будущем.


Это не правда. Каждый кто выбирает для себя друзей или работника, начинает спрашивать кем он был раньше, где учился, где работал, как ввел себя и изучает прошлое. Таким образом выбирает лучший из них. 

Это и есть оптимизация. Но конечно, это не есть гарантия что он и дальше так поведет себя.

А в торговле стратегию надо проверить не на МТ4, а на МТ5, где есть возможность тестировать на реальных тиках.

И надо выбирать наилучший вариант таким образом, что небольшое изменение входных параметров, не так сильно воздействовал на результаты. Вот такой советник и будет на реале показывать такие-же результаты, как и на тестере.

 
Petros Shatakhtsyan:


Это не правда. Каждый кто выбирает для себя друзей или работника, начинает спрашивать кем он был раньше, где учился, где работал, как ввел себя и изучает прошлое. Таким образом выбирает лучший из них. 

Это и есть оптимизация. Но конечно, это не есть гарантия что он и дальше так поведет себя.

А в торговле стратегию надо проверить не на МТ4, а на МТ5, где есть возможность тестировать на реальных тиках.

И надо выбирать наилучший вариант таким образом, что небольшое изменение входных параметров, не так сильно воздействовал на результаты. Вот такой советник и будет на реале показывать такие-же результаты, как и на тестере.


На МТ4-5 тоже нормально. Специально делаю, чтобы по сформированным барам алгоритмы работали и внутри бара почти ничего не делали (только прибыль контролировали). Тогда можно спокойно по контрольным точкам тестить и оптимизировать, результаты полностью с реалом совпадают. Так что МТ тоже можно пользоваться)
 
Maxim Romanov:

На МТ4-5 тоже нормально. Специально делаю, чтобы по сформированным барам алгоритмы работали и внутри бара почти ничего не делали (только прибыль контролировали). Тогда можно спокойно по контрольным точкам тестить и оптимизировать, результаты полностью с реалом совпадают. Так что МТ тоже можно пользоваться)
Тоже тестю и оптимизирую по ценам открытия М5. Надо только иметь ввиду, что результат по просадке будет немного занижен, по сравнению с режимом по тикам. По тика(реальным) надо тестить пипсующих советников. 
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