Как торговать только в плюс? - страница 3

Новый комментарий
 
Victor Ziborov:

Мне кажется (по ощущениям), теряют деньги на форексе бОльшее количество людей, чем 98%. Кажется, умеющих зарабатывать - 0.5% или меньше. Остальным только кажется, что они успешные трейдеры, но наступит момент истины (момент Ха), и они сольются. Как торговать только в плюс? Нужно не ставить SL. Таких трейдеров - очень много - посмотрите пункт меню Сигналы. Eсли не ставить SL, то минус будет только один - в самом конце - он называется Stop out или Margin call. Где выход из этого? Известно где: ставить маленький СЛ и большой ТП, но так торговать - это высший пилотаж, не всякому дано (мне пока не дано).

Угу, и будет срабатывать маленький СЛ вместо большого ТП )))
 
Alexey Volchanskiy:
Угу, и будет срабатывать маленький СЛ вместо большого ТП )))

Если входы ювелирные, то это как раз и есть успешная стратегия. Ведь для ее реализации можно прибыльно торговать и с вероятностью успеха намного ниже 50%.

[Удален]  

Полностью поддерживаю Алексея.

Если исходить из равно вероятности события, лосей наловите достаточно для получения звания Лучшего охотника на лосей...

 
Victor Ziborov:

Мне кажется (по ощущениям), теряют деньги на форексе бОльшее количество людей, чем 98%. Кажется, умеющих зарабатывать - 0.5% или меньше. Остальным только кажется, что они успешные трейдеры, но наступит момент истины (момент Ха), и они сольются. Как торговать только в плюс? Нужно не ставить SL. Таких трейдеров - очень много - посмотрите пункт меню Сигналы. Eсли не ставить SL, то минус будет только один - в самом конце - он называется Stop out или Margin call. Где выход из этого? Известно где: ставить маленький СЛ и большой ТП, но так торговать - это высший пилотаж, не всякому дано (мне пока не дано).

Маржинкол и стопаут - два разных события. Сначала маржинкол - звонок брокера с требованием освободить средства или пополнить счёт во избежание наступления стопаута - принудительного закрытия убыточных позиций для высвобождения средств.
Вы же их приравняли.
 Общим стопом выступает только стопаут.
 
Evgeny Belyaev:

А как определить дно или вершину? У меня с этим бывают сложности. Поделитесь опытом?

Оптимальный вариант определения экстремумов - трендовые индикаторы...

Конечно, не все так просто, как кажется с первого взгляда, но это - основа:



Три трендовых индикатора в сумме дают сигнал на открытие позиции.

Закрытие позиции - по развороту самого быстрого индикатора.

 
Artyom Trishkin:
Маржинкол и стопаут - два разных события. Сначала маржинкол - звонок брокера с требованием освободить средства или пополнить счёт во избежание наступления стопаута - принудительного закрытия убыточных позиций для высвобождения средств.
Вы же их приравняли.
 Общим стопом выступает только стопаут.

Понял, спасибо, буду знать эти оттенки.

 
Ihor Herasko:

Если входы ювелирные, то это как раз и есть успешная стратегия. Ведь для ее реализации можно прибыльно торговать и с вероятностью успеха намного ниже 50%.


Чтобы сделать такой вот ювелирный вход, нужно мониторить график несколько часов. Некоторые "гипнотизируют" экран (как они сами потом говорят как охотник) до 13 часов ! Это адский труд, нужно иметь очень крепкую задницу. Конечно проще не ставить SL и думать: тратить на сделку 13 часов ? Зачем ? Ведь и так получается ! Но вот это "получается" - в реальной жизни до поры до времени. Максимум можно так прожить (без SL) - до 3 лет. Да и то - 3 года, это, наверное, преувеличение (см пункты меню Сигналы).

[Удален]  

"Пришел, увидел, победил" - Юлий Цезарь.

 
Artyom Trishkin:
Маржинкол и стопаут - два разных события. Сначала маржинкол - звонок брокера с требованием освободить средства или пополнить счёт во избежание наступления стопаута - принудительного закрытия убыточных позиций для высвобождения средств.
Вы же их приравняли.
 Общим стопом выступает только стопаут.

Вот только звонка на форексе не будет )) Сразу стопаут

 
Alexey Volchanskiy:

Вот только звонка на форексе не будет )) Сразу стопаут

Проверял? Я проверял спецом. Не было. Но у робо на центах. Может по этому? У других - не так богат.
12345
Новый комментарий