Сигналы - нет инструмента для выбора - страница 2
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Но в итоге потеряешь больше чем заработал за все время. А ты этого похоже не понимаешь.
почему не понимаю?
понимаю, потому мартин и не использую
Лично мне он не нужен. Основной мой мессадж в том, что если не изменить официальный рейтинг, то в течении года основная масса подписчиков будет слита и уйдет с сервиса.
Тут же никому не интересна адекватная доходность, если меньше 1000%, никто не подпишится, в этом суть. У каждого сервиса своя целевая аудитория. Тут аудитория самая массовая, поэтому все будет нормально, подписчиков не станет меньше, их число будет только рости.
И перейдут к другому поставщику сигналов, основанному все на том же мартингейле
Тут же никому не интересна адекватная доходность, если меньше 1000%, никто не подпишится, в этом суть. У каждого сервиса своя целевая аудитория. Тут аудитория самая массовая, поэтому все будет нормально, подписчиков не станет меньше, их число будет только рости.
Теория вероятности знаком? В казино тоже можно быстро поднять, но никто в здравом уме не пытается на казино заработать.
ты таки подписан ))
а говоришь в здравом уме никто не пытается в казино заработать ))
ты таки подписан ))
а говоришь в здравом уме никто не подпишется ))
И да и нет. Я подписан на несколько сигналов, но просто наблюдаю за ними, а не копирую.
Вообще-то сейчас их смех как мало. Хотя сервис работает уже давно. И конкурирующие сервисы ПАММы значительно проще и удобнее для использования. Так что ваша уверенность ничем не обоснована.
На паммах тоже не так много людей сидит. Если придти в дц на букву а, то там продадут памм, они не будут агитировать за сигналы. Люди пользуются тем, что им продают, сам никто никуда не подписывается. Будут продавать сигналы активнее-подписчиков станет больше. Продают сигналы дц, у которых памм сервиса нет или подобного.
Вы смотрите один ДЦ, а на самом деле их много с ПАММ-ами. В ПАММах народу больше. А сигналы сервис единый глобальный и потенциально более массовый. Так где же подписчики, текущее число подписчиков сигналов просто смешное. Я же предупреждаю о том, что сервис даже этих потеряет при такой политике.