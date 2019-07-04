Скрипт или индикатор синусоиды на графике

Новый комментарий
 

Добрый день.

может есть у кого скрипт или индикатор, который бы нанес синусоиду на график цены ?

и чтобы можно было бы менять параметры синусоиды

 
Roman Kutemov:

Добрый день.

может есть у кого скрипт или индикатор, который бы нанес синусоиду на график цены ?

и чтобы можно было бы менять параметры синусоиды

был где-то скрипт который строил офф-лайн чарт синусоиды
 
Roman Kutemov:

Добрый день.

может есть у кого скрипт или индикатор, который бы нанес синусоиду на график цены ?

и чтобы можно было бы менять параметры синусоиды


Хм, что-то новенькое. Это что-то такого:

Синусоида, график MetaTrader 5

А как это должно работать? То есть, что будет с синусоидой, если график сместиться (влево/вверх/вниз)?

 
Vladimir Karputov:


Хм, что-то новенькое. Это что-то такого:

А как это должно работать? То есть, что будет с синусоидой, если график сместиться (влево/вверх/вниз)?

а мы его можем уменьшить  в масштабе, чтобы синусоида крупная была.

я не знаю как это будет, просто хотел посмотреть ))

 
Можно одним отрезком прямой линии задать координаты, амплитуду и фазу синусоиды:
Чем больше угол наклона  - тем меньше частота синусоиды.
Чем больше по высоте отрезок - тем больше амплитуда.
Чем выше нижняя точка отрезка - тем выше сама синусоида.
Чем правее левая точка отрезка - тем больше сдвиг по фазе.

Обрабатывать событие ручного изменения отрезка прямой линии и перестраивать синусоиду.
В общем при желании можно реализовать некий аналог стандартного фиббоначи - только это будет синусоида.
 

Попробуйте этот скрипт:

Файлы:
Sine_wave.mq5  9 kb
 
Sergey Dzyublik:
Можно одним отрезком прямой линии задать координаты, амплитуду и фазу синусоиды:
Чем больше угол наклона  - тем меньше частота синусоиды.
Чем больше по высоте отрезок - тем больше амплитуда.
Чем выше нижняя точка отрезка - тем выше сама синусоида.
Чем правее левая точка отрезка - тем больше сдвиг по фазе.

Обрабатывать событие ручного изменения отрезка прямой линии и перестраивать синусоиду.
В общем при желании можно реализовать некий аналог стандартного фиббоначи - только это будет синусоида.

а можно сначала просто синусоиду ?

горизонтальными линиями ограничиваем амплитуду, вертикальными меняем период.

 
Vladimir Karputov:

Попробуйте этот скрипт:

анимация прикольная ))

а как управлять этим ?

 
Roman Kutemov:

анимация прикольная ))

а как управлять этим ?


Пока никак :). Это болванка - заготовка.
 
Vladimir Karputov:

Пока никак :). Это болванка - заготовка.
Владимир, добрый день. 
Доделайте, пожалуйста, индикатор. 
 
Roman Kutemov:
Владимир, добрый день. 
Доделайте, пожалуйста, индикатор. 

Два года прошло. Я уже не помню что там было.

123
Новый комментарий