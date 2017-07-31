Как торговать только в плюс? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть брокеры у которых все сделано пунктуально.
Приходят сообщения, при достижении оговоренного % по уровню маржи, на почту в терминале, на эл. почту и уведомление в смартфоне. При чем даже на демо счете.
Делитесь опытом! Есть реально действенные методы? или все только сливают, как показывает статистика 98% теряют деньги
1 - Торговая стратегия хоть какая нибудь для начала , со временем улучшите. (Исключите скальпинг) и не меняйте/изменяйте стратегию чаще чем раз на 1000 сделок
2 - Тренируйтесь на демках, тренируйтесь так как будто это самая последняя демка на земле.
3 - Мани менеджмент - риск на сделке максимум 1% от депозита. (1000 долларов депозит? Значит в сделке можете потерять не больше 10 долларов), а отсюда рассчитывайте стоп лосс, тейк профит и лот.
4 - Стоп лосс и тейк больше шума валютной пары. (если все попадает в шум, то все результаты случайны. Для примера пара EURUSD шум 40-50 пп на 4х знаках. )
5 - Будьте счастливы! Любите трейдинг, не нервничайте и будьте уверены в Себе ! Своей торговой стратегии! Своем успехе!
пара EURUSD шум 40-50 пп на 4х знаках ???
Неужели это шум?
пара EURUSD шум 40-50 пп на 4х знаках ???
Неужели это шум?
Шум придумал не я, но я придерживаюсь этих значений.
пара EURUSD шум 40-50 пп на 4х знаках ???
Неужели это шум?
Проверял? Я проверял спецом. Не было. Но у робо на центах. Может по этому? У других - не так богат.
Я на разных ДЦ работал на обычном реале, никто не звонит, делать им нечего. И в терминале нет предупреждений.
ВИП клиентам может и звонят
Привет!
Зашел и взял свое))))
но только мартингенйл умею я )))
Есть брокеры у которых все сделано пунктуально.
Приходят сообщения, при достижении оговоренного % по уровню маржи, на почту в терминале, на эл. почту и уведомление в смартфоне. При чем даже на демо счете.
Давайте реальный пример, тут можно называть ДЦ, критиковать нельзя. ЧТобы на демо были предупреждения - ну вот не верю и все тут!
уже закрыл в плюсе +100 руб )))))))))
уже закрыл в плюсе +100 руб )))))))))
молодец)