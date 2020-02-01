Почему происходит мерцание индикаторов (линий, стрелок, гистограмм) в биржевом терминале MT5? - страница 7
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Странно, поступив так, Вы просто ограничили кол-во обрабатываемых баров в цикле значением 1500, т.е. Вы заметили, что если резко ограничить кол-во баров (на порядок, а то и на 2 порядка) для обработки, то мерцание исчезает. Возможно в этом что-то есть, надо будет проверить.
Тогда функция OnCalculate() из первого примере в этой ветке будет выглядеть так:
Но это не решает проблему в целом, если нужно отобразить индикатор на всем множестве баров.
Видимо терминал не отправляет брокеру подтверждение, что история котировок изменилась. ( может антивирус сопротивляется ).
А брокер (сервер брокера) шлёт и шлёт, "надо изменить историю котировок".
Или ваш комьпьютер слаб для MT5, чтобы успеть изменить историю котировок до того как брокер пришлёт новые котировки истории.
Видимо терминал не отправляет брокеру подтверждение, что история котировок изменилась. ( может антивирус сопротивляется ).
А брокер (сервер брокера) шлёт и шлёт, "надо изменить историю котировок".
Или ваш комьпьютер слаб, чтобы успеть изменить историю котировок до того как брокер пришлёт новые котировки истории.
От брокера зависит и его настроек сервера. Демо сервер MQL, например, через 3 часа историю переписывает.
Может я ошибаюсь, надеюсь появятся разработчики платформы и растолкуют.
От брокера зависит и его настроек сервера. Демо сервер MQL, например, через 3 часа историю переписывает.
Может я ошибаюсь, надеюсь появятся разработчики платформы и растолкуют.
У меня брокер "Открытие" - не демо счет.
Разработчики молчат, как партизаны.
У меня брокер "Открытие" - не демо счет.
Разработчики молчат, как партизаны.
ChartRedraw
Вызывает принудительную перерисовку указанного графика.
Есть в коде?
ChartRedraw
Вызывает принудительную перерисовку указанного графика.
Есть в коде?
Конкретно этот индикатор глючит? Поковыряюсь на досуге.
Конкретно этот индикатор глючит? Поковыряюсь на досуге.