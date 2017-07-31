Как торговать только в плюс? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне кажется (по ощущениям), теряют деньги на форексе бОльшее количество людей, чем 98%. Кажется, умеющих зарабатывать - 0.5% или меньше. Остальным только кажется, что они успешные трейдеры, но наступит момент истины (момент Ха), и они сольются. Как торговать только в плюс? Нужно не ставить SL. Таких трейдеров - очень много - посмотрите пункт меню Сигналы. Eсли не ставить SL, то минус будет только один - в самом конце - он называется Stop out или Margin call. Где выход из этого? Известно где: ставить маленький СЛ и большой ТП, но так торговать - это высший пилотаж, не всякому дано (мне пока не дано).
Угу, и будет срабатывать маленький СЛ вместо большого ТП )))
Если входы ювелирные, то это как раз и есть успешная стратегия. Ведь для ее реализации можно прибыльно торговать и с вероятностью успеха намного ниже 50%.
Полностью поддерживаю Алексея.
Если исходить из равно вероятности события, лосей наловите достаточно для получения звания Лучшего охотника на лосей...
Мне кажется (по ощущениям), теряют деньги на форексе бОльшее количество людей, чем 98%. Кажется, умеющих зарабатывать - 0.5% или меньше. Остальным только кажется, что они успешные трейдеры, но наступит момент истины (момент Ха), и они сольются. Как торговать только в плюс? Нужно не ставить SL. Таких трейдеров - очень много - посмотрите пункт меню Сигналы. Eсли не ставить SL, то минус будет только один - в самом конце - он называется Stop out или Margin call. Где выход из этого? Известно где: ставить маленький СЛ и большой ТП, но так торговать - это высший пилотаж, не всякому дано (мне пока не дано).
А как определить дно или вершину? У меня с этим бывают сложности. Поделитесь опытом?
Оптимальный вариант определения экстремумов - трендовые индикаторы...
Конечно, не все так просто, как кажется с первого взгляда, но это - основа:
Три трендовых индикатора в сумме дают сигнал на открытие позиции.
Закрытие позиции - по развороту самого быстрого индикатора.
Маржинкол и стопаут - два разных события. Сначала маржинкол - звонок брокера с требованием освободить средства или пополнить счёт во избежание наступления стопаута - принудительного закрытия убыточных позиций для высвобождения средств.
Понял, спасибо, буду знать эти оттенки.
Если входы ювелирные, то это как раз и есть успешная стратегия. Ведь для ее реализации можно прибыльно торговать и с вероятностью успеха намного ниже 50%.
Чтобы сделать такой вот ювелирный вход, нужно мониторить график несколько часов. Некоторые "гипнотизируют" экран (как они сами потом говорят как охотник) до 13 часов ! Это адский труд, нужно иметь очень крепкую задницу. Конечно проще не ставить SL и думать: тратить на сделку 13 часов ? Зачем ? Ведь и так получается ! Но вот это "получается" - в реальной жизни до поры до времени. Максимум можно так прожить (без SL) - до 3 лет. Да и то - 3 года, это, наверное, преувеличение (см пункты меню Сигналы).
"Пришел, увидел, победил" - Юлий Цезарь.
Маржинкол и стопаут - два разных события. Сначала маржинкол - звонок брокера с требованием освободить средства или пополнить счёт во избежание наступления стопаута - принудительного закрытия убыточных позиций для высвобождения средств.
Вот только звонка на форексе не будет )) Сразу стопаут
Вот только звонка на форексе не будет )) Сразу стопаут