MetaQuotes Software на Moscow Financial Expo 2017
Ну вот и дождались :) Приду .
С тебя селфи с Ренатом и Вячеславом.
Если они не будут против, конечно. ;)
С тебя селфи с Ренатом и Вячеславом.
Если они не будут против, конечно. ;)
Их не будет скорей всего ,вот кто будет
|13:30 — 14:15
|Почему MetaTrader 5 — лучшая мультирыночная платформа для трейдеров
Денис Козлов, менеджер по продажам компании MetaQuotes Software
Светлана Куликова, менеджер по продажам компании MetaQuotes Software
PS. Если кто придёт - обратите внимание на время проведения презентации
Это сама гостиница, и один из холлов
А здесь я застал Дениса и Светлану за подготовкой к презентации
Перед началом презентации Зал «Толстой»
Сама презентация - с всех ракурсов не смог снять ,дабы не привлекать внимание, своей ходьбой во время презентации по всему залу :)
Трейдер - 85 лет , "в торговле все возрасты покорны" ,торгует исключительно на MetaTrader 5
Сама выставка ,не вся
мдаааа. народу мало...видимо не знакомы с тем, как бизнес надо делать...
мдаааа. народу мало...
Так в обеденный перерыв фоткал ,на таких выставках с утра до обеда не протолкнуться ,не было времени на всю выставку
Предлагаю участникам форума (кто может,по возможности) встречаться на таких выставках . Время на презентацию ,и ответов на вопросы - всегда ограниченно ,но после ,можно пообщаться в кулуарах ,с посетителями данного мероприятия ,проконсультировать, рассказать как мы здесь живём ,чем занимаемся .
Предлагаю участникам форума (кто может,по возможности) встречаться на таких выставках . Время на презентацию ,и ответов на вопросы - всегда ограниченно ,но после ,можно пообщаться в кулуарах ,с посетителями данного мероприятия ,проконсультировать, рассказать как мы здесь живём ,чем занимаемся .
поддерживаю, и нужно ввести режим видеоконференции для тех кто по каким то причинам не сможет приехать, но удаленно сможет принять участие ))
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Компания MetaQuotes Software Corp. расскажет о своих последних новинках на Moscow Financial Expo 2017. Выставка состоится 28-29 апреля в гостинице «Рэдиссон Славянская» и соберет более 30 компаний и 3 000 посетителей. Ключевые темы мероприятия: трейдинг и инвестирование, платежные системы, финансовые технологии и ПО.
В первый день выставки в зале «Толстой» мы проведем презентацию «Почему MetaTrader 5 — лучшая мультирыночная платформа для трейдеров». Особое внимание будет уделено последним изменениям в торговой платформе, обновленным сервисам и преимуществам MetaTrader 5. Интерес к платформе нового поколения со стороны индустрии не снижается — лидеры индустрии активно переходят на MetaTrader 5, предлагая трейдерам самый передовой продукт для торговли на любом финансовом рынке. Такая миграция порождает вопросы у пользователей платформы — на FinExpo можно будет услышать ответы на них из первых уст.
Вход на Moscow Financial Expo 2017 бесплатный, зарегистрироваться можно на главной странице официального сайта выставки.
Moscow Financial Expo 2017
28-29 апреля 2017 года
Москва, пл. Европы, д. 2
Гостиница «Radisson Славянская»