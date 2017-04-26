Build 1571. Terminal exit initiated
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- Мигают цифровые данные индикатора
Две версии:
- Я ненароком закрыл - вероятность 5%
- Терминал сам глюкнул - вероятность 95%.
А когда соглашаешься с вопросом:
Vladimir Karputov:
"Мол, уверен ли ты человек в своих действиях и реально ли ты желаешь закрыть этот терминал?"
должно выпрыгнуть следующее окно с подтверждением что совсем с ума не спятил:-)))
И когда действительно сойдёшь с ума от последовательности повторяющихся вопросов, разбей комп и ступай прямиком в психушку.
Что даст этот вопрос??? Ну появилось окно с подтверждением и становишься в ступор: "Как это я нажал закрытие???". Только при нормальной попытке будет раздражать. Я буду для себя интерпретировать такое подтверждение моих действий примерно так: "А не идиот-ли ты? Сам закрываешь, или у тебя ручки шаловливые?".
Terminal MetaTrader 5 x64 build 1589 started (MetaQuotes Software Corp.) Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 5018 / 8077 Mb, HDD: 322107 / 475588 Mb, GMT+02:00 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\43B472C43247368C5B97C7F22A1AE963
Снова повторилась ситуация. Компьютер работал всю ночь. Утром посмотрел - нигде нет терминала - (в панели задач его не было). Запустил терминал и вот такой лог за 26.04 (из вкладки "Журнал"):
EP 1 01:01:28.170 Network '5198335': connection to RoboForex-MetaTrader 5 lost HD 0 01:01:32.849 Network '5198335': authorized on RoboForex-MetaTrader 5 through Europe #4 (ping: 59.46 ms) OQ 0 01:01:32.849 Network '5198335': previous successful authorization performed from 178.165.123.77 on 2017.04.25 11:41:37 PR 0 01:01:33.010 Network '5198335': terminal synchronized with RoboForex (CY) Ltd. CO 0 01:01:33.010 Network '5198335': trading has been enabled - hedging mode RK 1 01:17:07.148 Network '5198335': connection to RoboForex-MetaTrader 5 lost QS 0 01:17:16.704 Network '5198335': authorized on RoboForex-MetaTrader 5 through Europe #4 (ping: 59.46 ms) PM 0 01:17:16.704 Network '5198335': previous successful authorization performed from 178.165.123.77 on 2017.04.26 01:01:33 KN 0 01:17:16.910 Network '5198335': terminal synchronized with RoboForex (CY) Ltd. GH 0 01:17:16.911 Network '5198335': trading has been enabled - hedging mode LQ 0 05:22:22.039 Network '5198335': scanning network for access points IO 0 07:19:50.567 Terminal exit initiated DS 0 07:19:50.571 Terminal stopped QG 0 07:20:15.932 Terminal MetaTrader 5 x64 build 1589 started (MetaQuotes Software Corp.) QR 0 07:20:15.935 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 4962 / 8077 Mb, HDD: 322012 / 475588 Mb, GMT+02:00 EF 0 07:20:15.935 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\43B472C43247368C5B97C7F22A1AE963 PD 0 07:20:18.588 Network '5198335': authorized on RoboForex-MetaTrader 5 through Russia (ping: 70.80 ms) ES 0 07:20:18.588 Network '5198335': previous successful authorization performed from 178.165.123.77 on 2017.04.26 05:23:07
Смущают эти строки. Выглядит так, как будто терминал всё-таки работал, но на панели задач его не было видно. И вот какие странности. Из истории торгов вижу, что сработал отложенный ордер:
но в журнале за 26.04 этого нет.
В итоге:
- в 05:36:46 сработал отложенный ордер, но его нет в журнале терминала - такое может быть только в одном случае - терминал не подключён к сети (или выгрузился).
- но когда я запустил терминал в 07:19:50, то в журнале получил строки - такое ощущение, что терминал всё-таки был в оперативной памяти, но без признаков жизни.
На данный момент добавил в советник в OnInit() код отсылки Push
//--- if(notification) { string text="INIT_SUCCEEDED"; SendNotification(text); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
и в OnDeinit() код отсылки Push
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- if(notification) { string text=""; switch(reason) { case REASON_PROGRAM: text="REASON_PROGRAM"; break; case REASON_REMOVE: text="REASON_REMOVE"; break; case REASON_RECOMPILE: text="REASON_RECOMPILE"; break; case REASON_CHARTCHANGE: text="REASON_CHARTCHANGE"; break; case REASON_CHARTCLOSE: text="REASON_CHARTCLOSE"; break; case REASON_PARAMETERS: text="REASON_PARAMETERS"; break; case REASON_ACCOUNT: text="REASON_ACCOUNT"; break; case REASON_TEMPLATE: text="REASON_TEMPLATE"; break; case REASON_INITFAILED: text="REASON_INITFAILED"; break; case REASON_CLOSE: text="REASON_CLOSE"; break; default: text="NON REASON"; break; } SendNotification(text); } }
может это прояснит хоть немного, что именно происходит с терминалом.
Две версии:
- Я ненароком закрыл - вероятность 5%
- Терминал сам глюкнул - вероятность 95%.
А я давно собирался об этом писать. Иногда нажимаешь не на тот крестик, а крестик терминала и он без предупреждения закрывается.
Интересно что этот вопрос до сих пор не решен.
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