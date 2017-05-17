Как рисовать экспертом ZigZag - страница 2
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Возможно они. Я их сделаю доступными для вызова. А как в советнике с ними поступить чтобы рисовали?
Допустим:
Не, не так. В цикле надо перебирать, как вам выше писали, оба буфера и значение смещения=инкремент цикла. В ЗЗ не на каждом баре значение рабочее, чаще 0.0 будет.
Не, не так. В цикле надо перебирать, как вам выше писали, оба буфера и значение смещения=инкремент цикла. В ЗЗ не на каждом баре значение рабочее, чаще 0.0 будет.
Ага, с этим понятно.
Надеюсь разберусь.
Спасибо))
Обычный зигзаг рисуется по нулевому буферу.
Перебираем его, если содержимое ячейки больше нуля, значит это перелом зигзага. Это и есть бар и цена точки.
Нулевое значение ячейки пропускаем - нет точки зигзага.
...и так весь буфер
...последние две точки могут перерисовываться
...если у зигзага два буфера для точек, тогда нужно определять последовательность этих вершин, кто выше, кто ниже - чтобы правильно нарисовать перелом
...если у зигзага два буфера для точек, тогда нужно определять последовательность этих вершин, кто выше, кто ниже - чтобы правильно нарисовать перелом
Ничего особо не надо определять, в один буфер всегда пишутся вершины, а в другой, соответственно - всегда впадины. Достаточно их в нужном порядке чередовать.
Ничего особо не надо определять, в один буфер всегда пишутся вершины, а в другой, соответственно - всегда впадины.
Буфер типа DRAW_SECTION рисует ZZ одним буфером - проводит линии между ненулевыми точками. Это и есть самый обычный из всех обычных
Там же надо знать время 1 цена 1 и время 2 цена 2
Перебираете (вызываете индикатор) в цикле на глубину в сколько вам надо баров, если значение ненулевое и не EMPTY_VALUE - это экстремум. Само значение - цена, Time[номер бара] - время. В скрипте на 1й странице есть всё что вам нужно. Нашли 3 точки экстремумов - можете нарисовать 2 трендовые линии
Но вообше-то стоит заиметь функцию для расчёта ZZ и вставлять её в советники - это чтобы не вызывать внешний индикатор хрен знает сколько раз
Ничего особо не надо определять, в один буфер всегда пишутся вершины, а в другой, соответственно - всегда впадины. Достаточно их в нужном порядке чередовать.
если определять ничего не нужно, расскажите, что делать когда на одном баре два перелома?
как рисовать линию, сверху-вниз или снизу вверх? ;)
Прежде всего, где вы видели ЗЗ с одним буфером? Классический - с тремя, многие другие - минимум тоже с тремя.
В классическом, из поставки терминала - вершина в 2-м буфере, впадина в 3-м.
Ни дня без бреда, да?
Где угодно и сколько угодно зигзагов с одним буфером. Для рисования зигзага достаточно одного буфера.
Ничего особо не надо определять, в один буфер всегда пишутся вершины, а в другой, соответственно - всегда впадины. Достаточно их в нужном порядке чередовать.
А вы вообще зигзаг видели?
Зигзаг стандартный смотрим нулевой буфер. На барах, где перелом отсутствует, его значение = 0. Перебираем бары и находим отличное от нуля значение. Это цена вершины. Время определяем по номеру бара. Проводим из прошлой вершины в эту ТрендЛинию. Вот мой скрипт, выводящий зигзаг в файл. Где-то скачал и чуть подправил. А зачем рисовать советником, если можно индикатор бросить на график!
А зачем рисовать советником, если можно индикатор бросить на график!
Можно, но каждый индикатор бросать который используется в советнике не весело. Так то он нафиг не нужен в прорисовке, чисто для удобства.
При торговле портфелем есть ложные сигналы и хочется видеть всё что в тренде.
Трендовые линии прорисовываются советником.