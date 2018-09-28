MetaQuotes Software на Moscow Financial Expo 2017

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Компания MetaQuotes Software Corp. расскажет о своих последних новинках на Moscow Financial Expo 2017. Выставка состоится 28-29 апреля в гостинице «Рэдиссон Славянская» и соберет более 30 компаний и 3 000 посетителей. Ключевые темы мероприятия: трейдинг и инвестирование, платежные системы, финансовые технологии и ПО.

В первый день выставки в зале «Толстой» мы проведем презентацию «Почему MetaTrader 5 — лучшая мультирыночная платформа для трейдеров». Особое внимание будет уделено последним изменениям в торговой платформе, обновленным сервисам и преимуществам MetaTrader 5. Интерес к платформе нового поколения со стороны индустрии не снижается — лидеры индустрии активно переходят на MetaTrader 5, предлагая трейдерам самый передовой продукт для торговли на любом финансовом рынке. Такая миграция порождает вопросы у пользователей платформы — на FinExpo можно будет услышать ответы на них из первых уст.

MetaQuotes Software на Moscow Financial Expo 2017

Вход на Moscow Financial Expo 2017 бесплатный, зарегистрироваться можно на главной странице официального сайта выставки.

Moscow Financial Expo 2017
28-29 апреля 2017 года
Москва, пл. Европы, д. 2
Гостиница «Radisson Славянская»

 
Ну вот и дождались :)   Приду . 
 
Server Muradasilov:
Ну вот и дождались :)   Приду .

С тебя селфи с Ренатом и Вячеславом.
Если они не будут против, конечно. ;)
 
Andrey Dik:

С тебя селфи с Ренатом и Вячеславом.
Если они не будут против, конечно. ;)


Их не будет скорей всего ,вот кто будет 

13:30 — 14:15Почему MetaTrader 5 — лучшая мультирыночная платформа для трейдеров
Денис Козлов, менеджер по продажам компании MetaQuotes Software
Светлана Куликова, менеджер по продажам компании MetaQuotes Software



PS. Если кто придёт - обратите внимание на время проведения презентации 

 
А нельзя будет после выставки как-то презентацию просмотреть?
 
поддерживаю, еще бы ссылку на видео и фотоматериалы сюда запостили для тех, кто находится не в Москве и посетить мероприятие не сможет ))
 

Это сама гостиница, и один из холлов




 




А  здесь я застал Дениса и Светлану за подготовкой к презентации


 




Перед началом презентации   Зал «Толстой»





Сама презентация - с всех ракурсов не смог снять ,дабы не привлекать внимание, своей ходьбой во время презентации по всему залу :) 



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Трейдер -  85 лет ,  "в торговле все возрасты покорны"  ,торгует исключительно на MetaTrader 5  





Сама выставка ,не вся 



 

мдаааа. народу мало...

видимо не знакомы с тем, как бизнес надо делать...
 
Renat Akhtyamov:

мдаааа. народу мало...


Так  в обеденный перерыв фоткал ,на таких выставках с утра до обеда не протолкнуться ,не было времени на всю выставку 
 

Предлагаю участникам форума (кто может,по возможности) встречаться на таких выставках .  Время на презентацию ,и ответов на вопросы - всегда ограниченно ,но после ,можно пообщаться в кулуарах ,с посетителями данного мероприятия ,проконсультировать, рассказать как мы здесь живём ,чем занимаемся . 

 
Server Muradasilov:

Предлагаю участникам форума (кто может,по возможности) встречаться на таких выставках .  Время на презентацию ,и ответов на вопросы - всегда ограниченно ,но после ,можно пообщаться в кулуарах ,с посетителями данного мероприятия ,проконсультировать, рассказать как мы здесь живём ,чем занимаемся . 


поддерживаю, и нужно ввести режим видеоконференции для тех кто по каким то причинам не сможет приехать, но удаленно сможет принять участие ))
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