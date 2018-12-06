Скрипт для экспорта котировок в эксель
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- Скрипты: Экспорт истории котировок
- Скрипт или индикатор синусоиды на графике
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Может есть у кого похожий скрипт, скиньте я переделать попробую.
написано "с руки", не проверялось. Проверки добавить по вкусу
fd=FileOpen("котиры.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
int total=iBars(_Symbol,_Period);
for(i=total-1;i>=0;i++) {
datetime tim=iTime(_Symbol,_Period,i);
double CUR=iClose(_Symbol,_Period,i);
double NZD=iClose("NZDUSD",_Period,iBarShift("NZDUSD",_Period,tim));
double XAG=iClose("XAGUSD",_Period,iBarShift("XAGUSD",_Period,tim));
....
FileWrite(fd, TimeToString(tim),DoubleToString(CUR),DoubleToString(NZD),DoubleToString(XAG),....);
}
FileClose(fd);
написано "с руки", не проверялось. Проверки добавить по вкусу
fd=FileOpen("котиры.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
int total=iBars(_Symbol,_Period);
for(i=total-1;i>=0;i++) {
datetime tim=iTime(_Symbol,_Period,i);
double CUR=iClose(_Symbol,_Period,i);
double NZD=iClose("NZDUSD",_Period,iBarShift("NZDUSD",_Period,tim));
double XAG=iClose("XAGUSD",_Period,iBarShift("XAGUSD",_Period,tim));
....
FileWrite(fd, TimeToString(tim),DoubleToString(CUR),DoubleToString(NZD),DoubleToString(XAG),....);
}
FileClose(fd);
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