Скрипт или индикатор синусоиды на графике
Добрый день.
может есть у кого скрипт или индикатор, который бы нанес синусоиду на график цены ?
и чтобы можно было бы менять параметры синусоиды
Добрый день.
может есть у кого скрипт или индикатор, который бы нанес синусоиду на график цены ?
и чтобы можно было бы менять параметры синусоиды
Хм, что-то новенькое. Это что-то такого:
А как это должно работать? То есть, что будет с синусоидой, если график сместиться (влево/вверх/вниз)?
Хм, что-то новенькое. Это что-то такого:
А как это должно работать? То есть, что будет с синусоидой, если график сместиться (влево/вверх/вниз)?
а мы его можем уменьшить в масштабе, чтобы синусоида крупная была.
я не знаю как это будет, просто хотел посмотреть ))
Чем больше угол наклона - тем меньше частота синусоиды.
Чем больше по высоте отрезок - тем больше амплитуда.
Чем выше нижняя точка отрезка - тем выше сама синусоида.
Чем правее левая точка отрезка - тем больше сдвиг по фазе.
Обрабатывать событие ручного изменения отрезка прямой линии и перестраивать синусоиду.
В общем при желании можно реализовать некий аналог стандартного фиббоначи - только это будет синусоида.
Попробуйте этот скрипт:
Можно одним отрезком прямой линии задать координаты, амплитуду и фазу синусоиды:
Чем больше угол наклона - тем меньше частота синусоиды.
Чем больше по высоте отрезок - тем больше амплитуда.
Чем выше нижняя точка отрезка - тем выше сама синусоида.
Чем правее левая точка отрезка - тем больше сдвиг по фазе.
Обрабатывать событие ручного изменения отрезка прямой линии и перестраивать синусоиду.
В общем при желании можно реализовать некий аналог стандартного фиббоначи - только это будет синусоида.
а можно сначала просто синусоиду ?
горизонтальными линиями ограничиваем амплитуду, вертикальными меняем период.
анимация прикольная ))
а как управлять этим ?
Пока никак :). Это болванка - заготовка.
Пока никак :). Это болванка - заготовка.
Владимир, добрый день.
Два года прошло. Я уже не помню что там было.
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Добрый день.
может есть у кого скрипт или индикатор, который бы нанес синусоиду на график цены ?
и чтобы можно было бы менять параметры синусоиды