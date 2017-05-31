Хочу обсудить потенциал советника - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я всегда говорил, что те которые торгуют в форексе - как рыбаки, которые только руками показывают размеры своих "пойманных" рыб.
Не верьте никому. Тот который зарабатывает на форексе обязательно покажет свою торговлю в Сигналах.
А сигналы не врут.
Вот такая картина получилась со спрэдом 2.
Хорошего мало, но я думаю может оптимизация поможет? Он же оптимизирован под спрэд 1.
Вот такая картина получилась со спрэдом 2.
Хорошего мало, но я думаю может оптимизация поможет? Он же оптимизирован под спрэд 1.
Оптимизация на исторических данных - это искусство отладки параметров Торговой Системы таким образом, чтобы гарантировать максимальную прибыль в прошлом, и нулевую в будущем.
Оптимизация на исторических данных - это искусство отладки параметров Торговой Системы таким образом, чтобы гарантировать максимальную прибыль в прошлом, и нулевую в будущем.
Оптимизация на исторических данных - это искусство отладки параметров Торговой Системы таким образом, чтобы гарантировать максимальную прибыль в прошлом, и нулевую в будущем.
Это не правда. Каждый кто выбирает для себя друзей или работника, начинает спрашивать кем он был раньше, где учился, где работал, как ввел себя и изучает прошлое. Таким образом выбирает лучший из них.
Это и есть оптимизация. Но конечно, это не есть гарантия что он и дальше так поведет себя.
А в торговле стратегию надо проверить не на МТ4, а на МТ5, где есть возможность тестировать на реальных тиках.
И надо выбирать наилучший вариант таким образом, что небольшое изменение входных параметров, не так сильно воздействовал на результаты. Вот такой советник и будет на реале показывать такие-же результаты, как и на тестере.
Это не правда. Каждый кто выбирает для себя друзей или работника, начинает спрашивать кем он был раньше, где учился, где работал, как ввел себя и изучает прошлое. Таким образом выбирает лучший из них.
Это и есть оптимизация. Но конечно, это не есть гарантия что он и дальше так поведет себя.
А в торговле стратегию надо проверить не на МТ4, а на МТ5, где есть возможность тестировать на реальных тиках.
И надо выбирать наилучший вариант таким образом, что небольшое изменение входных параметров, не так сильно воздействовал на результаты. Вот такой советник и будет на реале показывать такие-же результаты, как и на тестере.
На МТ4-5 тоже нормально. Специально делаю, чтобы по сформированным барам алгоритмы работали и внутри бара почти ничего не делали (только прибыль контролировали). Тогда можно спокойно по контрольным точкам тестить и оптимизировать, результаты полностью с реалом совпадают. Так что МТ тоже можно пользоваться)
На МТ4-5 тоже нормально. Специально делаю, чтобы по сформированным барам алгоритмы работали и внутри бара почти ничего не делали (только прибыль контролировали). Тогда можно спокойно по контрольным точкам тестить и оптимизировать, результаты полностью с реалом совпадают. Так что МТ тоже можно пользоваться)