Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1080 — установка обязательна
Месяц назад писал в сервис-декс об обнаруженном начиная с билда 1045 баге (заявка #1719796).
Никакой реакции не последовало, а в это билде баг остался.
Баг проявляется под Windows 7 SP1 32bit и заключается в том, что после перезапуска терминала советник не сохраняются на графиках, если он прикреплен к нескольким открытым графикам.
Вышел билд 1080, а баг сохранился.
Пожалуйста, обратите внимание на эту заявку.
Господа вы здесь столько всего наворотили что новичку просто не возможно разобраться в ваших предложениях и условиях Я зарегистрировался и просто хочу зайти на торговую платформу и попробовать поторговать на демо-счёте Но скачать торговую платформу из за ваших заморочек просто не возможно Я понимаю что вы все очень крутые Но если не будет нас новичков и вам будет нечего делать У кого вы будете деньги доить ? Помогите просто зайти на демо-счёт и поучиться
Господа вы здесь столько всего наворотили что новичку просто не возможно разобраться в ваших предложениях и условиях Я зарегистрировался и просто хочу зайти на торговую платформу и попробовать поторговать на демо-счёте Но скачать торговую платформу из за ваших заморочек просто не возможно Я понимаю что вы все очень крутые Но если не будет нас новичков и вам будет нечего делать У кого вы будете деньги доить ? Помогите просто зайти на демо-счёт и поучиться
Можно и здесь.
Прилетело обновление - перестал запускаться metatrader. Программа крашится при большом числе открытых окон
Посмотрите что пишется в логах, пожалуйста.
Также желательно написать в сервисдеск с техническими деталями.
Посмотрите что пишется в логах, пожалуйста.
Также желательно написать в сервисдеск с техническими деталями.
А в логах ничего нет особенного, вот последние записи перед вылетом
2 17:45:24.295 Custom indicator TMMA_Long EURSEK,H4: loaded successfully
2 17:45:24.307 Custom indicator HMA_of_TMMA_Short EURSEK,H4: loaded successfully
2 17:45:24.326 Custom indicator TDI-RSI-Dz-VHF_Adaptive_Alerts EURSEK,H4: loaded successfully
2 17:45:24.337 Expert money_manager_ea EURSEK,H4: loaded successfully
Попробуйте удалить эти индикаторы и эксперты.
Возможно, что кто-то из них крушит терминал.
Попробуйте удалить эти индикаторы и эксперты.
Возможно, что кто-то из них крушит терминал.
Да это понятно, что какой-то индикатор крушит, удалил теперь голый терминал :) в сервис деск написал
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Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1080 — установка обязательна
12 мая 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 4, мы настоятельно рекомендуем его установить.
Месяц назад Microsoft выпустила большое обновление операционной системы Windows 10 Creators Update (версия 1703). После его установки у некоторых пользователей перестали запускаться MQL4-программы. В новой версии платформы MetaTrader 4 build 1080 эта проблема исправлена. Советники и индикаторы будут корректно запускаться на графиках, повторная компиляция в новом MetaEditor при этом не потребуется.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.