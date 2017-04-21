Свечной анализ - мнения.
Добрый день.
Хотел поинтересоваться, кто в торговле/автоторговле использует свечной анализ? Ваше отношение и оценка эффективности известных паттернов.
Спасибо
- Кто-нибудь торгует на абсолютно чистом графике (без индикаторов)
- Безиндикаторная торговля.
- EURUSD - Тенденции, прогнозы и следствия (Часть № 2)
Использую. Эффективность зависит от принципов работы. Можно с одним и тем же паттерном получить разные результаты (в зависимости от метода входа, работы с открытой сделкой, методов выхода, разные валютные пары, таймфреймы и т.д.).
Пост по теме.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/691706
Пост по теме.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/691706
Горизонталь. Прайс экшен.
- 2017.03.30
- Maksim Levashov
- www.mql5.com
Сегодня я предлагаю рассмотреть горизонтали как базовые зоны интереса на форекс.Зона интереса - зона где есть вероятность разворота цены, что используется трейдерами как место для входа в рынок.Для...
Вполне занятный и доходчиво о нём рассказывает Стивен Нисон "За гранью японских свечей"
Почти бесполезен. возможно использование на малых ТФ в комбинации с другими методами. На больших ТФ скрывается внутренняя структура свечи, и однозначный вывод о реальном направлении движения сделать невозможно. Скажем, за прекрасной зеленой свечой вполне может скрываться флэт. А комбинация свечей вполне может оказаться вовсе не тем, чем кажется.
MaksGroup:
Добрый день.
Добрый день.
Хотел поинтересоваться, кто в торговле/автоторговле использует свечной анализ? Ваше отношение и оценка эффективности известных паттернов.
Спасибо
Свечи - очень грубая дискретизация процесса изменения цены, искусственно привязанная к временным меткам. Они возможно были актуальны для уменьшения количества вычислений в 16 веке, но сейчас их использование по меньшей мере странно.
поиграться можно - 50 на 50.)) У разных брокеров разные свечные фигуры. Зависит от времени открытия . Сравните буржуинских брокеров и *наших*- разница всегда есть ))
Нормально.
Есть советник, работает с 2000 года, звезд с неба не хватает, просадки бывают, но по итогам каждого года - постоянно в небольшой плюс.
George Merts:
Есть советник, работает с 2000 года, звезд с неба не хватает, просадки бывают, но по итогам каждого года - постоянно в небольшой плюс.
Нормально.
Есть советник, работает с 2000 года, звезд с неба не хватает, просадки бывают, но по итогам каждого года - постоянно в небольшой плюс.
Он у Вас на реале работает с 2000 года? Или в тестере "работает"?
Yury Kirillov:
Свечи - очень грубая дискретизация процесса изменения цены, искусственно привязанная к временным меткам. Они возможно были актуальны для уменьшения количества вычислений в 16 веке, но сейчас их использование по меньшей мере странно.
Свечи - очень грубая дискретизация процесса изменения цены, искусственно привязанная к временным меткам. Они возможно были актуальны для уменьшения количества вычислений в 16 веке, но сейчас их использование по меньшей мере странно.
есть такой минус.
Yuriy Asaulenko:
Почти бесполезен. возможно использование на малых ТФ в комбинации с другими методами. На больших ТФ скрывается внутренняя структура свечи, и однозначный вывод о реальном направлении движения сделать невозможно. Скажем, за прекрасной зеленой свечой вполне может скрываться флэт. А комбинация свечей вполне может оказаться вовсе не тем, чем кажется.
Почти бесполезен. возможно использование на малых ТФ в комбинации с другими методами. На больших ТФ скрывается внутренняя структура свечи, и однозначный вывод о реальном направлении движения сделать невозможно. Скажем, за прекрасной зеленой свечой вполне может скрываться флэт. А комбинация свечей вполне может оказаться вовсе не тем, чем кажется.
это можно обойти. Переходите на малые ТФ и вот она - внутренняя структура свечи.
Yuriy Asaulenko:
Почти бесполезен. возможно использование на малых ТФ в комбинации с другими методами. На больших ТФ скрывается внутренняя структура свечи, и однозначный вывод о реальном направлении движения сделать невозможно. Скажем, за прекрасной зеленой свечой вполне может скрываться флэт. А комбинация свечей вполне может оказаться вовсе не тем, чем кажется.
Почти бесполезен. возможно использование на малых ТФ в комбинации с другими методами. На больших ТФ скрывается внутренняя структура свечи, и однозначный вывод о реальном направлении движения сделать невозможно. Скажем, за прекрасной зеленой свечой вполне может скрываться флэт. А комбинация свечей вполне может оказаться вовсе не тем, чем кажется.
Все зависит от потребностей. Если мне безразлично, что именно происходит внутри свечи и интересует только пиковое значение, то почему бы и нет? Пик внутри свечи пиком и останется - на любом таймфрейме!!!
Что же касается паттернов - тут абсолютно согласен, что "комбинация свечей вполне может оказаться вовсе не тем, чем кажется" - видел сам, что происходит, когда на графике изменяешь временную зону
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