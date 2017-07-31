Как торговать только в плюс? - страница 4

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Есть брокеры у которых все сделано пунктуально.

Приходят сообщения, при достижении оговоренного % по уровню маржи, на почту в терминале, на эл. почту и уведомление в смартфоне. При чем даже на демо счете.

 
Дмитрий Кравчук:
Делитесь опытом! Есть реально действенные методы? или все только сливают, как показывает статистика 98% теряют деньги

1 - Торговая стратегия хоть какая нибудь для начала , со временем улучшите. (Исключите скальпинг) и не меняйте/изменяйте стратегию чаще чем раз на 1000 сделок

2 - Тренируйтесь на демках, тренируйтесь так как будто это самая последняя демка на земле.

3 - Мани менеджмент - риск на сделке максимум 1% от депозита. (1000 долларов депозит? Значит в сделке можете потерять не больше 10 долларов), а отсюда рассчитывайте стоп лосс, тейк профит и лот.

4 - Стоп лосс и тейк больше шума валютной пары. (если все попадает в шум, то все результаты случайны. Для примера пара EURUSD шум 40-50 пп на 4х знаках.  )

5 - Будьте счастливы! Любите трейдинг, не нервничайте и будьте уверены в Себе ! Своей торговой стратегии! Своем успехе!

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пара EURUSD шум 40-50 пп на 4х знаках ???

Неужели это шум?

Движение в день

 
Andrey Sorokin:

пара EURUSD шум 40-50 пп на 4х знаках ???

Неужели это шум?



Шум придумал не я, но я придерживаюсь этих значений.

 
Andrey Sorokin:

пара EURUSD шум 40-50 пп на 4х знаках ???

Неужели это шум?


Всё относительно. Для скальпера это не шум. Для среднесрочника шум.
 
Artyom Trishkin:
Проверял? Я проверял спецом. Не было. Но у робо на центах. Может по этому? У других - не так богат.

Я на разных ДЦ работал на обычном реале, никто не звонит, делать им нечего. И в терминале нет предупреждений.

ВИП клиентам может и звонят 

 

Привет!


Зашел и взял свое))))

 но только мартингенйл умею я )))



 
Andrey Sorokin:

Есть брокеры у которых все сделано пунктуально.

Приходят сообщения, при достижении оговоренного % по уровню маржи, на почту в терминале, на эл. почту и уведомление в смартфоне. При чем даже на демо счете.


Давайте реальный пример, тут можно называть ДЦ, критиковать нельзя. ЧТобы на демо были предупреждения - ну вот не верю и все тут!

 

уже закрыл в плюсе +100 руб )))))))))

 
Alexander Ivanov:

уже закрыл в плюсе +100 руб )))))))))


молодец)

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