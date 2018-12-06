Скрипт для экспорта котировок в эксель

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Добрый день.
Может есть у кого, 
Ищу скрипт или индикатор, чтобы переносил в эксель данные по выбранным парам в столбики цены клозе? 
 
Roman Kutemov:
Добрый день.
Может есть у кого, 
Ищу скрипт или индикатор, чтобы переносил в эксель данные по выбранным парам в столбики цены клозе? 

Tools - History Center - Export


 
Maxim Kuznetsov:

Tools - History Center - Export


Так это мы по одной паре перенесём все данные. 
Мне нужны только клозе по нескольким парам. 
 
Может есть у кого похожий скрипт, скиньте я переделать попробую. 
 
Roman Kutemov:
Может есть у кого похожий скрипт, скиньте я переделать попробую. 

написано "с руки", не проверялось. Проверки добавить по вкусу

fd=FileOpen("котиры.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);

int total=iBars(_Symbol,_Period);

for(i=total-1;i>=0;i++) {

   datetime tim=iTime(_Symbol,_Period,i);
   double CUR=iClose(_Symbol,_Period,i);

   double NZD=iClose("NZDUSD",_Period,iBarShift("NZDUSD",_Period,tim));
   double XAG=iClose("XAGUSD",_Period,iBarShift("XAGUSD",_Period,tim));

  ....

  FileWrite(fd, TimeToString(tim),DoubleToString(CUR),DoubleToString(NZD),DoubleToString(XAG),....);

}

FileClose(fd);

 
Maxim Kuznetsov:

написано "с руки", не проверялось. Проверки добавить по вкусу

fd=FileOpen("котиры.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);

int total=iBars(_Symbol,_Period);

for(i=total-1;i>=0;i++) {

   datetime tim=iTime(_Symbol,_Period,i);
   double CUR=iClose(_Symbol,_Period,i);

   double NZD=iClose("NZDUSD",_Period,iBarShift("NZDUSD",_Period,tim));
   double XAG=iClose("XAGUSD",_Period,iBarShift("XAGUSD",_Period,tim));

  ....

  FileWrite(fd, TimeToString(tim),DoubleToString(CUR),DoubleToString(NZD),DoubleToString(XAG),....);

}

FileClose(fd);

Благодарю 
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