Сигналы - нет инструмента для выбора - страница 2

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Vadim Baklanov:
Но в итоге потеряешь больше чем заработал за все время. А ты этого похоже не понимаешь.

почему не понимаю?

понимаю, потому мартин и не использую

 
Vadim Baklanov:
Лично мне он не нужен. Основной мой мессадж в том, что если не изменить официальный рейтинг, то в течении года основная масса подписчиков будет слита и уйдет с сервиса.
И перейдут к другому поставщику сигналов, основанному все на том же мартингейле
Тут же никому не интересна адекватная доходность, если меньше 1000%, никто не подпишится, в этом суть. У каждого сервиса своя целевая аудитория. Тут аудитория самая массовая, поэтому все будет нормально, подписчиков не станет меньше, их число будет только рости.
[Удален]  
Maxim Romanov:
И перейдут к другому поставщику сигналов, основанному все на том же мартингейле
Тут же никому не интересна адекватная доходность, если меньше 1000%, никто не подпишится, в этом суть. У каждого сервиса своя целевая аудитория. Тут аудитория самая массовая, поэтому все будет нормально, подписчиков не станет меньше, их число будет только рости.
Вообще-то сейчас их смех как мало. Хотя сервис работает уже давно. И конкурирующие сервисы ПАММы значительно проще и удобнее для использования. Так что ваша уверенность ничем не обоснована.
 
Vadim Baklanov:
Теория вероятности знаком? В казино тоже можно быстро поднять, но никто в здравом уме не пытается на казино заработать.

ты таки подписан ))

а говоришь в здравом уме никто не пытается в казино заработать ))


[Удален]  
Alexandr Bryzgalov:

ты таки подписан ))

а говоришь в здравом уме никто не подпишется ))

И да и нет. Я подписан на несколько сигналов, но просто наблюдаю за ними, а не копирую. Поэтому меня нельзя брать как пример.
 
Vadim Baklanov:
И да и нет. Я подписан на несколько сигналов, но просто наблюдаю за ними, а не копирую.
а, ну если так.
 
Vadim Baklanov:
Вообще-то сейчас их смех как мало. Хотя сервис работает уже давно. И конкурирующие сервисы ПАММы значительно проще и удобнее для использования. Так что ваша уверенность ничем не обоснована.
На паммах тоже не так много людей сидит. Если придти в дц на букву а, то там продадут памм, они не будут агитировать за сигналы. Люди пользуются тем, что им продают, сам никто никуда не подписывается. Будут продавать сигналы активнее-подписчиков станет больше. Продают сигналы дц, у которых памм сервиса нет или подобного.
[Удален]  
Maxim Romanov:
На паммах тоже не так много людей сидит. Если придти в дц на букву а, то там продадут памм, они не будут агитировать за сигналы. Люди пользуются тем, что им продают, сам никто никуда не подписывается. Будут продавать сигналы активнее-подписчиков станет больше. Продают сигналы дц, у которых памм сервиса нет или подобного.
Вы смотрите один ДЦ, а на самом деле их много с ПАММ-ами. В ПАММах народу больше. А сигналы сервис единый глобальный и потенциально более массовый. Так где же подписчики, текущее число подписчиков сигналов просто смешное.
 
Vadim Baklanov:
Вы смотрите один ДЦ, а на самом деле их много с ПАММ-ами. В ПАММах народу больше. А сигналы сервис единый глобальный и потенциально более массовый. Так где же подписчики, текущее число подписчиков сигналов просто смешное. Я же предупреждаю о том, что сервис даже этих потеряет при такой политике.
Так я же говорю о том, что его продают недостаточно. Паммы продают Дц, в которых есть паммы. А сигналы продают те, у кого нет паммов и то не все, вот поэтому так мало. Хотя на паммах сидят все те-же мартины и усреднители. Причина в том, что люди любят 1000%, а такую доходность нормальными методами сложно обеспечить. Хотя мне рейтиг тоже не нравится на сигналах.
[Удален]  
Ну так а я считаю, что ко всему еще и теряют подписчиков ориентируя приходящих на заведомо сливные сигналы.
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